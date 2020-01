"Všechny kluby se znovu domluvily, že extraligu převzít chtějí, ale samotné převzetí není odatováno. Chceme mít nejdřív připravený komplexní a jasný materiál, abychom věděli, co vše to obnáší. Teprve poté svaz požádáme o převzetí. Neříkám datum, na něm jsme se neusnesli, teď budeme makat," uvedl generální manažer Hradce Králové a člen představenstva APK Aleš Kmoníček pro iDNES.cz.

Podle svazu se měla APK LH rozhodnout, zda požádá o převzetí řízení extraligy, do konce ledna. Následně představitelé některých klubů chtěli podle informací deníku Sport mimořádně jednat o změně herního systému extraligy a zrušit přímý sestup. V příští sezoně by tak nejvyšší soutěž hrálo 15 týmů, neboť by stávající účastníky doplnil vítěz první ligy.

K této variantě by nyní dojít nemělo. Když APK LH do konce ledna o změnu nepožádá, bude extraligu v sezoně 2020/21 řídit svaz. Změnu by musel odhlasovat výkonný výbor ČSLH v čele s prezidentem Tomášem Králem, který v minulosti několikrát uvedl, že preferuje přímý postup a sestup mezi soutěžemi. Zasadil se také o změnu dřívějšího modelu, kdy byla zrušena baráž mezi extraligovými a prvoligovými kluby.

Čekání na dokumentaci

APK LH ale chce v budoucnosti extraligu stejně jako v minulosti řídit. Pod dohled hokejového svazu přešla soutěž v roce 2016. "Požádáme o převzetí soutěže, jakmile bude potřebná dokumentace zpracovávaná ve spolupráci s jednou z nejrenomovanějších poradenských firem k dispozici," uvedli představitelé asociace v tiskové zprávě.

Informace o možném zrušení sestupu nechtěli komentovat. "Protože se o tomto ve stávající sezoně formálně nejednalo a pro tyto mediální výstupy, které poškozují dobré jméno extraligy, tedy není relevantní podklad," dodaly kluby.