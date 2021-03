Měli za úkol postoupit do semifinále play off, jenže této metě se hradečtí hokejisté ani zdaleka nepřiblížili. Ve čtvrtfinále je totiž vypráskal Liberec hladce 4:0 na zápasy. Brzké vyřazení může pro klub z pod Bíle věže hodně znamenat. Nejbližší dny ukáží, jestli v Mountfieldu skončí trenérský štáb vedený zkušeným Vladimírem Růžičkou, což je po nesplnění vytyčených cílů velmi pravděpodobné.

Deník vybral hlavní důvody, proč to Hradci proti Liberci vůbec nevyšlo.

1. Nalomená psychika

Východočeši nastupovali do čtvrtfinálové série dobře naladěni, když v předkole roznesli Litvínov 3:0 na zápasy. Odpovídal tomu i průběh prvního duelu s Tygry, ve kterém v polovině zápasu vedli 3:0. Jenže v utkání přestali hrát a Liberec trestal. Duel vyrovnal a v prodloužení rozhodl.

Takhle promarněný mač by nalomil každé mužstvo. Ať si každý říká, co chce, ale hned první zápas byl pro vývoj série klíčový. „Měli jsme mít vítězství, které nám uteklo. Člověk si to nechce připustit, ale je jasné, že to v hlavě má. Bohužel jsme to nedokázali vytěsnit ani v dalších zápasech,“ řekl zřejmě k rozhodujícímu momentu série hradecký útočník Petr Koukal.

2. Útočná síla soupeře

Už před vypuknutím série na liberecký útok upozorňoval Vladimír Růžička. Jenže i tak severočeští hokejisté ukazovali svoje kvality. První dvě formace byly extrémně nebezpečné a Hradec v jeho obranném pásmu přehrávaly. Navíc Tygři dokázali své góly rozložit do tří pětek. Gólově byl nejproduktivnější Michal Bulíř, jenž v sérii zaznamenal čtyři branky.

3. Trápení v koncovce

Další velký hradecký problém. Po třech vstřelených gólech v úvodní půlhodině série se Lvi nemohli následně prosadit předlouhých 178 minut. Ve hře dopředu byli jednoznačně bezzubí. Chyběl tlak do branky, Hradec se nedostával k dorážkám. Když už přišla velká šance, zneškodnil ji v dobré pohodě chytající Petr Kváča.

„V koncovce jsme se rozhodně trápili, měli jsme vždy nějaké šance, ale prostě nám to nelepilo,“ řekl Koukal. Velkou roli hrál i fakt, že před brankou chyběl kapitán Radek Smoleňák, kouč sázel na jiné hráče, to Mountfieldu uškodilo.

4. Vhazování

Činnost, která pro fanouška možná tak důležitá není, jenže v hokeji je základem úspěchu. Liberec v úvodních třech duelech jednoznačně Hradec v úspěšnosti na buly předčil. Díky tomu se dostával okamžitě do tlaku a rozhodně mu zbývalo více sil. Až v posledním duelu série se Mountfield dokázal soupeři vyrovnat. Hned to bylo znát.

5. Hrubé chyby

Zatímco Liberec hrál vzadu bez výraznějších pochybení, Hradec dělal hrubky. První duel prohrál po chybě Richarda Nedomlela, který v prodloužení ztratil puk na útočné modré. Ve třetím zápase daroval gól na 0:3 soupeři Marek Mazanec, v tom posledním zase namazal na branku Marek Zachar. Takové věci v sérii rozhodují.

6. Dusno v kabině

Východočechům rozhodně nepomohla situace v kabině. Před posledním zápasem bylo pořádné dusno. Došlo to až do situace, kdy trenér Růžička nechal sedět kapitána Radka Smoleňáka. „Nedovedu si představit, že bych pod trenérem Růžičkou hrál i nadále,“ hodnotil po vyřazení právě Smoleňák.