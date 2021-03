I když ve čtvrtém utkání Dynamo vedlo o tři góly, konec sezony nedokázalo odvrátit. Hosté stav otočili. „Nemyslím si, že v tom byla únava,“ řekl Tomáš Zohorna, jehož tým hrál na rozdíl od Mladé Boleslavi i předkolo.

Postup do čtvrtfinále byl pro současné Pardubice stropem. „Mrzí mě to, protože podle mě tým má minimálně na semifinále,“ prohlásil Zohorna, jenž se do Pardubic vrátil v lednu, kdy ukončil angažmá v Kontinentální hokejové lize.

Jak hodnotíte čtvrtfinálovou sérii?

První dva zápasy jsme, nevím proč, Boleslavi prakticky nechali. Doma bylo vidět, že jsme se dostávali do své hry. Ve čtvrtém utkání jsme během dvou třetin byli suverénně lepším týmem. Nevím, co se pak stalo, sesypali jsme se. Je po sérii.

Zápas jste měli skvěle rozjetý. Co bylo důvodem kolapsu ve třetí třetině?

Boleslav samozřejmě změnila hru, snažili se vše otáčet, byli více u nás. My jsme k tomu na začátku třetiny přistoupili trochu opatrněji, hosté vstřelili branku. Potom bylo vidět, že je z naší strany něco špatně. Oni byli na koni, podařilo se jim dát další góly.

V čem byl podle vás největší rozdíl mezi soupeři?

Řekl bych, že v přesilovkách. My jsme je neproměňovali, to rozhodlo. Soupeř góly dával, v dnešní době série rozhodují převážně přesilovky.

Neměl jste pocit, že váš tým trávil na trestné lavici až příliš moc času?

Jsou dvě příčiny, jednu nebudu komentovat. Druhá je ta, že bylo dost faulů, které si nemůžeme dovolovat. Asi ve třech zápasech jsme začínali v oslabení, to je pro začátek zápasu nepříjemné. To by se v play off nemělo stávat.

V celé sérii jste nevyužili ani jednu početní výhodu. V čem pro vás byla hra Mladé Boleslavi nejvíce nepříjemná?

Myslím, že jsme chtěli hrát svoji hru jako na konci základní části i v předkole, ale bylo potřeba i hodně věcí změnit. Úplně jsme se k tomu nedostali, abychom rozehráli trochu jinak, udělali změnu. Dobře nás přečetli. A taky jsme málo stříleli, hodně nám nahrávky vypichovali.

Jaké máte celkové dojmy z vašeho návratu do Pardubic a z umístění, tedy postupu do čtvrtfinále?

Jsem rád, že jsem se mohl vrátit a být zase tady. Chtěl jsem pomoci, tak mě to mrzí, protože podle mě ten tým má minimálně na semifinále. Skončili jsme o kolo dřív, i tak si myslím, že tým byl dobře poskládaný. Máme tady hodně mladých kluků, kteří mají potenciál. Když na sobě budou makat, tak to bude super. Ostudu jsme letos neudělali, i když si myslím, že tým mohl postoupit dál. Skončili jsme, je potřeba se připravit na příští sezonu. Tým bude ještě silnější a věřím, že se půjde dál.

Budete u toho v příštím ročníku taky?

Nemám zatím odpověď, protože jsem budoucnost zatím neřešil. Teď na to pomalu dojde. Momentálně nemůžu říct, jestli tady budu příští sezonu.