„Byl to hodně důležitý gól. Výsledek vypadá sice jednoznačně, ale bylo to plné soubojů a bruslení. Pardubice se rozhodně lépe připravily, hodně nás dohrávaly. Důležité a podle mě i rozhodující bylo, že jsme v obou zápasech dali první gól my,“ uvedl Šťastný.

Co očekávat od dalších zápasů? „Sérii jsme začali výborně, ale do dalších zápasů musíme jít s pokorou a hrát stejně jako doma - je potřeba bruslit a bojovat. Ale dobře víme, že tam to bude dvakrát tak těžké,“ dodal Šťastný.

Hokejová extraliga - čtvrtfinále play off



1. ZÁPASY – čtvrtek 18. března: Mladá Boleslav – Pardubice 2:0, Liberec – Hradec Králové 4:3 po prodl.

2. ZÁPASY – pátek 19. března: Liberec – Hradec Králové 3:0 (stav série: 2:0), Mladá Boleslav – Pardubice 5:0 (stav série: 2:0).



3. ZÁPASY – pondělí 22. března, 17.00: Hradec Králové – Liberec (ČT sport), 19.00: Pardubice – Mladá Boleslav (O2 TV sport).

4. ZÁPASY – úterý 23. března, 17.00: Pardubice – Mladá Boleslav (ČT sport), 19.00: Hradec Králové – Liberec (O2 TV sport).



PŘÍPADNĚ:

5. ZÁPASY – pátek 26. března: Liberec – Hradec Králové, Mladá Boleslav – Pardubice.

6. ZÁPASY – neděle 28. března: Hradec Králové – Liberec, Pardubice – Mladá Boleslav.

7. ZÁPASY – úterý 30. března: Liberec – Hradec Králové, Mladá Boleslav – Pardubice.



DALŠÍ SÉRIE:

Sparta Praha – Olomouc 3:1, 2:0, Třinec – Brno 5:0, 7:2.

Program: 3. zápasy – středa 24. března, 4. zápasy – čtvrtek 25. března.Případně: 5. zápasy – sobota 27. března, 6. zápasy – pondělí 29. března, 7. zápasy – středa 31. března.