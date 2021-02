Předchozí zápasy? Ve Zlíně tři body, na Spartě jeden po prohře v nájezdech. Dynamo nad lídrem vedlo o dva góly, ale Pražané ještě dokázali srovnat.

„Měli jsme to dobře rozehrané, vedli jsme 3:1. S takovým soupeřem jako je Sparta nemůžeme dělat chyby, jaké jsme pak udělali,“ řekl novinářům pardubický útočník Tomáš Zohorna.

Ten po svém návratu do Dynama bodoval i ve třetím utkání, do kterého nastoupil. Proti Spartě jednou skóroval, celkem má na kontě pět kanadských bodů.

„Ze začátku jsem byl z návratu do extraligy trošku nervózní, ale myslím si, že si naše pětka docela sedla. Jsem rád, že máme šance a dáváme góly, ale je to začátek. Zatím se pořád sehráváme,“ dodal Zohorna, jenž hraje vedle Roberta Kousala a Anthonyho Camary.

Mrzel ho pouze konečný výsledek. „Proti takovému soupeři to už musíme urvat, hlavně v play off se to pak nesmí opakovat,“ zdůraznil Zohorna. Brankář Konstantin Barulin tak zatím v pardubickém dresu ze tří pokusů ani jednou nevyhrál.

Pardubičtí hokejisté nyní zamíří na jih Čech, kde v polovině ledna zdolali domácí Motor 2:1. Úterní extraligové zápasy ovšem nestihnou hráči, kteří se v tomto týdnu představí s národním týmem ve Švédsku. Pardubicím z tohoto důvodu budou chybět útočníci Ondřej Roman a Matěj Blümel.

Hokejová extraliga - dohrávané 10. kolo - úterý, 17.20: Sparta Praha – Třinec (ČT sport), 17.30: Č. Budějovice – Pardubice, Karlovy Vary – Olomouc, Mladá Boleslav – Litvínov, Vítkovice – Zlín, 18.00: Brno – Hradec Králové. Středa 24. února, 16.30: Plzeň – Liberec.