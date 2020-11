„Většinou je po změně trenéra nálada odlišná. Nabádali jsme hráče i za nepříznivého stavu, aby hráli dál aktivně a nezabalili to,“ uvedl po utkání nový trenér Richard Král.

Aktivita, to slovo zmínil v hodnocení několikrát. „Chceme hrát každopádně více aktivněji, než to bylo doposud,“ zaznělo. A skutečně, rozdíl ve výkonu oproti předchozímu utkání byl patrný. „Měli jsme trochu jiné pokyny než dříve. Abychom se drželi více na puku a neházeli to jen k soupeři do třetiny. Promíchaly se taky lajny, což bylo nějaké oživení,“ poznamenal útočník Vladimír Svačina, autor dvou pardubických gólů.

A taky člen speciálního týmu pro přesilovku. Při početní výhodě se Pardubičtí usadili v útočném pásmu, puk létal z hokejky na hokejku. „Hlavně bylo důležité, aby se hráči drželi na kotouči. Věděli jsme, že Třinec nehraje aktivní přístup v oslabení. Chtěli jsme puk kontrolovat. Když tam jsou hráči unavení, tak to pro bránící mužstvo není jednoduché. Přesilovky kluci sehráli suprově,“ řekl kouč Král.

Před utkáním přitom nebylo na zásadní změny tolik prostoru. „Řekli jsme si zhruba za dvacet minut principy hry, které bychom chtěli držet,“ prozradil Král.

Další herní situace se budou řešit v následujících dnech. „Musíme pracovat na taktických věcech, ale to nejde ze dne na den. A ještě v takovém programu, kdy jdou zápasy takto za sebou,“ dodal hlavní trenér.

Takový zápas jako proti Třinci, by se každopádně divákům, pokud by mohli do arény, líbil. Trenéři ovšem chtějí udržet hráče na zemi.

„Bylo tam samozřejmě dost chyb, ale oproti Třinci máme podstatně mladší a nezkušenější tým. Musíme kluky krotit. Udělali jsme dva body, ale nelze propadnout nějaké euforii, že to půjde samo. Určitě ne. Ale věřím, že by nám to mohlo pomoci,“ řekl Richard Král.

Už v úterý je na programu další zápas, ve kterém Pardubice nastoupí od 18 hodin proti Liberci.