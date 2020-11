„Pokud gólman nevidí delší dobu střely, tak je to potom na ledě znát. Jsme tady pár dní, zvykáme si, teď už je to v pohodě,“ řekl pardubický brankář Milan Klouček na klubovém webu.

Vzhledem ke koronavirovým nařízením se v Česku nedá ve vnitřních prostorech trénovat. Hokejisté Dynama tak již podruhé vyrazili na soustředění do polské Svídnice.

„Jsme tady hlavně kvůli tomu, abychom mohli být na ledě. Kluby se komplikovanou situaci rozhodly řešit po svém, my trénujeme v Polsku,“ uvedl Pavel Kantor, další z gólmanů Dynama.

Ještě před odjezdem do Polska si museli i gólmani s přípravou poradit.

„Snažili jsme se dělat nějaké reakční věci i na suchu - míčky a odrazy, abychom z toho úplně nevypadli. Je nutné se udržovat, ale led je samozřejmě něco jiného. Když na něj člověk třeba tři týdny nejde, tak ten deficit je znát,“ poznamenal Kantor.

Od čtvrtka trénují pardubičtí hokejisté opět na ledě, znovu v sousední zemi. Program je podobný jako v úvodní fázi. „S větším důrazem na různé herní situace jako oslabení nebo přesilovky,“ naznačil sportovní ředitel Dušan Salfický.

Ve Svídnici si hráči Dynama museli zvyknout i na netypické podmínky. Kabina ve druhém patře, na ledě kruhy pro curling nebo zima v hale.

„Je to něco jiného než u nás v aréně. Ale je to v pohodě, jsme rádi, že jsme na ledě a můžeme normálně trénovat,“ doplnil Milan Klouček.

Návrat na ledovou plochu, i když za hranicemi, hokejisté Pardubic přivítali. Po pauze se opět dostali do klasického tréninkového procesu. „Musím říct, že jsem to čekal horší, nebylo to tak hrozné,“ popsal Kantor návrat.

„Je to lepší a lepší, dostáváme tady docela zabrat. Myslím, že budeme připraveni na start, který doufám přijde už brzy,“ vyhlíží i Klouček obnovení extraligového ročníku.