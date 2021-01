Dynamo hlásí návrat svého odchovance. Devatenáctiletý Filip Koffer už nastoupil v extralize během sezony 2018/2019 ke čtrnácti zápasům, následující ročník odehrál v zámořské WHL. V této sezoně stihl odehrát deset zápasů za prvoligové Litoměřice, kde se chystal na juniorský šampionát.

„Filip u nás podepsal víceletý kontrakt, počítáme s ním i případně pro náš partnerský klub ve Vrchlabí. Jeho role v mužstvu by ze začátku měla sedět především jeho defenzivním kvalitám, počítáme s ním na oslabení. Jsme moc potěšení, že další odchovanec a talent se vrací k nám do Dynama,“ řekl na klubovém webu Dušan Salfický, sportovní ředitel Dynama.

Koffer má za sebou juniorský šampionát v Kanadě, kde skóroval v duelu proti Rusku. „Je to vyvrcholení juniorské reprezentační kariéry. Budu na to určitě vzpomínat v dobrém, i když jsme neudělali nějaký velký úspěch. Gól proti Rusku patří mezi nejdůležitější góly, co jsem kdy dal,“ poznamenal Koffer.

Po návratu se připojil k Pardubicím, kde hokejově vyrůstal. V mládeži ho vedl i současný trenér Pardubic Richard Král. „Je to pracovitý hráč, má dobré bruslení, zdobí ho obětavost,“ řekl nedávno Král o Kofferovi, když se útočník chystal s národním týmem na turnaj Karjala do Finska.

Nyní Koffer s Pardubicemi podepsal víceletou smlouvu. „Za nabídku Pardubic jsem moc rád, těší mě, že jsem zpátky doma. Chci co nejvíce pomoci týmu a odvádět dobrou práci v té roli, kterou mi trenér určí. Kluci mě v kabině vzali úplně v pohodě a s trenéry se znám už z dřívějších let,“ dodal pardubický odchovanec.