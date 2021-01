V extraligové sezoně vstřelili osm branek, oba si taky v prosinci zahráli za národní tým na turnaji v Rusku. „Podařilo se nám udržet dva klíčové hráče naší ofenzivy. Honza Mandát po svém příchodu z Jihlavy skvěle zapadl do kabiny i celé organizace. Matěj Blümel roste ve skvělého hokejistu, má všechno ještě před sebou,“ uvedl Dušan Salfický, sportovní manažer klubu.

Pětadvacetiletý Mandát v Pardubicích hraje již třetí sezonu v řadě. „Jsem nadšený, nic jiného jsem ani neřešil, chtěl jsem tady zůstat,“ řekl Mandát, jenž zastává roli asistenta kapitána.

„Myslím si, že to mám v sobě, že jsem přirozený lídr. Vím, že jsou u nás větší ikony, ale připadá mi, že to všichni berou a jsem za to moc rád. Je to velká pocta být v klubu s takovým věhlasem asistentem kapitána,“ dodal Mandát.

Stejně jako on podepsal tříletý kontrakt i dvacetiletý útočník Matěj Blümel, který v tomto ročníku vstřelil osm branek a na dalších osm přihrál. „Jsem tu doma, mám všechno blízko, klub mám rád a vyrůstal jsem tady. Dynamo prošlo obměnou a všichni vidíme, že je to změna k lepšímu a klub má vizi,“ těší Blümela.

Talentovaný útočník se do Pardubic vrátil před minulou sezonou po dvou letech v zámoří. „Chtěl bych se dál zlepšovat a vyvíjet. Mým cílem je zabojovat o smlouvu v Edmontonu v NHL. Uvidíme, jestli se mi to podaří,“ prohlásil Blümel.