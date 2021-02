Zápas jako řemen, navrch výhra v hodnotě možná až šesti bodů. Vrchlabští hokejisté se poprvé v historii představili v utkání, jež snímaly televizní kamery. A přímý přenos České televize jim přinesl štěstí. Souboj s ambiciózním Kladnem, ve kterém nebyli lepším týmem, ani si nevypracovali více šancí, vyhráli 4:2.

V DD Elektromont aréně šlo o dohrávku 17. kola Chance ligy a o střelecké úspěchy horalů se postarali postupně Chalupa, Pochobradský, Kratochvil a trefou do prázdné branky pečetil výhru Urban. Svěřenci trenéra Václava Baďoučka se vrátili do čela tabulky. Dosavadní lídr Jihlava totiž svůj večerní part v Přerově ztratil v prodloužení.

Vrchlabí - Kladno 4:2

Fakta - branky a nahrávky: 4. Chalupa (Hozák, Zeman), 40. Pochobradský (Chalupa), 43. M. Kratochvil (Machač), 60. Urban – 33. Hlava (Plekanec, Jágr), 50. Kubík (Hlava, Plekanec). Rozhodčí: Souček, Wagner – Hnát, Dědek. Vyloučení: 7:6, navíc Kajínek (Vrchlabí) 5 min. + OK. Využití: 1:2. Hráno bez diváků. Třetiny: 1:0, 1:1, 2:1.

HC Stadion Vrchlabí: Kantor – Linhart, Oliva, Kajínek, Niko, Jirků, Hrádek, J. Moník – Heřman, Urban, Pochobradský – M. Kratochvil, Matýs, Machač – Chalupa, Hozák, Zeman – F. Moník, Chrtek, Mrňa.

Rytíři Kladno: Košarišťan – Frye, Mikliš, Kehar, Snuggerud, S. Zacharčuk, Suchánek, Zajíc – Hlava, Plekanec, Melka – Guman, Marosz, Bílek – J. Jágr, Filip, O. Machala – Račuk, Machač, Kubík.

Podobně jako v předchozím duelu na ledě Třebíče poslali domácí trenéři do zápasu proházené útočné formace a do brankoviště se poprvé v sezoně postavil pardubický Kantor. Ten se zapotil hned po pětadvaceti vteřinách hry, když si na něj po Plekancově vybídnutí nepřišel Melka.

Pro Východočechy byl start utkání šťastný. Ačkoliv si v úvodní přesilové hře nedokázali vytvořit tlak ani žádnou gólovou šanci, chvíli po návratu Mikliše na led vystihl rozehrávku soupeře Hozák a po jeho vysunutí proměnil brejk Chalupa, jenž Košarišťanovi zamířil přesně mezi nohy – 1:0.

Hráče Stadionu vstřelený gól nabudil a blízko dalším trefám byli Urban, Zeman, Hozák a hned třikrát Pochobradský. Více branek ale úvodní perioda nenabídla, když na straně druhé musel dvakrát zasahovat pozorný Kantor.

Prostřední část už tolik ofenzivní ze strany domácích nebyla. Naopak se stále více činili Středočeši, po jejichž ofenzivní snaze byl Kantor neustále v permanenci. Ve 29. minutě skončil zápas pro vrchlabského beka Kajínka, jenž za ostrý zákrok vyfasoval trest na pět minut a po krátké poradě rozhodčích se poroučel do kabin.

Kladenští se však ani v dlouhé přesilovce ne a ne prosadit, až v čase 32:33 zakombinovali Jágr s Plekancem a střelu druhého jmenovaného dorazil za záda Kantora Hlava – 1:1.

Druhá dvacetiminutovka patřila hostům, na góly ji ale nevyhráli. Ve 39. minutě totiž za katr putoval sám Jaromír Jágr, jenž si šel odsedět trest za příliš mnoho hráčů na ledě. A Vrchlabí trestalo. Parádní akci sehrálo duo Chalupa – Pochobradský a po jejich výměně puku se šlo podruhé do šaten za stavu 2:1.

Také v závěrečné periodě měli více ze hry Kladenští, jenže ve 43. minutě hrubě chybovali, o puk je v obranném pásmu připravil Machač a Kratochvil pohotovou ranou zvyšoval na dvoubrankový rozdíl.

Ani další inkasovaný gól hosty neotřásl. Hned vzápětí za Kantorem zvonila tyčka a dvě minuty na to se situace opakovala. Jelikož navíc horalé příliš často zaplňovali trestnou lavici, nemohli se divit, že jejich soupeř jednu z přesilovek i využil. Zatímco si několik bránících hráčů v oslabení všímalo hlavně Jágra, sehráli pěknou kombinaci Plekanec s Hlavou a do odkryté branky zakončoval Kubík – 3:2.

Stadion byl pod velkým tlakem. Vyrovnat mohl nedávno ještě Vrchlabák Machala, Plekanec trefil další tyč a na výborného Kantora si nepřišel ani muž z číslem 68 na zádech. Zmar Rytířů vygradoval v power-play, při ní se 54 vteřin před sirénou zmocnil puku Urban a bekhendovým vyhozením přes všechny čáry trefil odkrytou klec.

Po Jihlavě, Slavii a Vsetínu získal nováček soutěže další cenný prvoligový skalp, když si tentokrát vyšlápl na velmi dobře hrající tým Kladna. Vrchlabské premiéře před televizními kamerami chybělo jediné – zaplněná aréna tradičně skvělými fanoušky Stadionu a dlouhotrvající rozlučka hokejistů na ledě.

Ohlasy trenérů

Václav Baďouček, HC Stadion Vrchlabí: "V první řadě jsem rád, že mužstvo za práci, kterou do teď v sezoně odvádělo, bylo odměněno tím, že dokázalo porazit tak silného soupeře, jakým u nás Kladno bylo. První třetina ještě byla vyrovnaná, od druhé se ale zřetelně projevila kvalita našeho soupeře. Dostával nás pod tlak, vytvářel si šance a přiznejme si, měli jsme i štěstí. To k tomu ale patří. Výhra mě hodně těší. Důležité bylo naše brzké vedení po brejku. Ubránili jsme hromadu přesilovek, které měl soupeř velmi silné. Stáli proti nám vynikající hokejisté. Připravovali jsme se na ně a kluci to zvládli. Za jejich obětavost mám jen slova chvály a uznání."

Jiří Burger, HC Rytíři Kladno: "Pro nás je to samozřejmě velké zklamání, protože jsme prohráli. O zápase jsme měli úplně jiné představy. Měli jsme velice špatný vstup do zápasu, neměli jsme pohyb a nasazení. V tom nás soupeř předčil. Od druhé třetiny jsme se trošičku zlepšili a nějaké šance jsme si vytvořili. Pořád to ale bylo málo. Čekali bychom z naší strany daleko víc, mnohem větší důraz v zakončení i v soubojích. Jak jsem říkal, je to pro nás velké zklamání."