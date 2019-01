Choceň - V zápase osmnáctého kola krajské hokejové ligy Pardubického kraje nevyšlo Chocni prakticky vůbec nic.

Ilustrační foto | Foto: Karel Dvořák







Jan Svatoš, trenér Chocně: „Prvních deset minut jsme hráli perfektní hokej a pak těžko říct, co se stalo. Odešli jsme psychicky, puky nám přeskakovaly hokejky, byla to potom zkrátka hrůza.

Hráli jsme zvláštní utkání. 3:1 jsme vedli a rychle jsme o vedení přišli. Možná, že to bylo i na škodu, že jsme se dostali tak brzo do vedení o dvě branky. Vypadalo to, že to bude strašně snadné, hráči si asi mysleli, že to půjde samo, ale nešlo. Světlá má strašně šikovné a zkušené hráče. Špatně jsme přistupovali k hráčům, nebyli jsme důrazní a všechno nám hrozně dlouho trvalo. Hra do těla byla z naší strany prakticky nulová. Škoda, že je nemocný Frnka. Když jsme hráli ve Světlé, dokázal jejich nejlepšího hráče Žáka úplně vykolejit.

Místo Dundáčka nastoupil do branky náš třetí brankář Vlasák. Pustil sice laciné branky, ale měl to těžké. Jít studený proti takovým hráčům, jaké Světlá má, není jen tak.

Trochu doufám, že nám tato prohra může paradoxně prospět. Po šesti výhrách v řadě jsme byli moc nahoře a před důležitými zápasy v Hlinsku a s Litomyšlí to může sloužit jako velmi dobré varování.“