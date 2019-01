Orlickoústecko - Poslední zápasy krajského přeboru byly ve znamení našich okresních týmů. Lanškroun si přivezl cenné vítězství ze Skutče a ve čtvrtek doma může slavit vítězství v soutěži. Choceň B porazila v zápase o třetí místo doma Poličku a příští neděli jí tak bude stačit pouze remíza.

Ilustrační foto | Foto: Deník





Skuteč – Lanškroun 7:8

Lanškrounští hráči byli po celý zápas lepším celkem a zaslouženě vedli. V polovině poslední třetiny jejich koncentrace polevila a to umožnilo domácím hráčům zkorigovat skóre na přijatelný výsledek.

Miroslav Vicenec, trenér Lanškrouna: „Měli jsme skvělý vstup do zápasu. Hráli jsme v pohybu, slušně jsme kombinovali a hráli jsme i zodpovědně v defenzivě. Velmi nám pomohlo, že jsme skórovali už ve čtrnácté vteřině.

Utkání uškodilo hodně vyloučených. Hra byla tím pádem rozháraná a rozkouskovaná. To mě vcelku mrzelo, protože jsme chtěli hrát na tři pětky, hráče rovnoměrně točit, ale v oslabeních a přesilovkách se dostane většinou na zhruba deset hráčů a ti ostatní zatím vychladnou.

Vydařený byl z našeho pohledu i začátek třetí třetiny. Domácím jsme odskočili na 7:2. Naši hráči pod dojmem sebeuspokojení trochu přestali hrát a soupeř v krátké chvíli stáhl svoje manko na 7:8. Poslední tři minuty zápasu jsme se snažili hrát co nejdále od naší branky, abychom zabránili vyrovnávací brance. Protože v tu chvíli by domácí byli hodně na koni.

Skvělé pro nás bylo to, že za námi přijely dvě stovky fantastických fanoušků, čímž bych jim chtěl poděkovat. Těšíme se na to, až budeme před nimi hrát ve čtvrtek doma. Hala bude do posledního místečka vyprodaná a my se budeme snažit sérii ukončit.“





Choceň – Polička 6:3

První třetina skončila smírně 2:2. V dalším průběhu utkání se hrál útočný hokej z obou stran. Do vedení šli po krásné individuální akci Nejedlého domácí. Polička v půlce třetiny vyrovnala a i do posledního dějství museli hráči jít za vyrovnaného stavu. Rozhodující moment utkání nastal, když domácí dali tři rychlé branky za sebou a Polička se už na žádný odpor nevzmohla.

Jan Smutek, vedoucí mužstva Chocně B: „V utkání jsme měli více hokejového štěstí. Polička mohla ve třetí třetině skórovat, avšak góly nedala. Na naše tři rychlé branky už odpověď nenašla. Rozhodnuto ještě ale není. V neděli jedeme do Poličky, kde nás lehký zápas nečeká. Hokej budou muset hrát domácí. My se budeme soustředit na defenzivu a pokusíme se zápas dovést alespoň k remíze, která nám na třetí místo bude stačit.

Teplého počasí se nebojím. Polička leží výš než Choceň, takže podmínky na hokej by měly být lepší než v Chocni.“