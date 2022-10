„Měli jsme dobrý vstup do utkání. První třetina se nám povedla. Hráči plnili to, co jsme po nich chtěli. Dali jsme rychlé góly, měli jsme dobrý pohyb, vyhrávali souboje a byli jsme v útočném pásmu,“ těšilo pardubického asistenta Marka Zadinu.

Po výměně stran to vypadalo, jako kdyby domácí vystříleli veškerý prach.

„Druhá třetina se nám naopak nevyvedla, vypadli jsme z tempa. Po ní jsme kluky upozorňovali, že se musíme vrátit k naší hře. Především být důslední,“ popsal trenér, co sedělo za zdmi kabiny.

Slova padla na úrodnou půdu. Závěrečná část totiž obsahovala naprosto stejné skóre jako ta zahajovací 3:1.

Do černého pálili za domácí Poulíček, Radil a Říčka.

„Třetí třetinu jsme odehráli velice dobře. Soupeře jsme přehrávali, což vyústilo v branky,“ pochvaloval si Marek Zadina.

Naskočil a trefil se

Pardubicím vrátil vedení svým premiérovým gólem v extralize Ondřej Chabada. Teprve při druhém startu. Ve 14. minutě přišla jeho nejslavnější chvíle v kariéře. Dostal nabito a propálil vše, co mu stálo v cestě. Včetně gólmana Bowa.

„Když začala řvát celá hala, tak to byl můj splněný sen. Cítil jsem se naprosto úžasně. Jsem rád, že se nám utkání povedlo a že jsem si to mohl s klukama takhle užít,“ smál se po utkání Chabada.

Původně hrát neměl. Respektive nastoupil v pozici sedmého obránce. Jak už to ale bývá ke štěstí jednomu, pomohlo neštěstí druhého.

„Hned při svém prvním střídání se krvavě zranil Tomáš Dvořák. Nepočítal jsem s tím, že půjdu do hry takto brzy. Naštěstí se Dvořka vrátil do utkání,“ oddechl si pardubický mladík.

Glosa Zdeňka Zamastila: Na tohle musíš mít fakt koule…

Dva shootouty a jdeš pod deku… Dominik Frodl po dvou vychytaných nulách s Libercem a v Litvínově sledoval prestižní derby s Hradcem, ve kterém chce každý nastoupit, jen ze střídačky. Kdo učinil konečné rozhodnutí, že se mezi tři tyče postaví Roman Will, musí mít fakt koule… Lépe řečeno důvěru ve vybraného muže s maskou i jistotu, že dělá správnou věc. Na druhou stranu se to dalo trochu čekat. Přece nebude reprezentační gólman tři zápasy u ledu. Za prvé by mohl nastydnout a za druhé zahořknout. Vždyť přišel do Pardubic jako jednička. Will tlak s grácií ustál a přispěl k celkem pohodovému vítězství Dynama 5:2.