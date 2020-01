Vedoucí Kohouti ztratili dva body v Litomyšli, kde po většinu času naháněli náskok s chutí hrajícího soupeře. Díky náporu ve třetí třetině se jim povedlo skóre obrátit, v čase 59:13 skóroval Hemský na 4:5 a zdálo že, že lídr dokormidluje utkání k vítězství. Ještě ale nebyl konec a favorit finiš nezvládl. Domácí hned odvolali gólmana, Skoumal se protáhl do útočného pásma a předložil puk Vomočilovi, který srovnal! Přesně v čase 59:32, oba góly dělilo devatenáct vteřin! Prodloužení nerozhodlo a v nájezdech hosté propadli, naopak litomyšlští střelci byli úspěšní třikrát, z toho Jakubcova klička „á la Forsberg“ byla dokonalá.

„Pro nás je to vzpruha, viděli jsme, že dokážeme hrát s týmy, které jsou v tabulce nahoře. Pokud budeme takto dodržovat taktické pokyny a budeme ještě více odvážní a důrazní, můžeme k play off vyhlížet optimisticky. Velmi dobře zachytal Klička, který měl hlavně v poslední části skvělé zákroky, pochválit ale musím celý tým, který nesložil ani v poslední minutě zbraně,“ hodnotil asistent litomyšlského trenéra Bohumil Jakubec.

„Povinné“ body uhrála na svém ledě Moravská Třebová a přiblížila se k jistotě druhé příčky, byť po lanškrounském obratu z 2:0 na 2:3 asi domácí fanoušky obcházely mrákoty.

Zlepšenou formu prokázala Světlá. Skláři si připsali cenný skalp protivníka z Chrudimi, když do zápasu sice nevstoupili ideálně, ale na nohy je postavila využitá přesilovka v čase 19:58. Znamenala kontaktní trefu, následovaly další dvě proměněné početní výhody domácích, ti se dostali do vedení, které drželi a v závěru do opuštěné chrudimské svatyně potvrdili.

Drama bylo k vidění v Hlinsku, šedesát minut ho nerozseklo. O poznání příznivěji se duel vyvíjel pro hosty z Chotěboře, kteří dvakrát odskočili na rozdíl dvou gólů, ale domácí mocně toužili přerušit sérii novoročních nezdarů, zabrali a dokázali srovnat. Druhý bod v prodloužení zařídila pěkná spolupráce dua Dítě – Homola.

KL PARDUBICKA, 25 kolo:

HC Hlinsko – HC Chotěboř 6:5 PP (2:3, 2:2, 1:0 – 1:0)

Branky: 1. Vlček (Brázda), 12. Beneš (Dítě, Homola), 37. Zdražil (Hudec, Fink), 40. Sobotka (Plachý, Beneš), 47. Hudec, 63. Homola (Dítě) – 4. Kříž, 9. Kříž (Suchý, Jan Hospodka), 20. Suchý, 31. Jan Hospodka (Vantuch), 37. Dvořák (Jaroslav Ludvík, Svoboda). Rozhodčí: Vrba – Říha, Kalina. Vyloučení: 6:8, navíc Dvořák (CHOT). Využití: 1:1. Diváci: 235.



Hlinsko: Saifr – Sobotka, Beneš, Vácha, Fink, Š. Lenoch, Brázda – T. Hudec, Vlček, Zdražil, Plachý, Pelán, Pazourek, Chvojka, Dítě, Skotar, Homola, Janoušek, Nečas, Králíček. Chotěboř: Pešek – Lacina, Klofáč, Suchý, Kříž, Jakub Ludvík, Jaroš, Kopecký – Březina, Vlček, Kraučuk, Dvořák, Svoboda, Jakub Ludvík, Vantuch, Jan Hospodka, Činčila, Jakub Hospodka, Veverka.

HC Světlá nad Sázavou – HC Chrudim 6:3 (1:2, 3:1, 2:0)

Branky: 20. Kořínek (P. Včela), 27. Blažek (Jakub Doležal), 31. Kohout (Fibikar), 37. Blažek (Kubát), 52. Kopecký (V. Piskač), 58. Kořínek – 8. Kišš (Jan Polák, Machač), 11. Hejl (Kišš), 35. Jan Polák (Machač, Novák). Rozhodčí: Vepřovský – Souček, Kolář. Vyloučení: 5:9, navíc Dolinský 10 min. OT – Klement 5 min. + OK. Využití: 3:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 194.



Světlá nad Sázavou: Zvolánek – Zvěřina, Kerber, Kořínek, Fibikar, Adam – P. Včela, T. Kratochvíl, Kubát, Kopecký, Kohout, Dolinský, Blažek, Jakub Doležal, V. Piskač, Špatenka, Štros, J. Přibyl. Chrudim: Dominik Cvrček – Burkoň, Felcman, Machač, Urban, Klement, Pilař, Budínský, Hejl – O. Polák, Karásek, Kišš, Koreček, Novák, David Cvrček, Štěpánek, Novotný, Jan Polák, Dobiáš, Haltuch.

HC Litomyšl – HC Kohouti Česká Třebová 6:5 SN (2:1, 2:2, 1:2, – 0:0, 1:0)

Branky: 8. Voříšek (Navrátil, Voženílek), 13. Drobný (Skoumal), 35. Švec (Skoumal, Cink), 38. Skoumal (Cink, Dvořák), 60. Vomočil (Skoumal, Švec), rozhodující nájezd Křesťan – 16. Filip (Holík, Fúzik), 31. T. Prachař (Holík), 36. Král (Jemelka, Korhoň), 42. Jemelka (Holík, Korhoň), 60. Hemský (Fúzik, Korhoň). Rozhodčí: Čížek – Pecina, Jiruška. Vyloučení: 11:13, navíc Dvořák – Hemský 10 min. OT. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 465.



Litomyšl: Klička – Mečiar, Bláha, Švec, Navrátil, Jankovský, Vacek – Vomočil, Křesťan, Voženílek, Cink, Voříšek, Jakubec, Drobný, Skoumal, Hejtmánek, Barkóci, Dvořák. Česká Třebová: Nimmerrichter – Poul, Pažourek, Holík, Jemelka, Žouželka, Pražák, Hrubý – Plášek, Filip, Křečan, Král, T. Prachař, Korhoň, Vaňo, Fúzik, Hemský, Veverka, Šejba.

HC Slovan Moravská Třebová – TJ Orli Lanškroun 9:5 (2:3, 4:1, 3:1)

Branky: 1. Langr (Faltus), 2. Pavlovský (Marek, Augustin), 23. Čikl (Faltus, Langr), 25. Kudrna (Augustin, Pavlovský), 26. Čikl (Rajnoha, Langr), 31. Kudrna (Kobza), 41. Čikl (Langr, Faltus), 44. Pavlovský (Langr, Faltus), 46. Řehulka (Muselík, Kobza) – 3. Nastoupil (Kužílek), 6. Holub (Janík), 15. Preisner (Kužílek), 38. Markl (Janík), 42. Pejcha (Čada). Rozhodčí: Kareš – Štěrba, Kopecký. Vyloučení: 1:5. Využití: 2:0. Diváci: 535.



Moravská Třebová: Rochla – Rajnoha, Hradil, Kudrna, Muselík, Hučík, Bahounek – Pavlovský, Čikl, Augustin, Langr, Faltus, Řehulka, D. Marek, Maška, Kobza. Lanškroun: Šolc (Köver) – Boruch, Macháček, Pražák, Štěpánek, Rozbroj, Kužílek – Holub, Čada, O. Marek, Markl, Janík, Nastoupil, Pejcha, Preisner.

Pořadí:

1. Česká Třebová (50), 2. Moravská Třebová (43), 3. Choceň (41), 4. Chrudim (41), 5. Hlinsko (38), 6. Litomyšl (29), 7. Světlá nad Sázavou (27), 8. Chotěboř (26), 9. Lanškroun (5).

Příští program:

26. kolo, středa 22. ledna, 18:30: Chrudim – Litomyšl, Chotěboř – Světlá nad Sázavou. 19:00: Lanškroun – Choceň, Moravská Třebová – Hlinsko.