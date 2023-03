ČTVRTFINÁLE PLAY OFF/Generátor se roztočil naplno. V závěru základní části zaseknuté pardubické Dynamo dalo rychle zapomenout na čtyři prohry v řadě. První čtvrtfinálový zápas s Olomoucí ovládlo výsledkově i herně. Pardubické hokejisty nerozhodila ani vedoucí branka soupeře. Na ní rychle odpověděl Matej Paulovič. V otevíracím utkání této série se stal také prvním na trestné lavici z domácích hráčů. A jediným.

Hokejové utkání play-off Tipsport extraligy v ledním hokeji mezi HC Dynamo Pardubice (v bíločerveném) a HC Olomouc v pardudubické enterie areně. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Jeho tým potvrdil roli vysokého favorita každým coulem. Svého soupeře z Hané přehrával ve všech směrech. Navíc se ukázal jako psychicky odolný, když okamžitě zahnal nepříznivý stav.

Střelec vyrovnávací branky Matej Paulovič.Zdroj: Ladislav Adámek

Po více než deseti letech zahajovaly Pardubice čtvrtfinálovou sérii v domácí hale. Jak se vám zamlouvala atmosféra v enteria areně?

Už, jak jsme vjeli na led, tak nás pohltila úžasná atmosféra. Cítili jsme, že nás fanoušci budou hnát dopředu od úvodního buly. To se potvrdilo. Po celé utkání byli skvělí. Povzbuzovali nás snad každou minutu. Nejvíce nám to pomohlo, když jsme inkasovali gól. Určitě mají na výsledku 5:1 velkou zásluhu.

Hokej hrajete už nějaký pátek. Přesto, jak se těšíte na podobné zápasy?

S klukama jsme se o tom bavili před zápasem a shodli jsme se, že jsme se na vypuknutí play off strašně těšili. Měli jsme nezvykle dlouhou pauzu. Myslím si, že ten elán s jakým jsme do utkání šli, byl na naší hře vidět.

Play off mě baví víc

Zásadní pro utkání byla bláznivá pětiminutovka, kdy se radostné emoce přelévaly ze střídačky na střídačku. Jak jste vnímal situaci, kdy jste dali gól, který neplatil, poté jste inkasovali a hned vývoj otočili?

Máme jeden cíl, za kterým si jdeme. Takže nás vedoucí gól soupeře nerozhodil. Hráli jsme to, co máme nastavené a šli jsme si za vyrovnáním. Naše hra bezvadně fungovala.

Každopádně Olomouc je velice houževnatý sok a není radno s ním prohrávat. Jak bylo důležité, že jste prakticky ihned dohnali brankovou ztrátu?

Ano souhlasím s tím, že bylo velice důležité to rychlé dorovnání nepříznivého stavu. To, že jsme se navíc ujali hned vedení, odbouralo další dobývání olomouckého území. Uklidnili jsme se a věděli, že budeme nahoře. Pomohlo nám to k tomu, že jsme mohli hrát svoji hru. Celý zápas jsme hráli skvěle. Jasně, v naší hře se objevilo pár chyb, ale to se stává. V těchto momentech nás podržel gólman.

Autorem vyrovnávací branky a tudíž prvním střelcem Pardubic jste se stál právě vy. To potěší ne?

Takhle se na to nedívám. Jsem rád, že mohu týmu pomoct jakýmkoliv způsobem. Brankou, asistencí nebo zablokovanou střelou. Je jedno, kdo bude dávat góly. Hlavním cílem je vyhrávat.

Hokej je vaše práce. Takže ji musíte odvádět i v základní části, která není tak zajímavá jako play off. Ožijete vždycky v rozhodující fázi sezony?

Určitě mě baví zápasy v play off víc. Hraje se o všechno. Každý zápas je stejně důležitý. Každý má obrovský náboj.

V základní části měl váš tým problémy s disciplínou. V prvním zápase play off jste se ale jako mávnutím kouzelného proutku proměnili ve vzorný tým. Kladli trenéři na kázeň obzvlášť důraz?

My jsme se snažili na to klást důraz celou sezonu. Všichni víme, že zápasy play off rozhodují přesilovky. Uvědomili jsme si, že nemůžeme dělat zbytečné fauly v útočném pásmu. V prvním utkání to bylo dobré. Dopustil jsme se pouze dvou nedovolených zákroků, přičemž ten první soupeř potrestal ještě při signalizované výhodě. To je pro nás další varování.

Musíme zůstat na zemi

Hodně jste byli vylučováni za oplácení. Nechal každý z vás ješitnost v kabině?

Víme, že proti nám soupeři nebudou hrát v rukavičkách. Budou nás chtít rozhodit, my se ale nesmíme nechat a musíme udržet nervy na uzdě. Soustředit se jen na svoji a nenechat se rozptýlit nějakými provokacemi.

Početní výhody rozhodují zápasy play off. Toto tvrzení jste naplnili hned dvakrát. Na tým, který měl třetí nejhorší přesilovku v základní části je to výborné vysvědčení, co říkáte?

Přestali vymýšlet a kombinovat do prázdné brány. Teď jsme se tlačili před jejich gólmana a více jsme stříleli. Z toho padají ty góly.

V prvním utkání jste Olomouc přehráli ve všech činnostech. Hráči soupeře vašemu tempu nestačili. Je přesně tohle recept na urputného protivníka?

Nevím, jestli recept. Prostě jsme se nedívali jsme napravo nalevo. Od první minuty jsme šli za vítězstvím. K našemu výkonu nemohu povědět žádné špatné slovo.

Zvítězili jste 5:1. Na vašem výkonu nelze najít negativa. Dá se i z takového zápasu vzít nějaké ponaučení?

Jak jsem říkal, nehráli jsme úplně bez chyb. Takže si zápas rozebereme a pokusíme se v příštím utkání chyby neopakovat. Znovu se musíme připravit stoprocentně. Dobře zregenerovat a opět na ně vlítnout. To, že jsme první zápas vyhráli, je už za námi. Musíme zůstat na zemi.

První vítězný krok do každé série je velice důležitý. Pro žhavého kandidáta na titul dvojnásobně. Uklidnili jste se a teď už to bude krasojízda?

Nemohu povědět, že to bude krasojízda. Výsledek 5:1 se zdá být na papíře jednoznačný, ale ono to tak nebylo. Nejednalo se o úplně lehký zápas. Ten dnešní očekávám daleko těžší. Nicméně nic jiného, než druhé vítězství nás nezajímá.