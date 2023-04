Přesně hráč pro play off. Dlouhé a přitom rychlé ruce. Prakticky neodstavitelný od puku. Pardubické vedení moc dobře ví, proč mělo před sezonou eminentní zájem právě o Lukáše Radila. V prvním semifinále představoval pro třineckou obranu velkou hrozbu. Jeden gól mu nebyl uznán, a tak si vše vynahradil ve druhé třetině, kdy zvýšením na 3:1 zadupal do země euforii Třince po kontaktním gólu. Zastínil ho pouze spoluhráč Lukáš Sedlák, který dvě branky vstřelil regulérně. Dynamo v prvním utkání přetlačilo Oceláře v poměru 4:2.

Autor třetí pardubické branky Lukáš Radil v hloučku spoluhráčů. Přijíždí mu gratulovat také David Musil. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Dnes od 18 hodin vyráží dvaatřicetiletý borec se svým týmem do druhého utkání této třaskavé série. Označované jako předčasné finále… Znovu se může těšit na vyprodanou enteria arenu.

První zápas jste zvládli. V kapse vás hřeje první bod. Jednalo se o velkou dřinu?

Velice těžké utkání. Třinec má výborný týmy. Kvalita je ale na obou stranách. V této sérii půjde o malé věci. Kdo bude přesnější v detailech, tak ji vyhraje.

Čekali jste takto náročné utkání, nebo bylo ještě těžší?

Bylo to v rámci toho, na co jsme se připravovali. Samozřejmě, některé věci jsme mohli vyřešit líp. To je ale hokej. Vyhráli jsme a to je nejdůležitější.

Kacetl kouzel zbavený

Všude se před semifinále mluvilo o tom, jak Třinec bude hrát poctivě odzadu. Přeci jenom nepřekvapilo, jak byli zalezlí?

Viděli jsme je na videu, takže jsme byli na ně připravení. Bylo nám úplně jasné, že zalezou a budou čekat na nějaké protiútoky. Kdybychom udělali nějakou chybu na modré čáře.

Otevřel jste skóre, ale gól vám nebyl pro nedovolené bránění Kacetla spoluhráčem Robertem Kousalem uznán. Stačil jste si v té rychlosti všimnout nějakého zádrhelu?

Upřímně řečeno, i když jsem viděl, že Kousy spadl na gólmana, tak jsem plánoval dorazit puk do prázdné. Doufali jsme, že bude uznán. Nevím, no. Je to na posouzení rozhodčích a na jejich svědomí.

Totožná situace se vašemu celku přihodila i v prvním čtvrtfinále s Olomoucí. Problesklo vám to v tu chvíli hlavou?

Říkal jsme si, že nám nějak nepřejí. Prostě to musíme brát, jak to je. Nedá se nic dělat, musí člověk věřit, že dá gól z jiné šance. Nám se to vyplatilo, což je jen dobře.

Sedlák pobídl pardubického koně a třinecká ocel pod jeho kopyty změkla

Jak důležité bylo rychle odčarovat kouzlo Ondřeje Kacetla?

Sedlo (Lukáš Sedlák) to tam parádně napálil. On je kolem té brány skvělý. Celá jejich lajna hraje parádně. Měli jsme z Kacetla trochu respekt, ale myslím, že on z nás taky. Naštěstí jsme to brzy prolomili. Trochu jsme mu tu jeho auru znejistěli.

Třinec vyřadil Spartu a hned se začalo mluvit o tom, že je démon. Nevyráží střely, neprojde mu žádná po zemi. Jan Košťálek na něj vysílal takové bomby, že je vyrážel. Byl to ten recept?

Snažili jsme se do Kacetla chodit a co nejvíce na něj střílet. Abychom ho dostávali pod tlak. Bylo super, že mu to tam propadlo skoro na začátku. Nemuseli jsme se s ním dlouho trápit. S těmi gólmany je to těžké. Někdy mohou mít den, a to jsou k nepřekonání. Co si budeme povídat Káca patří ke gólmanské špičce v extralize, ale my máme Willdu (Roman Will). A taky Froda (Dominik Frodl) a Růžu (Jan Růžička). Střílíme na takové gólmany celou sezonu. Takže to pro nás není nic nového (pousměje se).

Bylo vedení 2:0 po první třetině pro vás vysněným scénářem?

Vysněný scénář by bylo vést 4:0 (směje se). Jak se říká ve fotbale vedení 2:0, je Csaplárova past. Dostanete gól a hned vás to znejistí. Každopádně jsme za to ale byli rádi. Ten vedoucí gól a pak ten druhý nám v sezoně vždycky pomáhaly psychicky. Dodá to týmu ještě vyšší sebevědomí.

"Sedlo" posadil Pardubice do sedla

Do solidního náskoku vás poslal jediný hráč. Jak se na zakončení Lukáše Sedláka dívá ze střídačky?

Sedlo je výborný hráč. On se do těch šancí dokáže dostat. Zůstává jenom otázka, kterou a kolik jich promění. Je radost ho sledovat.

Vy jste vstřelil v tu chvíli uklidňující gól. S Robertem Kousalem jste ujeli dva na jednoho, a už to vypadalo, že to parťák na vás protlačí.

Kousymu jsem věřil, že nebude zakončovat. Z devíti případů by to dal devětkrát pod sebe. Byla to od něj krásná nahrávka. Pomalu jsem střílel do prázdné. Opakuji pecka.

Robert Kousal se už pomalu dostával s pukem až těsně před gólmana, nečekal jste tu přihrávku dříve?

Do poslední chvíle jsem věřil, že mi to dá. Byl jsem připravený, že to budu uklízet.

Rozhodčí vylučovali několikrát za hrubost. Několikrát museli krotit vášně v potyčkách. Je série vyhrocená hned od začátku?

Je to play off. Už to bylo i ve čtvrtfinále. Třinec má hráče, kteří provokují, my máme hráče, kteří provokují. To prostě k play off patří. Ale zatím tam není nic, co by se vymykalo.

Pardubický gladiátor David Musil vyzývá na souboj bývalé spoluhráče z Třince

Do 44. minuty jste nepovolili Třinci jedinou přesilovku. Pak se to ale trochu zvrtlo. Už nešlo vydržet neustálé vyvolávání šarvátek?

Byly tam nějaké zákroky, které už rozhodčí museli písknout. Už se ocitali trochu pod tlakem, že Třinec ještě neměl přesilovku.

Jak je nepříjemná hra Třince pro útočníky v předbrankovém prostoru?

To jsou play off zápasy. Jiné to nebude ani v jednom z nich.

Před sérii zaznívalo, že musíte chtít víc než Třinec. Dělo se tak?

Bylo to vidět stoprocentně na konci utkání. Jak hrál Třinec power play. Obětavě jsme se vrhali do každé střely. Nechtěli jsme, aby nic neprošlo na Willdu. Tam se ukázala síla týmu. To, že jsme odolali tlaku soupeře, je pro nás strašně důležité do dalších zápasů v sérii. Nám vylítne sebevědomí a soupeři mu to, tím že nevyrovnali, ho trochu ubere.

Týmy se navzájem oťukaly. Co čekat od druhého zápasu?

Myslím si, že to bude dost podobné. Třinec má sílu, bude si věřit. Ví, že ve druhém utkání udělal Spartu. My to víme také a připravíme se na ně stejně jako na první zápas. Budeme hrát to stejné. Zkusíme ještě něco přidat, aby to bylo ještě lepší (šibalsky mrkne).