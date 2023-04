ROZHOVOR/Nebe a dudy… Pardubičtí hokejisté nezopakovali výkon z prvního semifinále, které ovládli v poměru 4:2. Ve druhém jim Třinec zřetelně ukázal, že pověsti o jeho nepropustné obraně nelhaly. Po suverénním výkonu zvítězil v našlapané enteria areně 3:0. Základ úspěchu položil vstřelením úvodního gólu na konci první třetiny. Dynamo pak marně bušilo na zavřená vrata. Pardubický kapitán Patrik Poulíček si sype za tým popel na hlavu kvůli nižšímu nasazení než v zahajovacím střetu této atraktivní série.

Fanoušci Dynama vytvořili v zaplněné enteria areně neuvěřitelnou atmosféru. | Video: Deník/Zdeněk Zamastil

Jak se prodrat pěticí ve středním pásmu se přesvědčil na vlastní kůži. Ve druhé třetině se proháčkoval přes všechny hráče až ke gólmanovi, jenže vracející hráč mu stačil zabránit ve střele. To je jen malá ukázka, jak Pardubice nemohly roztavit třineckou ocel…

Pardubický kapitán Patrik Poulíček při slavnostním předání poháru Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části extraligy.Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

V prvním utkání se vám dařilo téměř všechno, ve druhém téměř nic. V čem byl zakopaný pes?

Takhle bych to nepojmenoval. Každopádně si myslím si, že naše nasazení nebylo tak vysoké, jako v prvním zápase. Netlačili jsme se tolik do brány. Nevyhrávali jsme osobní souboje, ze kterých pramenily naše ztráty a vyplývaly jejich góly. To je celé.

Pěstní souboje nikam nevedou

Třinec vstoupil do utkání velice sebevědomě. Nemělo tomu být při vašem vedení 1:0 v sérii přesně naopak?

Bohužel se nám zápas nepovedl. Nevyužili jsme dobrého rozpoložení z prvního zápasu. Druhý jsme prohráli. Ale to je play off. S tak kvalitním soupeřem, jakým Třinec bezesporu je, se nedá předpokládat, že vyhrajeme pokaždé. Musíme se z toho ponaučit. Nesložit hlavy a naopak si je nastavit tak, že jedeme do Třince minimálně vyhrát.

Znovu se ukázalo, že se nevyplácí pustit Třinec do vedení. Kde se stala chyba?

Špatně jsme odehráli puk v našem pásmu. Dostal se přes blokující hráče k volnému soupeři a ten to prostřelil. Za mě běžná herní situace, která pramenila z našeho nevyhraného souboje.

Za celý zápas jste si nevytvořili prakticky žádnou šanci. Jaké to je dobývat střední pásmo, kde se napáskuje vedle sebe pět borců?

S tím se musíme popasovat a ne se na to vymlouvat. Tak to Třinec zkrátka hraje. Ale není sám. Nutno podotknout, že to mají super vypilované. Teď je to jenom na nás, abychom na to našli zbraň. A přiblížili se hře, kterou jsme předváděli v prvním utkání.

Zápas hodně připomínal druhý domácí duel se Třincem v základní části. Také jste prohráli 0:3 a také vám protivník nic nedovolil. Vzpomněl jste si na něj a nešlo se z něj poučit?

Abych řekl pravdu, vůbec nevím, že jsme s nimi už takto prohráli. Nedívám se na utkání zpětně. Každý zápas je jiný a play off se ani se základní částí nedá srovnávat.

Když nešlo herně s utkáním něco udělat, nechtěli jste se více se soupeřem srážet, nebo třeba vyprovokovat nějakou potyčku?

Myslím si, že jsme dohrávali souboje a snažili se být nepříjemní. Rozpoutávat nějaké šarvátky a pěstní souboje nikam nevede. Musíme se soustředit na svoji hru a ne vyvolávat fyzické potyčky, které by nás vyváděly z tempa.

Skvěle kontrolované střední pasmo

Je velký rozdíl bušit do obrany Třince od toho, když je bezbrankový stav, nebo když vedete?

Každý soupeř se přizpůsobuje aktuálnímu výsledku. Přizpůsobuje ten svůj systém a bránění. Třinec to má skvěle kontrolované ve středním pásmu. Každý jeho hráč to dodržuje. Je těžké se tam prosadit. Pokud pustíme Třinec do vedení, tak musíme počítat s tím, že se nikam nepožene. Budou hrát nepropustnou obranu.

Když víte, jak je těžké Třinec dohánět, nedostal vás jeho vedoucí gól do kolen?

Rozhodně jsme se nehroutili z toho, že jsme je nechali jít do vedení. Prostě jsme inkasovali jako první, to se v hokeji děje normálně. Navíc jsme měli dvě třetiny na to, abychom se s tím vypořádali. Takže nějaký zvýšený tlak si kvůli tomu absolutně nepřipouštíme.

Do Slezska odjedete za stavu 1:1 na zápasy. S jakým herním plánem?

Věříme našemu systému. Musíme hrát celých šedesát minut stejně. Za jakéhokoliv stavu. Strojově soupeře ničit. Dělat to, v čem jsme nejlepší a co nám přináší ovoce.

Nenaruší ho fakt, že venku musíte střídat jako první? Protivník pak nasadí na lajnu s Lukášem Sedlákem borce, kteří ho budou chtít vygumovat.

Taková jsou pravidla. My s tím nic neuděláme. Musíme se s tím poprat a ne nad tím lamentovat. Jestli to bude pro nás těžší ukáží až samotné zápasy. My musíme být koncentrovaní na každou situaci a vytěžit z ní co nejvíce. Nejlépe, aby nás dovedly k vítězství.