Patří k nějúspěšnějším klubům v České republice. Ještě nikdy v historii nesestoupili z federální ligy ani samostatné extraligy. Pardubičtí hokejisté jsou až na výjimky také pravidleným účastníkem vyřazovacích bojů. V letošním roce slaví HC Dynamo Pardubice sto let hokeje ve městě. První dárek už si tým s velkým D na dresu rozbalil, když ovládl základní část. Na Pohár Jaroslava Pouzara si však nikdo z pověrčivosti nesáhl, aby v play off neurazil paní Štěstěnu. Teď už "zbývá" splnit, když ne cíl, tak přání, v podobě dalšího mistrovského titulu. Vždyť v hockeytownu čekají na další zářež více než jednu dekádu.

Takhle slavili pardubičtí hokejisté další titul bezprostředně po předání poháru. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Pardubičtí hokejisté si v české extralize vyzkoušeli všechny fáze play off. Znají všechna místa na stupních vítězů. Také ale ví, jaké to je končit sezonu už v předkole. Deník se probral historií pardubických účastí v play off a nejen hokejovým fajnšmekrům připravil zábavu před vypuknutím semifinálových bojů.