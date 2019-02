Orlickoústecko – Výhodu svého stadionu měli ve druhém semifinále hokejisté Chocně i České Třebové. Zatímco Spartak je na pokraji vyřazení, Kohouti srovnali stav s Chrudimí na 1:1.

Z utkání HC Kohouti Česká Třebová - HC Chrudim. | Foto: Jaroslav Koníček

HC Spartak Choceň – HC Světlá nad Sázavou 3:4 po prodl. (1:0, 0:2, 2:1)

Branky a asistence: 20. L. Pilař (Krejza), 46. P. Prachař (Florian, T. Prachař), 51. Florian (T. Prachař) – 26. Blažek (P. Včela), 33. Jar. Doležal (Blažek, Zvolánek), 59. Šíma (O. Včela), 65. Dolinský. Rozhodčí: Čížek – Schaffer, Padevět. Vyloučení: 5:9, navíc Jar. Doležal (S) 5 min. + OK. Využití: 2:1. Diváci: 896. Stav série: 0:2. Choceň: Sajdl – Florian, Novák, Bessonov, Voříšek, Vyskočil, Kopsa – P. Prachař, T. Prachař, Fišer, L. Pilař, Pochobradský, Krejza, Křečan, Král, Knytl.

Kvalitní hokej s prvky druholigových parametrů sledovala v Chocni rekordní návštěva 896 diváků. Domácí dlouho drželi jednogólový náskok, jenže v závěru třetí třetiny hosté vyrovnali a desetinu sekundy před koncem prodloužení zmrazili veškerý život na stadionu.

Vysoké tempo, rychlé střídání jednotlivých formací, vřava na tribunách. To byl scénář od první minuty. Světelští měli mírně navrch, jejich převahu utnul svou šancí domácí Křečan. Před oběma brankami bylo hodně živo. Za hosty se o to postarali střílející Kůrka se Svobodou, na straně druhé kontroval v přesilovce od modré čáry Florian a Krejza před prázdnou brankou dobře netrefil puk. Početní výhodu následně nevyužila ani Světlá. Závěr třetiny se Spartaku povedl, na přesilovku nastoupila druhá lajna a Lukáš Pilař poslal svůj tým do vedení 1:0.

Vyrovnávací gól padl v čase 25:18 z hole Blažka. Tomu předcházelo nedorozumění čárových rozhodčích, kteří trochu pozapomněli na pravidla o „icingu". Na přelomu utkání si mužstva vyzkoušela hru ve čtyřech, ve které trefil P. Prachař tyč. Následně ostře pálili hostující Blažek se Šímou, ale pak dostal příliš mnoho prostoru před brankou Doležal a našel skulinu mezi betony Filipa Sajdla – 1:2. Ještě několikrát se do konce třetiny vylučovalo. Spartak promarnil přesilovku pět na tři, smůlu měl v poslední minutě T. Prachař, jenž orazítkoval tyč.

Do scénáře zápasu začal výrazně promlouvat choceňský Milota Florian. Nejprve se pouze zastřeloval, aby o chvíli později našel přesně křížnou ránou hůl P. Prachaře, který vyrovnal na 2:2. Světlá poté podnikla dvě povedené akce a potlesk na otevřené scéně si vysloužil Sajdl za své zákroky proti pokusům Křišťana a Blažka. Diváci se nadechli k mohutnému skandování, což domácí nakoplo. V přesilovce znovu napřáhl Florian a vrátil Spartaku vedení. Choceň měla i další přesilovku, jenže tu nevyužila a přišel trest, když v té samé situaci hosté uspěli a poslali utkání do prodloužení.

To začalo netypicky se šesti bruslaři v poli, neboť na trestné lavici seděli L. Pilař a světelský Žák. Domácí se soustředili na obranu, což jim vycházelo až do poslední sekundy. Přišlo prohrané vhazování, střela Dolinského a puk takřka se sirénou skončil v síti. Pro Choceňské to byla ohromná rána, ze které se musí rychle vzpamatovat.

HC Kohouti Česká Třebová – HC Chrudim 7:4 (4:0, 0:3, 3:1)

Branky a asistence: 2. Fúzik (Fousek, Jindřich), 3. Hemský (Řehák, Vlček), 4. Pelán (Dítě), 19. Jindřich (TS), 46. Janda (Fousek), 56. Hemský (Zadina), 60. Hemský (Krejnus, Vlček) – 27. Ježek (Novák), 29. Kišš (Dvořák, Dobiáš), 38. Zrůst, 53. Plch (Cvrček). Rozhodčí: Najman – Huryta, Kolář. Vyloučení: 7:5, navíc Vlček, Fúzik 10 min. OT. – Zrůst 10 min. OT. + OK. Využití: 0:1. Diváci: 521. Stav série: 1:1. Česká Třebová: Mahdal (38. Nimmerrichter) – Lesák, Krejnus, Poul, Popler, Poskočil, Řehák, Matys – Hemský, Vlček, Zadina – Fousek, Jindřich, Fúzik – Pelán, Janda, Dítě – Zítka.

Jako hladoví lvi, vlci nebo žraloci působili na ledě hráči České Třebové. Ti během čtyř minut roztrhali na tisíce kousků veškeré taktické plány soupeře a hodně navnadili fanoušky. O první gól se postaral Fúzik, poté Hemský a třetím gólem vyhnal Amenta z branky Pelán. Jeho náhradník Chalupa se taky nenudil. Likvidoval několik nebezpečných pokusů a v závěru třetiny kapituloval po trestném střílení Jindřicha.

První třetina se Kohoutům povedla, jenže přišlo vystřízlivění.

Domácí ještě trefili tyč, ale pak to přišlo, hrálo se podle chrudimského orchestru. Hosté přidali na rychlosti i důrazu a Kohouti se převtělili do role statistů. Pouze sledovali, jak se jejich náskok z první třetiny tenčí. Chrudimští se třikrát prosadili a na střídačku poslali brankáře i oni. Před závěrečnou třetinou bylo vše otevřené.

Drama se nakonec nekonalo. Kohouti se probrali a utkání dotáhli do vítězného konce. Ve 46. minutě ukázal sílu v zápěstí Janda, jehož projektil skončil v horním růžku – 5:3. Chrudim ještě jednou snížila na 4:5, ovšem krátce nato padl asi klíčový gól z hole Hemského a bylo jasno. Českotřebovský útočník ještě stačil uzavřít hattrick a dal pečeť na výhru 7:4.

Obě série pokračují ve středu 18. února.

(bed, při, van)