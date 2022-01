Go Camara Go! Střelmistr z kolébky hokeje podepsal Dynamu na další dva roky

PECKA/ Jako kdyby Anthony Camara větřil titul. Takhle dlouho totiž nikde nepobýval. Pochází ze země, která dala světu lední hokej. Její hráči k smrti nesnášejí prohry, čehož on je názorným příkladem. Diváci je ženou pokřikem Go Canada Go (Jedeme, Kanada jedeme).

Anthony Camara podepsal v Pardubicích smlouvu na další dva roky. | Foto: Ladislav Adámek

Pardubičtí fanoušci si ho oblíbili takovým způsobem, že po zimáku lepili plakáty a do hlediště nosili transparenty s přáním, aby zůstal. Anthony Camara jejich přání vyslyšel. Dynamu podepsal na další dva roky. „Jsme moc rádi, že Anthony spojí svoji další kariéru s Dynamem. Nabídli jsme mu další smlouvu, protože hned od svého příchodu prokazoval přesně ty kvality, kvůli kterým jsme ho přivedli. Jsme přesvědčeni, že nám v dalším průběhu této sezony i v následujících dvou letech pomůže k co největšímu úspěchu. Za nás je to jeden z nejlepších extraligových hráčů,“ řekl o podpisu kanadské hvězdy sportovní ředitel Dynama Dušan Salfický. Na svém twitteru komentoval tuto událost majitel klubu Petr Dědek slovy: "Anthony Camara je náš na další dva roky. Mám z toho velkou radost." Aby, také ne. Vždyť osmadvacetiletý útočník je druhým nejlepším střelcem Dynama. Do Pardubic přišel Camara v listopadu 2020. Ve své první sezoně nasbíral ve 44 zápasech základní části 35 bodů (21+14), v playo ff přidal dalších osm bodů ve stejném počtu zápasů. Letos je na nejlepší cestě své osobní maximum překonat, když v dosavadních 38 utkáních už pobral 32 bodů (18+14). A je tu ještě jedna věc. V posledním utkání proti Kladnu ukázal, že si rozhodně nemíní sednout na zadek ani z takové veličiny jakou je Jaromír Jágr. Občas sice má své mouchy, ale to ke géniům patří…