Českotřebovský hokejový fanoušek se stále vzpamatovává z rány, kterou utrpěl sotva měsíc a půl poté, co na zimním stadionu křepčil spolu s týmem Kohoutů po třetím finálovém vítězství na Spartakem Nové Město nad Metují znamenajícím triumf ve východočeské hokejové lize.

Nyní se dozvěděl, že to bylo naposledy, co mohl sledovat na vlastní oči Kohouty v akci, neboť ti v prohlášení svého předsedy a dlouholetého manažera Vladimíra Vaňka oznámili, že se nepřihlásí do příštího ročníku a svůj titul nebudou obhajovat.

Z finančních důvodů, protože po ukončení spolupráce s generálním partnerem klubu společností Rieter nemají naději naplnit rozpočet.

Mimochodem sportovní veřejnost v regionu si v tu chvíli mohla vzpomenout na několik let starý konec svitavských Turů v Kooperativa NBL, jen místo jména Rieter si dosadila Dekstone. Ale okolnosti byly podobné. Jeden dominantní sponzor ukončil svoji podporu a „šlus“.

Jenže to byla nejvyšší plně profesionální česká soutěž.

V případě Kohoutů se bavíme o amatérské krajské hokejové lize.

Hokejový šok z České Třebové! Kohouti po titulu končí a vyklízejí scénu

V podstatě o nejnižší tuzemské soutěži, která stojí za řeč.

O soutěži, ze které se nesestupuje, v tomto směru nikdo nemusí mít žádné obavy, hraje ji ten, kdo se přihlásí.

O soutěži, ze které se nepostupuje, o posun do druhé ligy nemá nikdo dlouhá léta zájem.

Přesto v ní protékají takové peníze, že například regionální fotbal je vedle hokeje chudým příbuzným. Porovnat roční rozpočty fotbalových a hokejových klubů ve městech, kde se provozují na úrovni krajských soutěží oba tyto sporty, asi bychom se ani nestačili divit.

Podstatný argument je, že hokej je ve svých nákladech nepoměrně jinde než fotbal, a částečně to je určitě pravdou.

Jenže jestli ten problém nebude spíše v tom, jaké částky kluby každoročně natankují do svých hráčských kádrů. Jistě ne všechny a ne všude ve stejné míře, ale jak se nyní ukázalo, velice snadno to může vést ke špatným koncům.

A potom zbývají jen otázky.

Opravdu to muselo dojít tak daleko, že takový klub jako Kohouti musí vyhlásit K. O. pro svojí další existenci, když mu hlavní partner neprodloužil finanční podporu?

Opravdu to bylo tak, že českotřebovský klub fungoval na bázi jednoho dominantního sponzora, kterého není v naléhavém případě schopen nijak nahradit?

Opravdu nebyla jiná varianta než konec v momentě, kdy se „dobré ekonomické počasí“ zhoršilo?

A dalo by se pokračovat.

Otázka podpory města je rozhodně zásadní věc a zda je v České Třebové srovnatelná s ostatními místy, kde se východočeská liga hraje, to je legitimní téma k debatě. Ale že by jenom tak samo nahradilo výpadek generálního partnera, to se pochopitelně očekávat nedalo.

A další často diskutovaná věc. Žádní odchovanci či místní hokejisté v kádru Kohoutů. V Litomyšli, Moravské Třebové, Chocni, Lanškrouně i jinde je najdeme a často tam hrají důležitou roli v mužstvu.

V České Třebové ne a za oněch jedenáct let se na tom až na výjimky nic moc nezměnilo. To je prostě chyba, která se v různých diskusích také vracela jako bumerang.

Ale přesto, muselo to všechno skončit takhle?

Neskousl bych českotřebovský hokejový divák, kdyby v nové sezoně nechodil na první, ale třeba na pátý nebo desátý celek tabulky?

Kdo ví.

Klubové vedení zvolilo tvrdé a nekompromisní řešení a všichni se s ním musí smířit.

Jaká je to škoda pro sportovní život v regionu, o tom je darmo hovořit, protože Kohouti opakovaně dokázali udělat z České Třebové hokejové město.

Naposledy ale v březnu roku 2024.