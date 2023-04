Zásluhou objektivu fotografa Antona Martince se můžeme po pár hodinách znovu vrátit na Zimní stadion města Vrchlabí, kde bylo v úterý večer pořádně živo. Hokejistům místního Stadionu tu právě končila sezona. K vidění bylo 80 minut skvělého hokeje, následné samostatné nájezdy, to vše ve vynikající kulise, kterou duelu vytvořilo 1213 diváků

Play off druhé ligy | Foto: Anton Martinec

Podívejte se, jakými emocemi to v úterý večer žilo na Zimním stadionu města Vrchlabí. Hrálo se zde čtvrtfinále play off druhé ligy a domácí hokejisté usilovali o vyrovnání série na 2:2. V zápase prohrávali o dvě branky, trefou kapitána Urbana 13 vteřin před koncem dokázali srovnat a v té době v aréně vypukla obrovská vlna euforie. Prodloužení se hrálo plných dvacet minut, ani v něm se ale protagonisté skvělé bitvy nedočkali rozuzlení.

To přišlo až při samostatných nájezdech. Šťastnější byli díky trefě Dominika Arnošta hosté a soupeři z Krkonoš ukončili sezonu. Smutek a hlavy dole? Ale kde že, to byste nebyli ve Vrchlabí. Vynikající publikum ihned po závěrečném nájezdu spustilo hromové „Hoši děkujem“ a vzkazem „Jsme na vás hrdí“ dalo jasně najevo, co si o výkonech svých miláčků v celé sezoně myslí.

Však si také každý uvědomil, že právě Východočeši v sezoně nabídli sestavu plnou vlastních odchovanců. Dres Stadionu oblékala celá řada místních mladíků a tato vize se vedení klubu vyplatila. Ve Vrchlabí se fanoušci s hráči loučili dlouhé minuty a společně se již všichni mohou těšit na další mistrovský ročník 2023/2024.

Obrovská bitva se smutným koncem. Stadionu vystavily stopku nájezdy. Je konec

Sezonu druhé ligy nyní dohrají čtyři nejúspěšnější mužstva. V prvním semifinále Letňany vyzvou Vyškov, největší favorit na postup do Chance ligy Znojmo se soupeře dozví až ve čtvrtek po skončení série mezi Chomutovem a Příbramí.

Všeříkající vzkaz skvělých vrchlabských fanoušků směrem k hokejistům Stadionu.Zdroj: Anton Martinec