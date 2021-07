Sraz v 10 hodin na parkovišti před hotelem, dopolední fáze začíná. Po přesunu na místo tréninkové jednotky a rozcvičení zahlásí kondiční trenér Petr Mocek směrem k hráčům: „Budou to bomby, v první sérii desetkrát.“ Hokejisté pak po dvojicích vybíhají kopec na okraji Deštného v Orlických horách.

Letní příprava Dynama se posunula do další fáze. Od neděle se pardubický tým nachází v resortu Amenity. Zde stráví týden.

„Je to o tréninku, ale i o tom, že chceme poznat kluky, jaký mají morál. Podíváme se i na sjezdovku, máme naplánovanou túru na půl dne. A další věci,“ řekl hlavní trenér Richard Král, jenž sledoval na cestě vybíhající hráče. O jejich nasazení a úsilí měl dostatečný přehled.

„Kluci mají hodinky a pásy, vše se zaznamenává. Vidíme jejich tepy a kam se dostávají, aby trénink měl nějaký smysl. Děláme podle toho intervaly,“ prozradil Král. Během tréninku se pak úsek prodlouží, aby byl při zpáteční cestě o něco delší odpočinek. Běh nahoru a chůze zase dolů, tak se série stále opakují.

K autu, kde je podpůrný tým v podobě maséra a kustoda, najednou na kole přijedou další členové realizačního týmu – Tomáš Rolinek a Petr Sýkora. „Byli s Honzou Zdráhalem a Matejem Paulovičem na jiném místě. Jezdili s nimi sprinty na kole,“ vysvětluje trenér Král.

Po zhruba hodině a půl dřina na kopci za velkého vedra končí. „Zkraje týdne ještě můžeme dělat něco do rychlosti. Myslím, že to byl normální výživný trénink. Je fakt, že nepříjemné bylo to počasí,“ dodal kouč.

Lehký déšť následuje až při obědě. Hráči se pak připravují na odpolední program. „Bude to ještě zaměřené na sílu, uděláme venkovní posilovnu v přírodě,“ prozradil kouč Král.

S týmem na soustředění nejsou Matěj Blümel a Martin Bučko, kteří hráli na šampionátu v Lotyšsku, a hráči ze zámoří. Kvůli zranění ještě chybí Denis Kusý. Jinak mají trenéři k dispozici kompletní kádr.

Zapojili se i zkušení obránci Jan Kolář a Jakub Nakládal, kteří do té doby trénovali dle vlastního plánu. „Soustředění beru tak, jak je. Přijedeme sem a odmakáme to. O to lépe budeme připravení do sezony,“ poznamenal Jan Kolář.

Týdenní pobyt splní i roli správného týmového nastavení. „Není to jako v sezoně jen v kabině, ale fungujeme tady spolu celý den. Všichni se více otevřeme, navazují se lepší kontakty. Týdenní teambuilding je podle mě k tomu dostačující,“ dodal Kolář.

Pondělní dřina k tomu opět taky přispěla, tým v Orlických horách stráví ještě dalších pět dnů. „Chceme dobře potrénovat a poznat kluky, jak se chovají v mezních situacích, kdy musí jít na morál a poprat se s tím,“ zopakoval trenér Král.