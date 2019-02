Choceň – Hokejisté Chocně přivítají zítra od 17.00 ve čtvrtfinále krajské ligy Moravskou Třebovou. Na jejím ledě zvítězili 6:3 a mohou sérii ukončit.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Ježdík

V souboji o semifinále krajské hokejové ligy Choceň dostala výhodu domácího hřiště na svoji stranu. Když zítra uspěje, vyhraje v sérii 2:0 a může vyhlížet semifinálového protivníka.



Zítra znovu bude, jako v každém play off, záležet na brankářích. První kolo souboje Vyčítal – Bureš vyhrál choceňský Daniel Vyčítal 6:3.

V Moravské Třebové zářil a přitom vůbec nebylo jisté, zda do branky nastoupí. „Deset minut před začátkem zápasu jsme rozhodli, že do branky půjde on,“ potvrzuje choceňský trenér Jaroslav Kutílek.



Petra Bureše s Danielem Vyčítalem dělí třináct let, třicet kilo a dvacet centimetrů. Moravská Třebová má v brance obra. Není tak mrštný, ale dokonale dovede využít své postavy. „Mně se ale ten jeho styl zase tak moc nelíbí,“ říká Kutílek. A hned vysvětluje proč: „I při rozcvičce se pohybuje minimálně a snaží se branku zakrýt. Vypadá to totiž, že je to kliďas, pohodář a útočníky svým klidem znervózňuje. Ten klid ale jenom hraje. Když jsme dali Ve Třebové tři góly, tak každý puk, který na něj šel, mu padal. Kluky jsem tlačil k tomu, aby na něj co nejvíc stříleli. A platilo to.“

Ovšem kdyby spravedlnost nebyla slepá, Bureš by v sérii nechytal.

5 ÚKOLŮ PRO CHOCEŇ NA NEDĚLI



1. Nemít strach z mohutného brankáře Bureše, který zabere tři čtvrtě branky. Je potřeba ho neustále zkoušet a střílet z každé pozice.



2. Probrat rychlonohého Filipa Procházku, který může patřit k nejlepším střelcům soutěže, jenže mu zvlhnul prach.



3. Pomáhat svému brankáři před brankovištěm. Bolestí Choceňských jsou góly z dorážek. Vyražené puky musí beci odpálit pryč.



4. Podpořit první „šternberskou pětku“. Nejde pořád spoléhat na to, že góly bude dávat jenom ona.



5. Nefaulovat zbytečně. Moravská Třebová má v přesilovkách velkou sílu, dvakrát to ukázala i ve středu doma.

Protihráče ze Světlé úmyslně udeřil hlavou, ten musel být odvezen do nemocnice, jenže disciplinární komise mu vyměřila pouze dvouzápasový trest. Jaký paradox. Choceňský Lubomír Vích vyfasoval čtyři zápasy za náznak kopnutí. Bureš za ukončený akt pouze dva. „Je to výsměch. Viděl jsem toho kluka ze Světlé, kterému se to stalo, a měl ještě proti nám rozbitý ret. Ke zranění evidentně došlo. Metr by měl být na každého stejný,“ nechápal podivné rozhodnutí krajské disciplinárky Kutílek.



To Vyčítal je oproti Burešovi živel. V brance sebou mrská o sto šest. Neustále mlátí hokejkou, když se mu něco nelíbí, a je hodně slyšet. I když v prvním čtvrtfinále ze svých projevů hodně ubral a soustředil se na svůj výkon.



A bylo vidět, že mu to pomohlo. „Byl to skutečně perfektní výkon,“ chválil mladého gólmana trenér Jaroslav Kutílek.

Ovšem jestli Vyčítal nastoupí i zítra není vůbec jisté. Kutílek si pohrává i s myšlenkou, že do branky může i Tomáš Kroužil, který naposledy zazářil se Světlou: „Budeme se rozhodovat až podle pátečního tréninku, uvidíme,“ těší Kutílka, že i po zranění Kaplana má v týmu dva vynikající brankáře.



Aby to nevypadalo, že Moravská Třebová je jenom Bureš. Slovan má především, podobně jako Choceň, skvělý útok. Padesát bodů Koláčka ze základní části vzbuzuje velký respekt. „Jsou tam i další, třeba Muselík. Třebová má zkušené borce, kteří prošli národní ligou,“ uvědomuje si choceňský lodivod.

Velkou zbraní Moravské jsou i přesilové hry. Obrovitý Petr Ustrnul, junior Olomouce, umí od modré pálit jako z kanónu. „Je vidět, že to mají v rukách. Když přesilovkovou kombinaci roztočí, je to nádhera,“ chválil soupeře choceňský trenér.



Ten také doufá, že se mu střelecky probudí zbytek týmu. Většinu gólů totiž v poslední době dává řada L. Vích, Dobrý, Jurák, podporovaná ofenzivním bekem Stříteským. Nebylo by úplně špatné, kdyby se rozjel i Filip Procházka, hokejový Usain Bolt. Jednou totiž první formaci zápas nemusí vyjít a bude problém.



„Toho se také trochu obávám. Ale nejde ani tak o to, že by klukům zápas nevyšel, ale soupeř na nás může vyrukovat s tím, že se bude snažit naši první pětku pokrýt. Zatím se neprofiluje nikdo jiný, kdo by to kromě kluků z první lajny vzal na sebe,“ mrzí Kutílka. Žolíky by mohli být Krejza s Pochobradským, kteří na ledě dřou, jenže do branky jim nic nepadá. „Ale já věřím, že to v pravou chvíli přijde,“ říká Kutílek.



A co čeká od zítřejšího zápasu? Žádnou selanku. „Třebová na nás určitě něco zkusí vymyslet. Nerad bych ale jezdil znovu do Třebové,“ dodal s úsměvem.

Choceň

x

Moravská Třebová

Zápasy v základní části



Choceň – M. Třebová 2:3 a 4:5



M. Třebová – Choceň 2:3 pp a 3:2

Play off



M. Třebová – Choceň 3:6

Bodování v základní části



Choceň

1. L. Vích 43 (22+21)/21 zápasů

2. Jurák 38 (18+20)/ 17

3. Zavřel 25 (5+20)/ 25



M. Třebová

1. Koláček 50 (23+27)/25

2. Řehulka 36 (21+15)/ 24

3. Konopčík 35 (16+19)/ 27

Střelci v pěti vzájemných zápasech této sezony (i play off)



Choceň (17)

6 – Stříteský

2 – Jurák, Dobrý, L. Vích

1 – A. Vích, Drbal, Procházka, Krejza, Schejbal



M. Třebová (16)

4 – Husárek

3 – Koláček

2 – Řehulka, Klíč

1 – Štěpánek, Syrůček, Konopčík, Muselík, König

Tresty (zákl. část)



Choceň

1. Pokorný 93 tr. min.

2. Luňák 63

3. L. Vích 55



M. Třebová

1. Kutmon 64 tr. min.

2. Muselík, Kašpar, Konopčík 38

3. Klíč 37