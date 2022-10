Branky a nahrávky: 1. Všetečka (Mrňa), 6. Kern (Žejdl, Knotek), 10. Růžička (Kern, Všetečka), 48. Mrňa. Rozhodčí: Čáp, Zubzanda – Belko, Baxa. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. Diváků: 462. Slavia: Málek – Žovinec, Szathmáry, Barák, Matyáš, Hejda, Klikorka, Němeček – Všetečka, Růžička, Kern – Knotek, Žejdl, Mrňa – Pšenička, Poletín, Simon – Havrda, Závora, Strnad. Pardubice: Klouček – Kaštánek, Zdráhal, Nedbal, Kolář, Drtina, Bučko – Lichtag, Kaut, Matys – Půhoný, Herčík, Rouha – Turek, Pochobradský, Pavlata – Rohlík, Zeman, Štetka.

Další výsledky: Litoměřice – Poruba 3:6, Třebíč – Šumperk 3:1, Vsetín – Frýdek-Místek 2:1, Přerov – Kolín 4:2, Sokolov – Zlín 2:1, Prostějov – Jihlava 2:4.

Neuběhla ani půl minuta a Vladimír Růžička se dostal do veliké šance. V ní ale selhal. Proti další šanci byl však brankář hostů krátký, když Všetečka v sedmatřicáté vteřine otevřel skóre. V následujících chvílích zahrozily i Pardubice, ale nakonec to byly právě hráči tohoto týmu, kteří inkasovali. Vyloučení Drtiny potrestal střelou z modré čáry Kern. Do třetice… Dynamo inkasovalo potřetí během deseti minut, když Růžička se poprvé trefil po návratu do sešívaného dresu - 3:0.

Dynamo se ve druhé části dostalo k veliké šanci. Konkrétně Michal Rouha, kterého v bezprostřední blízkosti zastavil ve 33. minutě až Roman Málek.

Do třetí třetiny vstoupily Pardubice aktivně, Rouhu však brankář Slavie opět vychytal. Pražané však přidali čtvrtou branku z hole Mrňy a zatloukli tak poslední pomyslný hřebík.

David Havíř (HC Dynamo Pardubice B): „Z naší strany to byl katastrofální vstup do utkání. V prvním střídání jeli dva slávisté na našeho gólmana, pak jsme dostali gól a pokračovalo to. V dnešním zápase jsme tahali za kratší konec, byli jsme špatní v soubojích 1 na 1, nebyli jsme důrazní a rychlostně jsme v určitých pasážích vůbec nestíhali. Zápas nám prostě vůbec nevyšel a myslím si, že jsme ani neměli šanci udělat zvrat. Pro příští utkání se z toho musíme poučit a začít od práce, kterou jsme si řekli, a plánem, se kterým do utkání jdeme.“