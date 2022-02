Z toho vyústily změny v jednotlivých formacích. Hecl se přesunul do první lajny a byl to on, kdo bekhendem překonal Zajíčka. Jenže radost domácích měla jepičí život, když Estephan zamířil a Kloučkova lapačka máchla do prázdna. Náladu pak Východočechům ukradl v závěru první třetiny Straka.

Hostům vyšel i nástup do druhé periody. Fronkem nahozený puk skončil za Kloučkovým hřbetem. To už nevydrželi diváci a své miláčky počastovalo pískotem. Nejlepší reakcí byla mezibetonová rána Košťálka. Fanoušci ale mohli spustit koncert znovu, neboť Kloučka propálil od modré Irving. To už stálo pardubickou dvojku flek, na který nastoupil Frodl. Jeho spoluhráči stačili do druhého klaksonu snížit po Kousalově přehledu skóroval Paulovič.

V poslední části domácí mačkali soupeře jako citron. A na druhé straně se z ničeho trefil P. Zdráhal. Dynamo ovšem rychle a slepenými góly srovnali. Zásluhou Pauloviče a Musila. V nastavení rozhodl Kousal.

Pardubice - Litvínov 6:5 po prodloužení

Fakta – branky a nahrávky: 9. Hecl (Poulíček), 25. Košťálek (R. Kousal), 39. Paulovič (R. Kousal, O. Vála), 55. Paulovič (R. Kousal), 56. A. Musil (Košťálek, D. Robertson), 62. R. Kousal (Paulovič, Košťálek) – 11. Estephan (P. Zdráhal, Zajíček), 19. P. Straka (Fronk, D. Kolář), 22. Fronk (Stříteský, P. Straka), 31. Irving (Estephan), 55. P. Zdráhal (Estephan). Rozhodčí: Jeřábek, Obadal – Kajínek, Axman. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Diváci: 1000 (omez. počet). Třetiny: 1:2, 2:2, 2:1 - 1:0. HC Dynamo Pardubice: Klouček (32. Frodl) – J. Mikuš, J. Zdráhal, D. Robertson, Košťálek, O. Vála, Sergijenko, Kaštánek – Hecl, Poulíček, Cienciala – R. Kousal, A. Musil, Švyrjov – Paulovič, Anděl, O. Rohlík – Koffer, O. Roman, Herčík. HC Verva Litvínov: Zajíček – D. Kolář, Irving, Demel, Strejček, Hrbas, O. Baláž, Stříteský – Zygmunt, Estephan, P. Zdráhal – Kudrna, Sukeľ, Jarůšek – P. Straka, V. Hübl, Fronk – M. Havelka, Gerhát, P. Svoboda.