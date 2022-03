Dynamo totálně vybouchlo a vypadlo z první čtyřky!

Play off. Cože, ony už zahájily vyřazovací boje? Ne, ale Pardubice se po šílené sérii šesti proher dostaly do situace, kdy musely na jihu Čech bodovat. A to se jim hrubě nevydařilo.

Pardubičtí hokejisté totálně propadli v Českých Budějovicích. | Foto: Ladislav Adámek/HC Dynamo Pardubice

Oba celky v tabulce dělily čtyři body. Dynamo mohlo v tomto kole přijít o umístění v první čtyřce. Týmy vsadily na zodpovědnou hru odzadu a útočníci se k šancím nedostávali. Poprvé do kabiny odcházeli spokojenější domácí. Vráblík z úhlu objevil skulinku mezi Frodlovým tělem a bližší tyčí. Druhá třetina vyšla Motoru ještě lépe. V její páté minutě vybojoval Karábáček puk a Hanzl ho nezištně poslal na Percyho připravenou hůl. V polovině utkání domácí využili přesilovku, když to pardubičtí hráči chtěli zkusit v šesti… Hanzl si všiml rozjetého Vráblíka, který zacílil přesně. To už bylo moc i na Frodla, který přenechal místo Kloučkovi. Ten se nestačil rozkoukat a Beránek ho vlastním oslabení přivítal v Budvar aréně. Pak sice v přesilovce snížil Košťálek, ovšem poslední slovo v prostřední části si vzal Ondráček, také při početní výhodě. Ve třetí periodě Motor své vedení ještě zvýraznil. Po dvaceti vteřinách se trefil, jak jinak než z přesilovky Abdul a pardubickou hrůzu dokončil znovu Ondráček. Po výhře Sparty ve Zlíně a bodovém zisku Plzně v Brně vypadly Pardubice z první čtyřky! České Budějovice - Pardubice 7:1 Fakta - branky a nahrávky: 12. Vráblík (Pech, Šenkeřík), 25. Percy (M. Hanzl, Karabáček), 30. Vráblík (M. Hanzl), 34. M. Beránek (Vráblík), 40. J. Ondráček (Abdul, Šenkeřík), 41. Abdul (Pech, Šenkeřík), 51. J. Ondráček (Šenkeřík) – 39. Košťálek (R. Kousal). Rozhodčí: Sýkora, Šindel – Zíka, Ganger. Vyloučení: 5:7. Využití: 3:1. Oslabení: 1:0. Diváci: 5487. Třetiny: 1:0, 4:1, 2:0. HC Motor České Budějovice: Hrachovina – Štencel, Vráblík, Piskáček, Percy, Šenkeřík, Bučko, Remta – M. Beránek, M. Hanzl, Karabáček – D. Voženílek, J. Novotný, Valský – Abdul, Pech, J. Ondráček – Holec, Koláček, Vondrka. HC Dynamo Pardubice: Frodl – J. Mikuš, J. Zdráhal, J. Kolář, Košťálek, Petgrave, Hrádek, Sergijenko – Říčka, Poulíček, Cienciala – R. Kousal, A. Musil, Camara – Hecl, Anděl, Blümel – Paulovič, T. Urban, Švyrjov.