Jednička v podobě Romana Willa je jistá, a tak při zranění Dominika Frodla musí trenéři myslet na zadní kolečka. Proti Liberci tak namašíroval mezi tři tyče Jan Růžička. Poprvé v pardubickém extraligovém dresu.

Spoluhráči mu situaci neulehčili, a tak mohl prokazovat své umění. Inkasoval sice pět gólů, ovšem vesměs po situacích, kdy si protihráči našli odražené puky. A měli to o něco jednodušší…

„Utkání rozhodly přesilovky. Udělali jsme hloupé fauly a z přesilovek soupeře dostali tři góly. Během krátké pasáže v úvodu třetí třetiny bylo rozhodnuto,“ popisuje hlavní příčinu prohry pardubický asistent Marek Zadina.

Jeho tým zaznamenal jediný gól, když se rovněž prosadil z přesilové hry. „Musíme chodit víc do brány při útočení a víc se prát o puky. Je jasné, že vždy se v průběhu sezony od podobných věcí trochu odchýlíte, ale my se k tomu rychle musíme vrátit. Pokud nestřílíme hezké góly, tak musíme dávat ty upracované. Protože ty v play off budou rozhodovat zápasy,“ naznačuje Zadina, že při zdolávání vrcholu sezony se na krásu nehraje.

Hned do druhé lajny

Play off se blíží mílovými kroky. Pardubice mají jistotu toho, že případně každou sérii budou začínat doma. Nemusejí tedy už hrát na krev a naopak si mohou dovolit experimentovat. Potřebují také dostat do provozu co nejvíce hráčů. Některé změny si vyžádají zranění či nemoci. Na extraligový led se tak po měsíci vrátil Ondřej Rohlík a hned do druhé lajny. Místo Roberta Kousala.

„Bylo to nečekané. Dozvěděl jsme se to ráno před utkáním. Hrál jsem se Zohym a Ráďou, což se nepovede každý den,“ usmívá se Ondřej Rohlík.

Hrát v takové formaci, znamená být často na ledě. Není divu, že si zapsal ice time kolem patnácti minut. Přitom den před Libercem nastoupil o soutěž níž.

„Po zápase v Chance lize jsem se úplně dobře nevyspal, takže jsem byl ráno unavenější. Spánkový deficit jsem ale dohnal v autobuse,“ vysvětluje Rohlík, který také srovnává obě úrovně.

„Kvalita je o level vyšší. Jsem rád, že jsem zase mohl nastoupit v extralize. Je tady více soubojů, což bývá fyzicky náročnější. A samozřejmě se jedná o rychlejší soutěž.“

Kádr Dynama je v letošní sezoně natřískaný. Výkony i výsledky slibují velký úspěch pro hokejové Pardubice. Kdo by u toho nechtěl být…

„Chtěl bych se prosadit do sestavy a zahrát si play off. Hrát doma před plným barákem je tou největší motivací,“ zasní se Ondřej Rohlík.