ROZHOVOR/Pět let a tři tituly ze čtyř finálových účastí. S touto skvostnou vizitkou se přestěhoval z Třince do Pardubic pokračovatel slavných hokejových dynastií obránce David Musil. V dresu Dynama už působil jeho bratr útočník Adam. Oba tak navazují na svého otce Františka, který byl nedílnou součástí obrany tehdejší Tesly v osmdesátých letech. A také dědečka Jaroslava Holíka, který je jednou z největších postav československého hokeje. Rodák z Calgary, který je pro změnu draftovaný Edmontonem, se spolu se svým týmem pečlivě chystá na semifinálového soupeře. Hokejový život si s ním zašpásoval, protože mu přidělil právě Třinec.

David Musil se po svém příchodu z Třince stal jedním z lídrů pardubické obrany. Teď svého bývalého zaměstnavatele chce porazit v semifinále play off. | Foto: Ladislav Adámek

Devětadvacetiletý borec, kterého nikdo nechce potkat v neosvětleném průchodu, patří mezi nejspolehlivější zadáky celé extraligy. Pro vrchol každé hokejové sezony si udržuje omezenou slovní zásobu… Vyzdvihuje pojmy jako obětavost, soudržnost, bojovnost. A hlavně tým. „Ať v play off hrajete s kýmkoliv, musíte se vyždímat na maximum. K tomu je potřeba hrát kompaktně a obětovat se jeden pro druhého,“ říká David Musil v rozhovoru pro Deník.

1. a 2. SEMIFINÁLE

HC Dynamo Pardubice (1. místo po základní části) – HC Oceláři Třinec (6. místo)

Neděle 17:00, pondělí 18.00

V Třinci jste získal tři mistrovské tituly. Teď budete právě s Třincem bojovat o finále a s tím i možnost dosáhnout na titul. Není to trochu hříčka osudu?

Za celý tým řeknu, že pro nás je momentálně nejdůležitější semifinále. A bude velice náročné. Člověk se nemůže dívat dopředu.

Oceláře musíte vyřadit, abyste ve skvostné bilanci pokračoval vy a ne váš bývalý zaměstnavatel. Jak na to?

Čtyřikrát vyhrát (směje se). Je to o osobním odhodlání odevzdat všechny své síly pro tým.

Máte právě pro Třinec nějakou zvláštní motivaci?

Ne. Mojí motivací je vyhrát každý zápas.

Takhle se David Musil radoval z posledního získaného titulu v dresu Třince.

Vyždímat ze sebe maximum

Panuje všeobecný názor, že Třinec je v současné formě tím nejméně chtěným protivníkem. Co vy na to?

V play off si už nemůžete vybírat. Všechny týmy, které se dostaly do semifinále, jsou velice kvalitní. Samozřejmě, Třinec má teď za sebou nějakou úspěšnou historii. Všichni si uvědomujeme, že se jedná o těžkého soupeře.

Přál jste si v koutku duše více, aby postoupila Sparta nebo Třinec?

Popravdě řečeno, na tohle jsem nehleděl. V play off si člověk soupeře nevybírá. Pokud chce něco dokázat, tak je jedno, proti komu jde. Pokud chce něco dokázat, musí porazit každého. Teď to vyšlo na Třinec, tak musíme vyřadit Třinec. Dáme do toho všechno.

Třinec ale oproti základní části vyletěl herně nahoru. Sledoval jste jeho výkony ve čtvrtfinále proti Spartě a co jste jim říkal?

Když jsem měl tu možnost, koukal jsem na všechny zápasy a byla jich většina. V play off člověk ten hokej přeci jenom sleduje pozorně. Má víc času. Vyloženě na Třinec jsem se nezaměřoval.

Přesto napověděla vám něco tato série?

Tak úplně dopodrobna jsem to nesledoval. Třince hrál poctivě dozadu, držel střední pásmo. Celkově byla jeho hra velice zodpovědná.

Bude pro semifinále klíčové vyrovnat se soupeři v obětavosti a bojovnosti, s nadsázkou řečeno: nečekat, že to přijde samo?

V tomto případě nejde ani tak o Třinec. Ať v play off hrajete s kýmkoliv, musíte se vyždímat na maximum. K tomu je potřeba hrát kompaktně a obětovat se jeden pro druhého.

Jak si vysvětlujete skutečnost, že Třinec je typickým play off týmem? Vy jste si to vyzkoušel na vlastní kůži. Komplexní téměř bez slabin.

Jsou hrozně houževnatí a obětaví. Bylo to vidět v jednom utkání se Spartou, když zblokovali asi pětatřicet střel.

Ano, Třinec blokuje nejlíp z extraligy. V této činnosti vynikal i v loňském play off. Jak se dá tato jeho přednost přelstít?

Netrefovat je (směje se). Těžko říct, na to je možná lepší zeptat se našich útočníků…

David Musil se již na semifinále těší.Zdroj: Ladislav Adámek

Fungující defenziva a kvalitní útok

Na severu Moravy se sice změnil trenér a částečně i kádr, přesto Třinec znáte s asistentem Zadinou nejlépe ze všech. Může to být vaše výhoda?

Neříkal bych, jestli je to výhoda nebo nevýhoda. Za ty roky se Třinec také obměnil. Není to ale jenom o tom, jak budou hrát oni. My se jim musíme minimálně vyrovnat v té obětavosti. Zdroj: Deník

Tak jinak. Dokonale znáte třinecký systém, ne?

To můžu stokrát. My se musíme perfektně na soupeře připravit a hlavně se soustředit na náš výkon.

Jak je těžký Třinec pro obránce. Co proti němu hrát. Jaké jsou hlavní faktory třineckého týmu?

Hrají podobně jako v minulých sezonách. Kromě bezvadně fungující defenzivy disponují kvalitním útokem. Jsou nebezpeční v obou činnostech.

Máte vy osobně útočníky Třince nastudované, nebo řešíte až okamžité situace na ledě?

Trochu se to tam obměnilo. Mají však stále dobré hráče. Ono nastudovat si je, asi ani není možné. Člověk dopředu nemůže vědět, co vymyslí. Top hráči někdy dokáží udělat, co nečekáte. Takže se nedá říct, že jedou stále podle stejné šablony. A to nemluvím jen o Třinci. Prostě není hráč, který dělá furt to jedno samé. Samozřejmě obránce může být trochu připravený na jeho silné stránky, ale spíše musí reagovat podle situace na ledě.

Který Ocelář je pro vás nejnepříjemnější. Ať už z tréninků v Třinci či ostrých zápasů?

Nesnažím se zaměřovat na jednotlivce. Protivníka beru jako celek.

Třinec podobně jako Olomouc vychází z propracované defenzivy. Na rozdíl od Hanáků, ale nemají jen obranu.

Já bych řekl, že i Olomouc měla ve svém středu hráče, kteří umějí dát gól. Třinec má ale kvalitativně lepší útočníky. O to víc to bude těžší série.

Jak to, že se Třinec v play off ještě více proměňuje v urputné válečníky…

Většina týmů hraje v play off podobně. To je průvodní jev vyřazovacích bojů. Snaží se především zodpovědně bránit, protože každý gól může rozhodnout. Olomouc také hrála dozadu dobře. My jsme ale našli cestu, jak urvat postup co nejdřív.

První krok jste zvládli. Nicméně po okamžitém vyřazení Olomouce následovala dlouhá pauza. Jak bude těžké znovu naskočit do ostrého tempa?

Jsme v play off a každý jde do utkání s tím, že tam nechá všechno. Bez ohledu na to, jestli měl dva dny volno nebo deset.

Třinec má za sebou o týden méně času na odpočinek. Nicméně vyřazení Sparty ho psychicky velmi posílí. Je v tuto chvílí výhoda na jeho straně nebo u týmu, který měl více času na vyčištění hlav?

Neřekl bych, že je to něčí výhoda. Já si myslím, že když se vyhraje na čtyři zápasy, tak pár dní volna pomůže. Odpočinek bude znát. Každé utkání je totiž cítit v nohou. Pár dní navíc může pomoct.

Play off baví všechny

Třinec má vynikající oslabení, vám naopak přesilovky extra nevycházejí. Leží v nich klíč k otevření finálové brány?

Může ležet. V play off byly vždy důležité speciální týmy. Nicméně znovu se vrátím k obětavosti a blokování, které mohou využití přesilovek zabránit.

Váš tým oproti základní části zlepšil ve čtvrtfinále oslabení. Kladli jste na to důraz?

Už v základní části jsme se to snažili vypilovat. Na play off se chce každý připravit co nejlépe. Proti Olomouci jsme měli v oslabení hodně bloků.

Do obr formy se dostal Kacetl, který se nerozešel s Pardubicemi v nejlepším. Bude to především souboj gólmanů?

Gólmani jsou vždycky důležití. Když spoluhráči dokáží pomoct gólmanovi, tak je to pro něj nejjednodušší. Samozřejmě Kacetl chytal proti Spartě výborně, ale je to o celém týmu.

Máte za sebou čtyři měření sil v základní části. V Třinci jste obě utkání vyhráli, doma naopak v základní době pouze bod. O čem to svědčí?

Už v základní části to byly tuhé boje. Teď to bude ještě náročnější. Všichni vidí, že Třinec hraje v play off jiný hokej. Musíme se na to připravit.

Za postupem vás potáhne šestý a nutno podotknout, že hráč evropského formátu… Jak se těšíte na vyprodanou enteria arenu hráč?

Už proti Olomouci byly oba zápasy vyprodané a ta atmosféra byla parádní. To platí také pro některé zápasy v základní části. Těším se na každé utkání v enteria areně.

Jak vás kromě bouřlivé kulisy baví play off a styl, jakým se hraje?

Není moc hráčů, které by play off nebavilo. Každý z nás se na něj celou sezonu těší. Hokej hrajeme proto, abychom se dostali do vyřazovacích bojů. No a v nich odvedli co nejlepší výkon.

Sbírání titulů neomrzí

Co podle vás rozhodne sérii, tedy jaké detaily?

Obětavost a kompaktnost jendotlivých týmů.

Minimálně dvě utkání vás čekají ve Slezsku. Jak vzpomínáte na třinecké angažmá?

Jasně, že mám na Třinec hezké vzpomínky. Něco jsem tam odehrál a získal tři tituly. Teď je ale nová sezona, já působím v novém týmu a chtěl bych s ním uspět.

Jak se vám vrací do Třince a co fanoušci?

Něco jsem tam zažil. Bude to pro mě speciální série. Teď jsem ale v Pardubicích a chci tady udělat úspěch.

Vítali vás v prvním utkání po odchodu?

Vítali. Bylo to hezké. Ten první zápas po odchodu byl speciální. Je to ale sport, ten přináší změny. Teď jsem v Pardubicích a chci pro ně odvádět ty nejlepší výkony.

Pardubice čekají na titul jedenáct let, hrajete v klubu jako váš táta. Ten s Teslou titul nezískal. Můžete mít větší motivaci…

Upřímně, takhle se na to nekoukám. Nechci ani mluvit o titulu, protože pro mě je fakt teď nejdůležitější semifinálová série s Třincem. Nechci se dívat, na to co bude potom. Když se nevyhraje série, tak se nemůže přemýšlet o titulu. Až zvládneme semifinále s Třincem, tak se můžeme dívat dál.

Získávání titulů vás asi neomrzí. Dá se ale ta prvotní radost z toho premiérového zopakovat?

Neomrzí (úsměv). Každý týmový úspěch je něco, na co člověk nikdy nezapomene.