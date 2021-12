Fakta - branky a nahrávky: 7. Pospíšil (P. Kousal, Ševc), 38. Lintuniemi (Kelemen)– 6. Říčka (Cienciala), 18. J. Kolář (Paulovič, Hecl), 22. Paulovič (Hecl, J. Kolář), 33. Blümel (Hecl, Paulovič). Rozhodčí: Lacina, Sýkora – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 3:4, navíc Jánošík (MB) a Camara (P) 5 min. Využití: 1:0. Diváci: 837. Třetiny: 1:2, 1:2, 0:0. BK Mladá Boleslav: Krošelj – Pavel Pýcha, Ševc, Bernad, Pláněk, Jánošík, Lintuniemi, Šidlík – Kotala, O. Najman, P. Kousal – Pospíšil, Fořt, Kantner – Lunter, Adam Raška I, Kelemen – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský. HC Dynamo Pardubice: Klouček – J. Mikuš, Košťálek, D. Robertson, Nakládal, O. Vála, J. Kolář, J. Zdráhal – R. Kousal, A. Musil, Camara – Říčka, Cienciala, Matýs – Hecl, Paulovič, Blümel – Kaplan, Anděl, O. Rohlík.

Obě předchozí měření sil skončila výsledkem 4:3 a také to třetí mělo nakročeno ke stejnému skóre. Nakonec ale Dynamo dovolilo soupeř „jen“ dva góly, když svoji normu dodrželo.

Pardubickou střeleckou láhev symbolicky odzátkoval nejlepší kanonýr celé extraligy Říčka, kterého ihned po buly vyzval Cienciala. Domácí ale vzápětí odpověděli. Při vyloučení Camary našel Pospíšil odkrytý kout Kloučkovy brány. Do kabin šli spokojenější hosté, když se „rychlou svižnou“ prosadil sváteční střelec Kolář.

Do dvougólového trháku dostal Pardubice zkraje druhé třetiny Paulovič, který puk do sítě protlačil. Po studené sprše přišla pro Bruslaře sprcha ledová. Třetí pardubická lajna se vydala ba výlet do útočného pásma a nikým nestrážený Blümel počtvrté rozsvítil světlo za Krošeljem. Plamínek naděje pro závěrečné dějství vykřesal pro domácí celek finský legionář Lintuniemi.

V posledním dějství už branka nepadla. Hostující tým si pečlivě hlídal dvoubrankový náskok. Středočeši se o možnost power play připravili faulem, a tak Dynamo mohlo v poklidu „doklouzat“ do vítězného cíle.

Pardubickou výhru režírovalo duo Paulovič - Hecl, které se podepsalo hned pod tři branky.