Osmdesátá léta a v sestavě Tesly obránce František Musil. Teď přichází nová éra. Mistr světa z roku 1985 bude mít v pardubickém týmu svého nástupce – syna. Útočník Adam Musil je další posilou Dynama pro nadcházející extraligový ročník.

„Rozhodly ambice, které tady jsou. I ta historie spojená s mou rodinou. Táta tady vyrůstal, strýc tady vyrůstal. Pardubice tátovi daly hodně do života. Věřím, že dostaneme Pardubice zpátky na top místa, kam patří,“ prohlásil čtyřiadvacetiletý Musil po oficiálním představení na východě Čech.

Poslední dvě sezony odehrál v extraligovém Liberci, kde mu končila smlouva. Předtím působil v zámořských soutěžích.„Prioritou bylo zůstat tady v Česku, protože to je pro mě důležitý krok k tomu, abych se dostal do NHL. Je to pořád můj cíl. Nabídek bylo víc, ale po šampionátu jsem se rozhodl pro Pardubice,“ doplnil Musil.

V Dynamu podepsal tříletý kontrakt. „S tím, že po druhém roce bude moci odejít do zahraničí. Budeme rádi, když si místo v NHL uhraje svými výkony v Dynamu. A pak se k nám na sklonku kariéry třeba vrátí,“ prozradil většinový majitel hokejového klubu Petr Děděk.

Svůj přesun na východ Čech Musil konzultoval i se svým otcem, jenž v NHL nastupoval za Minnesotu, Calgary, Ottawu a Edmonton. „Celá rodina chce, abych byl šťastný. Bez nich bych nebyl tam, kde jsem. S tátou komunikuji hokejové i životní věci,“ řekl Musil.

Hokejový útočník zapadá do strategie, kterou se Dynamo vydává. „Pokračujeme v podepisování hráčů na dlouhodobé smlouvy. Budujeme tým pro budoucnost a potřebujeme, aby měl svůj charakter,“ zopakoval majitel Dědek.

Ten potvrdil, že Dynamo jednalo i se svými bývalými hráči. „Zmínili jsme několikrát, že budeme mluvit s odchovanci Pardubic. Není tajemstvím, že jsme jednali s Tomášem Zohornou a Lukášem Radilem. Ti se rozhodli se pro nadcházející ročník pokračovat v zahraničí,“ řekl.

I přesto už má pardubický kádr pro další sezonu pevné základy. „Pokud se naskytne na trhu vhodný hráč, tak bychom se o tom bavili. Nic nás teď netlačí, máme široký kádr a jsme připraveni na začátek extraligy,“ dodal Petr Dědek.

Jakou roli v něm dostane Musil? „Může hrát křídlo i centra. Nebojí se jít před bránu, je důrazný. Adam výborně drží prostory, je to komplexní hráč, kterého můžeme využít na všechno,“ popsal trenér Richard Král.

Musil se účastnil posledního světového šampionátu, nyní už se připravuje individuálně. K pardubickému týmu se připojí 19. července, kdy začne příprava na ledě. První zápas odehraje tým 3. srpna na ledě Vítkovic. „Máme v plánu celkem šest přípravných zápasů a na konci srpna mezinárodní turnaj ve Švýcarsku,“ řekl sportovní ředitel Dušan Salfický.