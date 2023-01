Branky: 10. Hanousek (Nedbal, Matýs), 15. Zdráhal (T. Svoboda, Kaut), 18. Matýs (T. Svoboda, Hruška), 31. T. Svoboda (Chabada, Matýs), 58. Kaut (Rohlík, Mandát) – 29. Žálčík (Drtil, Bartoš). Rozhodčí: Veselý, Hucl – Thuma, Maňák. Vyloučení: 7:7, navíc Rákos (Pardubice) 5 min. + OK. Využití: 2:1. Diváci: 510. Pardubice B: Klouček – Bukač, Zdráhal, Nedbal, Hanousek, Chabada, Hrádek, Drtina – Mandát, Rákos, Rohlík – Matys, Hruška, T. Svoboda – Rouha, Kaut, Urban – Kaplan, Machač, Lichtag.

Svěřenci trenéra Baďoučka vstoupili do zápasu dominantně a zásobovali šumperskou obranu hned několika výpady. Aktivitu z úvodu utkání zužitkoval domácí útočník Hanousek – 1:0. Tím však výborný výkon domácích nekončil. Druhý gól padl opět z početní výhody. Zdráhal napřáhl na modré čáře a Hamalčíkovi nedal šanci. Před přestávkou navýšil na 3:0 Ondřej Matýs.

Druhá část začala opět divoce. Klouček při začátku druhé třetiny zneškodnil Žálčíka, ale následně ho šumperský útočník propálil – 3:1.

Na druhé straně však odpověděl čtvrtou brankou domácích Svoboda, jenž využil dobré poziční práce Chabady.

V úvodu třetího dějství mohl Šumperk skórovat z pětiminutové přesilové hry, ale naprosto selhal a snížení tak nepřišlo. Naopak vítězství Dynama korunoval v 55. minutě Kaut.

Václav Baďouček (HC Dynamo Pardubice): „Jsme samozřejmě rádi, že se nám podařilo tohle důležité utkání zvládnout. Chtěl bych hráče pochválit za to, jak k tomu přistoupili, bojovali od první minuty až do poslední a zaslouženě jsme vyhráli. Jediné, co mě mrzí, že v utkání byla spousta vyloučených. Toho se musíme příště vyvarovat a hlavně, to už jsem zdůraznil i hráčům po utkání, že porazit a dostat pod sebe Šumperk je teprve první krok. Teď je potřeba dál pracovat na tom, abychom ho pod sebou udrželi.“