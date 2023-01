Dvoubodové vítězství nakonec ano, jenže do herní pohody je pořád daleko

Pro domácí to znamenalo druhé utkání ve třech dnech, hosté si dokonce vyzkoušeli model středa – čtvrtek a bylo to na tempu zápas především v závěrečné třetině znát, nicméně hokej se úplně špatný nehrál.

Litomyšlský celek poprvé v novém roce zvítězil, i když za plný počet bodů to nebylo.

HC Litomyšl vs. HC Jaroměř.Zdroj: Petr Šilar

Od druhé minuty museli domácí likvidovat ztrátu a nedařilo se jim to, neproměnili ani trestné střílení a remízu zachránili díky důrazu J. Voříška před brankou v přesilové hře. Více do 60. minuty nestihli, byť unavení hosté si pomohli několika nedovolenými zákroky a bránili se v oslabení. Litomyšl si jednu z početních výhod přenesla do prodloužení a opět pohotový J. Voříšek se dorážkou postaral o rozhodující moment zápasu znamenající druhý bod.

Neproměněné trestné střílení:

Zdroj: Radek Halva

SKUPINA A, 10. kolo, dohrávka:

HC Litomyšl – HC Jaroměř 2:1 PP (0:1, 0:0, 1:0 – 1:0). Branky: 48. J. Voříšek (Jakubec, Bláha), 61. J. Voříšek (Bláha, Bažant) – 2. Voňka. Rozhodčí: Čížek – Švejda, Louda. Vyloučení: 4:8. Využití: 2:0. Diváci: 189.

Je tu další minimálně zvláštní situace v krajské lize: Přestože v tabulce skupiny A ještě před nedělním závěrečným kolem o ničem rozhodnuto, tak nedělní duel Chrudim – Nový Bydžov smí začít o hodinu později než na ostatních stadionech. A zřejmě to nikomu nevadí…