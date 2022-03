Dva ze dvou. Nad Karlovými Vary visí Damoklův meč

Jako vyměněný. Pardubice zatím v play off předvádí, že do téhle partičky "odpadlíků" nepatří. Ale nutno dodat, že si za to mohou samy. Ve druhém zápase si pardubičtí hráči rozdělili funkce střelců rovnoměrně a Karlovy Vary odjíždí, z města dostihů, s dvouzápasovým mankem. Ukončit sérii může Dynamo již v dalších dvou zápasech, proti Energii v exilu, na chomutovském stadionu.

V zápase proti Karlovým Varům se trefil i Filip Koffer. Ten rozradostnil naplněnou enteria arenu. | Foto: Ladislav Adámek

Pardubičtí se od začátku utkání ujali ofenzivní iniciativy a Energii nepustili téměř z jejich obranného pásma. První složitější zákrok si ale připsal Frodl. Po rychlém brejku si Koblasa vytvořil dobrou příležitost, ale domácího brankaře neprostřelil. Dynamo dál pokračovalo v tlaku na karlovarskou obranu. Pardubice si díky aktivní hře vysloužily první přesilovou hru zápasu. Tu se jim podařilo rychle využít. Po vyhraném buly našel Cieciala na druhé straně kluziště Říčku, který se uvolnil a pálil za záda Lukeše. To se psala devátá minuta. Druhý gól zaznamenaly Pardubice v čtrnácté minutě. Kolářovu střelu tečoval Musil, po niž skončil puk se štěstím v brance hostů. Před koncem prvního dějství se stihl trefit ještě Koffer, před kterým se po zákroku Lukeše objevil puk a osamocený mohl zavěsit. Úvod druhé třetiny se nesl v podobném duchu, jako ta první. Pardubice nepustily soupeře do žádné vážné šance, ale zároveň hosté úspěšně ubránili ofenzivu domácích. Tak to pokračovalo až do poloviny základní hrací doby. V té přebrali iniciativu hosté. Vytvořili si několik zajímavých příležitostí, ale prostřelit Frodla se jim nepodařilo. Do konce třetiny již stav zůstal nepozměněný. V samotném závěru si ale Energie vysloužila početní výhodu, kterou si přenesli do poslední třetiny. V úvodu třetího dějství se sice Varům nepodařilo využít výhodu přesilové hry. Několik vteřin po ní se po sólo jízdě prosadil Vondráček, který nejdříve napálil Frodla, ale při dorážce se již nemýlil. Tři minuty před koncem základní hrací doby zkusily Vary power play. To se jim vyplatilo, když Kohout dostal puk za záda Frodla. Hosté se i nadále za početní výhody snažili vyrovnat, ale tuto snahu potrestal Musil, který se trefil do odkryté branky. HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary 4:2 Fakta – branky a nahrávky: 9. Říčka (Cienciala, J. Kolář), 14. A. Musil (J. Kolář, Poulíček), 17. Koffer (O. Rohlík, Anděl), 60. A. Musil – 42. Vondráček (Redlich), 59. Kohout. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Rozhodčí: Svoboda, Šindel – Komárek, Malý. Diváci: 7914. Třetiny: 3:0, 0:0, 1:2. HC Dynamo Pardubice: Frodl – J. Zdráhal, J. Mikuš, Košťálek, O. Vála, Hrádek, J. Kolář, Petgrave – A. Musil, Poulíček, Camara – Cienciala, R. Kousal, Říčka – O. Rohlík, Anděl, Koffer – Matýs, T. Urban, Paulovič. HC Energie Karlovy Vary: Š. Lukeš – Martin Rohan, Plutnar, Dlapa, Parkkonen, T. Havlín, Pulpán, Weinhold – T. Rachůnek, T. Mikúš, Flek – O. Beránek, Kulich, Vondráček – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Jiskra, Osmík.