Více než tisíc lidí se shromáždilo v ochozech Rehau arény v očekávání, na jakou stranu se nakloní semifinálové misky vah.



A zpočátku se zdálo, že se bude opakovat týden stará historie. Po necelých pěti minutách oslovil Langr před brankou najíždějícího Marka a Slovan opět rychle vedl – 1:0.



Jenže potom vjel zápas do jiných kolejích. Záhy přišel první slovanistický průšvih ve třetím semifinále. Při přesilovce se bůhvíjak zamotali s pukem ve vlastním pásmu, dostal se k němu pohotový Prachař a trefil se dokonale.



Hodně laciné vyrovnání…



Zpět do sedla mohl domácí vrátit rychlý Augustin, profičel obranou Kohoutů a vypálil parádně, leč místo sítě zastavila kotouč pouze tyčka.



Co by asi tak bylo, kdyby… Jenže kdyby jsou chyby a ty neplatí ani v ledním hokeji…



Zatímco úvodní část byla herně vyrovnaná, tak ta druhá patřila Kohoutům, a to zcela jednoznačně. Ti totiž nastoupili na led jako pokropení živou vodou a soupeř najednou nevěděl, kam dřív skočit. Dlouho by museli domácí příznivci vzpomínat, kdy naposledy sledovali svůj tým v takových nesnázích…



V rozmezí pěti minut to najednou bylo 1:4, hráči Slovanu byli všude druzí, vůbec nestíhali rychlejší protihráče, prohrávali osobní souboje, puky jim odskakovaly z holí.



Nemluvě o tom, že znovu inkasovali při své přesilovce. Podruhé v zápase. A to jsou mínusy, které se v semifinále play off prostě neodpouštějí.



Nakonec byli rádi, že pro ně tahle perioda neskončila ještě hůře, vždyť například po pěkné střele Šejby zvonila za překonaným Turkem tyčka.



Nedlouho po zahájení závěrečné třetiny se po rychlé kombinaci zblízka trefil na 1:5 Prachař a to už začínalo zavánět nepříjemným přídělem na moravskotřebovský účet.



Jenže těžko říci, čím to bylo, zda mírným podceněním dalšího průběhu ze strany Kohoutů nebo vědomím domácích, že už nemají co ztratit. Jakoby se na ledě něco záhadného stalo a i ti diváci, kteří pomalu začínali opouštět tribuny, se vraceli zpátky.

Čtvrté zápasy semifinále jsou na programu v úterý 5. března večer (od 18:30 se začíná v Chotěboři a České Třebové), případné páté duely by se odehrály ve čtvrtek.

Janošek totiž bleskově využil přesilovku a pro celý tým to bylo potřebné nadechnutí se čerstvého vzduchu. Najednou se ukázalo, že když do toho domácí opravdu „šlápnou“, tak dovedou rivala přehrát a zatlačit ho do defenzivy hluboké jako les, kde se nachází křišťálová studánka.



Langra dělily od dalšího snížení milimetry (opět tyč), mladík Scheuter se svým důrazem na brankovišti uplatnil. Pozor – 3:5 a navíc hned vzápětí přesilovka!



Že by ještě existovala naděje? Ale ne.



Slovan totiž početní výhodu nedokázal zužitkovat a brzy poté, co se vyloučený Poul vrátil do boje, udeřili Kohouti pošesté a definitivně. Štefka se v koncovce netrápil vymýšlením, co že by tak měl udělat, volil „golfák“ a volil dobře, jeho bomba byla tečkou za třetím utkáním.



Kohouti teď mají blíže do velkého finále hokejové sezony 2018/2019. Ale dobojováno pořád ještě není. Ještě ne.

Slovan své poslední slovo neřekl a teď se uvidí, zda toto slovo bude natolik slyšet, aby zvrátilo tohle semifinále.

„Prohra mě samozřejmě hodně mrzí, věřil jsem, že třetí zápas zvládneme. Dokonce jsme se dostali do vedení, zdálo se, že to půjde, ale náš výkon nebyl dobrý. Propadla hlavně první lajna, která nedala vůbec gól. Navíc jsme dvě branky dostali v naší přesilovce, takže to bylo celé špatně. Nicméně série pokračuje, musíme se dát dohromady, v úterý půjdeme znovu na to a budeme chtít semifinále vrátit k nám,“ uvedl trenér Slovanu Igor Čikl.

„I když jsou v naší hře stále rezervy, zlepšujeme se. Mužstvo dodrželo stanovenou taktiku, navíc jsme se zvedli v koncovce. Šest branek vstřelených na ledě soupeře, to není špatné,“ pochvaloval si kouč Kohoutů Martin Palinek.

Rovněž druhá série doznala obratu ve svém vývoji, neboť favorizovaná Chrudim si tentokrát pohlídala domácí zápas. Klíčem k tomu byly přesilové hry, tři ze čtyř branek vítězů dlouhodobé části totiž padly v početní výhodě, zatímco hosté se v těchto situacích nedokázali prosadit. Ze „souboje“ dvou elitních gólmanů krajské ligy vyšel v tomto případě vítězně chrudimský Dominik Cvrček, který chotěbořské střelce totálně vynuloval a to se v play off cení vysoko.

KRAJSKÁ LIGA, SEMIFINÁLE PLAY OFF, 3. ZÁPASY:

Moravská Třebová – Česká Třebová 3:6

Fakta – branky: 5. Marek (Langr), 45. Janošek (Hradil), 48. Scheuter – 13. Prachař, 26. Nesvadba (Šejba, Filip), 27. Daněk (Prachař, Jemelka), 30. Velinský (Hemský), 45. Prachař (Král), 52. Štefka (Filip). Rozhodčí: Barek, Kareš – Plch, Gregar. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:1. V oslabení: 0:2. Diváci: 1086. Třetiny: 1:1, 0:3, 2:2. Stav série: 1:2.



HC Slovan Moravská Třebová: Turek – Dudycha, Rajnoha, Schneider, Muselík, Janků, Hradil, Janošek – Pavlovský, Čikl, Augustin, Langr, Faltus, Kobza, Scheuter, Marek, Fibrich. HC Kohouti Česká Třebová: Nimmerrichter – Nesvadba, Šejba, Jemelka, Daněk, Škvor, Poul – Křečan, Filip, Štefka, Král, Prachař, Fúzik, Velínský, Hemský, Krejza, Dvořák.

Chrudim – Chotěboř 4:0

Fakta – branky: 28. Plch (Dobiáš), 15. Novák (Machač, Kišš), 33. Klement (Kišš), 51. Kišš (Machač). Rozhodčí: Čížek, L. Pilný – Padevět, V. Pilný. Vyloučení: 8:9, navíc Lacina a Dvořák (oba CHOT) 10 min. OT. Využití: 3:0. Diváci: 536. Třetiny: 2:0, 1:0, 1:0. Stav série: 2:1.



HC Chrudim: Dominik Cvrček – Budínský, Kalous, Pilař, Burkoň, Seidler, Javůrek, Machač, Klement – Jiří Polák, Jan Polák, Dobiáš, Novotný, Novák, Karásek, David Cvrček, Kubal, Štěpánek, Kišš, Koreček, Plch. HC Chotěboř: Pešek – Lacina, Pecen, Mendl, Suchý, Krejčí, Jakub Ludvík, Musílek, Jaroš – Vlček, Hlídek, Kraučuk, Dvořák, Svoboda, Jaroslav Ludvík, Jan Hospodka, Činčila, Jakub Hospodka, Březina.