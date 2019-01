Choceň – Do včerejšího utkání vystupoval v týmu jako asistent trenéra. V utkání v Moravské Třebové JAROSLAV KUTÍLEK již tým Spartak Choceň vedl jako hlavní trenér.

Ilustrační foto | Foto: Foto: DENÍK/Michal Bílek

V následujících kolech se pokusí vylepšit nepovedený průběh letošní sezony. Odchovanec HC Pardubic by chtěl na konci hokejové sezony slavit umístění v první čtyřce. Podle jeho slov je to ale spíše jen sen. Pokusí se ale s týmem, který trápí zranění a nemoci hráčů, za něž musí zaskakovat juniorští hokejisté, odrazit z posledního místa. Na předposlední Hlinsko ale tým před včerejším utkáním ztrácel šest bodů. Nečeká ho tedy jednoduchá práce.



Na co se jako trenér nejvíce v týmu zaměříte?

Musíme především stmelit kolektiv, který je ve velmi zvláštním rozpoložení, protože se nedaří.



Nastanou pod vaším vedením nějaké razantní změny, co se týká tréninku nebo sestav na zápasy?

Myslím že ne, budu k tréninku přistupovat stejně, jako když jsem byl asistentem. Teď bylo volno, tak jsme se více zaměřili na kondici, bruslení a střelbu. Nejdůležitější je ale stmelit kolektiv a poprat se se zbytkem soutěže.



Prozradíte vaše ambice se Spartakem do konce sezony?

Pokusíme se neskončit poslední, momentálně tým na nic jiného nemá. Dostat se do první čtyřky je nejspíše už jen sen.