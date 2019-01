Valy - Bývalý reprezentační golman a současný trenér brankářů pardubického Dynama měl zavinit dopravní nehodu u Přelouče. Navíc pod vlivem alkoholu. V týmu v pondělí skončil.

Adam Svoboda | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

K nehodě došlo mezi Přeloučí a Valy v sobotu před sedmou hodinou večer. Čelní střet dvou vozidel se odehrál poté, co Volvo XC90 přejelo do protisměru, kde se střetlo s felicií. Řidiči z obou vozidel utrpěli zranění. "Oba byli převezeni do nemocnice, jeden s povrchovým poraněním krku, druhý se zhmožděním hrudníku a hlavy," uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleš Malý.

Mnohem závažnější jsou ale zjištění policie. Řidičem vozidla Volvo, které nehodu zavinilo, měl být Adam Svoboda, někdejší golman reprezentace a současný šéftrenér brankářů týmu HC Dynamo Pardubice. A podle zjištění policie nehodu zavinil pod vlivem alkoholu. "Řidič vozidla Volvo se na místě na výzvu policistů podrobil dechovým zkouškám na alkohol. V obou případech byla zkouška pozitivní a to s hodnotou 1,8 promile," uvedl mluvčí pardubické policie Jiří Tesař.



"Vedení klubu s okamžitou platností odvolalo Adama Svobodu z funkce trenéra brankářů A týmu. Adam Svoboda v pondělí informoval vedení klubu, že byl v sobotu účastníkem dopravní nehody a že svou situaci řeší se svým právním zástupcem. Klub ji ze své pozice považuje za osobní záležitost Adama Svobody a o jeho nástupci v realizačním týmu intenzivně jedná," uvedl v reakci na skutečnosti klub HC Dynamo Pardubice.

Není to ani první průšvih pardubických hokejistů. Petra Čáslavu prozměnu policie vyšetřuje pro podezření z řízení pod vlivem návykové látky. Hráč měl mít při dopravní kontrole v minulém roce pozitivní test na kokain.