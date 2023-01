V okresním derby Litomyšl potřetí přehrála Poličku a jde dál. Spartak sehrál ve třetím duelu sympatickou otevřenou partii, ale domácí hráli tentokrát s daleko větším nasazením a zápalem do hry než v předešlých dvou případech a střetnutí tak rychle rozhodli.

Pochybností nebylo ani o úspěchu Nového Bydžova a Nového Města. Svoje rivaly z Opočna resp. Náchoda potřetí přesvědčivě přehrály.

Chrudim má vítězství z haly Slavie, Nejzbach přepsal nelichotivé rekordy

Bleskově si postup uhrála i Jaroměř a pro lanškrounské Orly jde o trpké zklamání, protože po výtečné nadstavbě si věřili minimálně na dramatičtější průběh série. Jenže ukázalo se, že hokejové vyspělý celek z Hradecka pro ně byl příliš tučným soustem. A to se v neděli vypnuli k dosud nejlepšímu výkonu v sérii, ještě po dvou třetinách vedli, v té závěrečné však domácí hráči přispěchali s náporem a vývoj duelu nekompromisně otočili.

Hrát doma? To je velká nevýhoda

Pozoruhodná je zatím série mezi Chrudimí a Třebechovicemi. Potřetí totiž zvítězil hostující celek. Hokejisté zpod Orebu nasázeli do sítě soupeře tři „kousky“ během úvodních necelých osmi minut a když se domácí mohli ve druhé části vrátit do utkání v pětiminutové přesilovce, tak v ní sami inkasovali a zápas byl z jejich strany ztracen. Gólman hostů Petrů udržel čisté konto, byť na něho šlo 48 střeleckých pokusů!

Známí čtvrtfinalisté KL po třetích zápasech: Stadion Nový Bydžov, HC Litomyšl, HC Jaroměř, TJ Spartak Nové Město nad Metují.

Do 36. minuty čekali diváci v České Třebové na první gól třetího osmifinále proti hlineckým Horses. Vstřelil ho v přesilové hře Sedlák, který osvědčil důraz před brankou. Vedení Kohoutů navýšil zkraje třetí periody Semorád, hosté se ale nevzdali a zásluhou Nepokoje v početní výhodě se dostali na kontakt. Klid na českotřebovské hole vnesl Filip, když pohotově dorazil Hemského střelu. I když klid… Závěr byl pořádně vypjatý a hektický, hosté to zkoušeli bez brankáře a power play měli navíc vylepšenou vyloučeními na straně Třebové. Avšak nedosáhli ničeho, tedy kromě zkratu Jílka, který utržil trest do konce zápasu (citace ze zápisu o utkání: V čase 59:27 uložen hráči č. 92 (Jílek) OK (20 min) - fyzické napadení čárového rozhodčího bez úmyslu zranit, dle pravidla 40, dle kategorie II (ČR při příjezdu k hráčům chtěl zabránit šarvátce).

Jako na houpačce se před výtečnou návštěvou odvíjela třetí bitva Moravské Třebové a Chocně. Slovan bezvadně začal a vedl o dva góly, Spartak dokázal rychle srovnat. Nástup do druhé třetiny vyšel domácím opravdu excelentně a svoji takřka dokonalou pasáž korunovali ve 28. minutě gólem na 6:2! Hosté se pokusili ve třetí části o zázrak, vynutili si tlak, jenomže na nic více než na korekci porážky jim to nestačilo. Jejich ztráta byla příliš velká a Slovanisté situaci zdárně ustáli.

Jako nejvyrovnanější se jeví osmifinále mezi Novou Pakou a Trutnovem. Podruhé ze tří duelů rozhodovaly o výsledku samostatné nájezdy. Hosté z Krkonoš zachránili zápas vyrovnáním na 4:4 v power play půl minuty před koncem, v prodloužení přežili oslabení a jejich nájezdníci se ukázali jako šikovnější a efektivnější než ti z domácích řad.

OSMIFINÁLE PLAY OFF, 3. zápasy:

HC Litomyšl – HC Spartak Polička 8:2 (3:0, 4:0, 1:2). Branky: 2. J. Voříšek (Bažant), 10. Jankovský (Cink), 18. T. Půlpán (A. Půlpán, Švec), 34. Stoklasa, 35. Jankovský (Cink, Švec), 36. Jakubec (Bažant, J. Voříšek), 39. T. Půlpán (A. Půlpán, Jonáš), 58. A. Půlpán (T. Půlpán, Švec) – 47. Nečas ( Macek), 55. Čermák (Macek, Martinů). Rozhodčí: Škorpil – Pešková, Topolský. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 297. Konečný stav série: 3:0.

Branka Filipa Stoklasy:

Zdroj: Radek Halva

Přesilovka HC Litomyšl:

Zdroj: Radek Halva

HC Slovan Moravská Třebová – HC Spartak Choceň 6:4 (2:2, 4:0, 0:2). Branky: 2. Dubovčí (Vaňous, Horký), 8. Palička (Skopal), 22. Šíp (Scheuter), 25. Scheuter (Cekr, Horký), 26. Vaňous (Marek), 28. Vaňous (Marek, Dubovčí) – 15. Krejza (Novotný, Martinec), 17. Krejza (Kalous, Martinec), 43. Martinec (P. Prachař, Kalous), 47. Lichtág (Martinec, Krejza). Rozhodčí: Kratochvíl, Pilný – Landsmann, Švejda. Vyloučení: 10:11. Využití: 1:1. Diváci: 568. Stav série: 2:1.

HC Kohouti Česká Třebová – HC Hlinsko 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). Branky: 36. Sedlák (Augustin, Pavlovský), 47. Semorád (Fúzik, Pažourek), 57. Filip ( Hemský, Ostřanský) – 52. Nepokoj (Karásek, Kišš). Rozhodčí: Čížek, Rulíček – Kalina, Kalus. Vyloučení: 7:6, navíc Augustin 10 min. OT – Jílek OK. Využití: 1:1. Diváci: 375. Stav série: 2:1.

HC Chrudim – SK Třebechovice pod Orebem 0:5 (0:3, 0:2, 0:0). Branky: 4. Netušil ( Mlateček, Zahradník), 6. Netušil (Mlateček, Zahradník), 8. T. Drašnar (Jušta, Kostka), 27. Wolf (T. Drašnar), 34. Wolf (Jušta). Rozhodčí: Vrba – Dalecký, Javůrek. Vyloučení: 1:2, navíc Netušil (Třebechovice) 5 min.+ OK. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 240. Stav série: 1:2.

TJ Spartak Nové Město nad Metují – HC Náchod 6:1 (1:0, 2:0, 3:1). Branky: 15. Hynek (Bucek), 31. Bucek (TS), 32. Hynek ( Bucek), 42. Borovec (Pohl, Bucek), 55. Hynek, 55. Vanát (Hylena, Veselý) – 32. Zeman (Lelek, Řehák). Rozhodčí: Veinfurter – Hofman, Šesták. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 140. Konečný stav série: 3:0.

Stadion Nový Bydžov – HC Opočno 12:3 (2:1, 3:0, 7:2). Branky: 7. Postolka (Eis), 20. Procházka (Hlaváček, Matějíček), 24. Hlaváček (Procházka, Matějíček), 28. Zmítko (Jebavý, Černý), 36. Eis (Matějíček, Chára), 41. Procházka (Hlaváček, Brotánek), 47. Postolka (Chára, Novák), 49. Hlaváček (Brotánek, Petr), 49. Postolka (Eis, Novák), 52. Matějíček (Hlaváček, Procházka), 53. Postolka (Eis, Chára), 60. Hlaváček ( Petr, Matějíček) – 9. Čapek (Škrabal, Franc), 42. Čapek (Podzimek, Franc), 56. Škrabal (Čapek, Franc). Rozhodčí: Pecha – Bednář, Runštuk. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:0. Diváci: 160. Konečný stav série: 3:0.

Poslední branka utkání v Novém Bydžově:

Zdroj: Petr Tomeš

HC Jaroměř – TJ Orli Lanškroun 7:4 (1:2, 2:2, 4:0). Branky: 1. Bujňák (Kašpar, Kocián), 34. Voňka (Kocián, Bujňák), 36. Kocián (Bujňák, Kašpar), 41. Souček ml. (Kašpar, Teuber), 47. Souček ml. (Bujňák, Kašpar), 53. Bujňák (Brožek), 55. Voňka (Kocián) – 7. Dvořák, 15. Kužílek (Markl), 32. Vogel (Kačerovský), 38. Dvořák (Švub, Bureš). Rozhodčí: Figer – Roischel, Řezníček. Vyloučení: 4:6. Využití: 3:1. Diváci: 207. Konečný stav série: 3:0.

BK Nová Paka – HC Trutnov 4:5 SN (0:1, 2:2, 2:1 – 0:0, 0:1). Branky: 27. Nevyhoštěný, 28. Klust (Dvořák, Hnik), 52. Klust (Malík, Dvořák), 54. Malík (Dvořák, Kotyza) – 14. Chytráček (Luštinec), 22. Luštinec (Mach, Vácha), 23. Oppelt (Mach, Luštinec), 60. Chytráček (Mach, Chaloupka), rozhodující nájezd Luštinec. Rozhodčí: Veselý – Boček, Všetečka. Vyloučení: 6:9. Využití: 2:1. Diváci: 298. Stav série: 1:2.

Další program – 4. zápasy – středa 1. února, 18.00: Třebechovice pod Orebem – Chrudim, Trutnov – Nová Paka, 18.30: Choceň – Moravská Třebová, Hlinsko – Česká Třebová.