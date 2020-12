Pardubice ovšem vedly již po první třetině o dva góly. „Chtěli jsme se i tak zlepšit, říkali jsme hráčům, že se chceme vrátit k naší předzápasové taktice. To se nám bohužel moc nedařilo,“ konstatoval Richard Král, hlavní trenér Dynama.

Dva body se počítají, ale výkon nebyl optimální. V takovém duchu Pardubičtí zápas hodnotili. „Asi nejhorší výkon za tu dobu, co jsme u týmu. Musíme se zlepšit, s tímto výkonem bychom příště asi těžko bodovali. Potřebujeme hlavně od našich elitních útočníků lepší výkony,“ dodal Král.

Jeho týmu k druhému bodu pomohly i zákroky brankáře Daniela Vladaře. Ten klíčový vytáhl během prodloužení. Celkem měl v utkání dvakrát více zásahů než v premiéře v Mladé Boleslavi.

„Tam jsme dostali tři rychlé branky, pak se dostal do zápasu. Proti Motoru chytal výborně. Je to pro něj náročné, protože půl roku nechytal. Skočil do toho a podává velice dobré výkony,“ řekl Král.

I videorozhodčí ještě potvrdil, že Vladař vytáhl puk ještě před brankovou čárou. „Ten zákrok, který vytáhl v prodloužení, nechápeme. Neskutečně nás zachránil,“ prohlásil pardubický útočník Matěj Blümel.

Právě on pak gólem na druhé straně zápas uzavřel. „Bylo to trochu krkolomné. Nemohl jsem už ani nahrát, tak jsem to jen tak plácl,“ popisoval Blümel.

I dvacetiletý forvard věděl, že Dynamo mělo zvládnout utkání v normální hrací době. „Zápas jsme mohli vyhrát jinak, kdybychom hráli jako prvních deset minut. Přestali jsme hrát, Budějovice nás dotáhly. Jsme rádi i za dva body, protože je potřebujeme,“ dodal.

Pardubičtí jsou v tuto chvíli se třinácti body na předposlední pozici. „Tabulku máme v hlavách, ale nemůžeme se na ni pořád dívat. Musíme získávat nějaké body v každém utkání, pak to půjde," poznamenal Blümel.

Příští extraligový zápas je na programu v pátek, kdy Pardubice nastoupí na ledě Vítkovic.