Krajská hokejová liga dospěla ke svému vyvrcholení. Dva nejlepší týmy, které se propletly nástrahami play off, se proti sobě poprvé postavily v titulovém souboji.

Asi nikdo v zaplněném hledišti nečekal, jakým směrem se finále číslo 1 vyvine. Pro početnou ekipu hostujících příznivců to bylo milé překvapení, pro domácí většinu v publiku naopak rozčarování.

JEPIČÍ ŽIVOT NÁSKOKU

Třebováci sice zápas svými góly orámovali, vstřelili první a poslední, jenomže co jim to bylo platné, když mezi ně poskládal soupeř šest přesných zásahů! A vzhledem k počtu šancí, které měl, jich mohlo klidně být ještě více…



Základem pro chrudimský úspěch bylo, že hosté zodpovědnou hrou úplně eliminovali elitní moravskotřebovskou ofenzivní eskadru. Trio Pavlovský – Čikl – Augustin se vůbec nezapsalo do bodování, což se těmto hráčům stává opravdu zřídka. V play off se dohromady složili na 57 kanadských bodů, ale tentokrát se nedokázali prosadit.



Slovan se sice ujal vedení, ale to byla jeho poslední radost v prvním finále, neboť hosté zatroubili k útoku a v průběhu necelých pěti minut se na ukazateli rozsvítil stav 1:3.



Toto skóre sice Slovan v semifinále proti Chotěboři dokázal opakovaně obrátit, leč tady zkrátka neměl nárok. Když Novák zkraje prostřední periody využil dvojnásobnou přesilovku a těsně po polovině utkání zavěsil popáté O. Polák, bylo o osudu tohoto finále vlastně jasno.



Ne, že by se Slovanisté nesnažili ještě něco s nepříznivým vývoj provést, ale taktovku hry měli ve svých rukou chrudimští hokejisté a drželi ji pevně. Dohrávalo se v jejich režii, ke konci padlo na každé straně ještě po jedné brance a potom siréna odhoukala konec duelu, který přinesl zasloužené chrudimské vítězství a rozhodně zajímavý start do finálové série.



Středeční druhý díl (od 18?30 v Chrudimi) bude očekáván s ještě větším napětím.

KL PARDUBICKA, finále, 1. utkání:

Moravská Třebová – Chrudim 2:6

(stav série: 0:1)

Fakta – branky: 11. Vaňous (Langr, Cach), 59. Langr (Faltus, Vaňous) – 12. Kišš (Jiří Polák), 13. Kalous (Machač), 16. Plch (Dobiáš), 24. Novák (Novotný, Plch), 31. O. Polák (Karásek, Haltuch), 57. Haltuch (Karásek, Klement). Rozhodčí: Vrba, Bernat – Štěrba, Kopecký. Vyloučení: 6:4, navíc Čikl (Moravská Třebová) 10 min. OT. Využití: 0:2. Diváci: 756. Třetiny: 1:3, 0:2, 1:1.



HC Slovan Moravská Třebová: Turek – Hradil, Kudrna, Muselík, Rajnoha, Janků – Pavlovský, Čikl, Augustin, Langr, Faltus, Kobza, Řehulka, Cach, Marek, Vaňous. HC Chrudim: Dominik Cvrček – Burkoň, Budínský, Novotný, Pilař, Machač, Kalous, Klement – Ondřej Polák, Koreček, Novák, David Cvrček, Haltuch, Jan Polák, Štěpánek, Hejl, Jiří Polák, Kišš, Dobiáš, Plch.

SMRŠŤ VE DRUHÉ ČÁSTI

První ze dvou klání o bronzové umístění mezi zklamanými semifinalisty vyzněl o poznání lépe pro Chotěboř. Té se náramně povedla druhá dvacetiminutovka, ve které rozhodla o čtyřmi zásahy přesvědčivém vítězství nad Chocni.



Odveta se hraje na ledě Spartaku a domácí, pakliže chtějí ještě myslet na třetí flek, musí soupeře zdolat v základním hracím čase. Jedině tak si vynutí případné prodloužení či nájezdy.

KL PARDUBICKA, o 3. místo, 1. utkání:

Chotěboř – Choceň 5:2

(stav série na body: 2:0)

Fakta – branky: 17. Dvořák (Mendl), 22. Dvořák (Svoboda, Eis), 24. Svoboda (Eis), 25. Vlček (Kraučuk), 34. Jan Hospodka (Činčila, Jaroslav Ludvík) – 3. P. Prachař (Martinec), 51. Pazdera (Černý). Rozhodčí: Vepřovský – Schaffer, Švejda. Vyloučení: 4:5. Bez využití. Diváci: 320. Třetiny: 1:1, 4:0, 0:1.



HC Chotěboř: Pešek – Suchý, Mendl, Kříž, Klofáč, Lacina, Jaroslav Ludvík, Jaroš, Jakub Ludvík – Dvořák, Svoboda, Eis, Březina, Jan Hospodka, Činčila, Mašek, Vlček, Kraučuk, Jakub Hospodka, Musílek. HC Spartak Choceň: Koutský (41. Kalousek) – Šeda, Novák, Škvor, Šejnoha, Pazdera, Knytl, Turčáni – P. Prachař, Martinec, Štefka, Krejza, L. Pilař, J. Lichtag, M. Lichtag, Černý, M. Pilař, Sajdl.