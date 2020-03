Chrudim ve druhém finálovém utkání načepovala Slovanu „jedenáctku“

KRAJSKÝ HOKEJ: Co by bylo, kdyby… Kdyby nenastaly mimořádné okolnosti, strávili by chrudimští hokejoví fanoušci mimořádný večer. Oni ho možná strávili i tak, třeba u on-line přenosu, jenže vychutnat si naživo, kterak jejich tým ve finálovém utkání krajské ligy naložil soupeři jedenáct „kusů“, to je úplně jiný zážitek než „na dálku“.

Radost v řadách chrudimských hokejistů panovala, jenom se o ni neměli s kým podělit. Diváci na stadion nemohli. | Foto: Tomáš Straka