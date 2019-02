Chrudimští hokejisté před rokem ve stejné pozici selhali, tentokrát si však dali větší pozor a choceňskému Spartaku nedali naději. Hladce jej přehráli ve všech třech utkáních, a to s celkovým skóre 19:2. Za 180 minut skórovala Choceň jen dvakrát, za těchto okolností nemohla na lepší výsledky ani pomýšlet. Také nedělní třetí duel se odehrál v chrudimské režii, po druhé části bylo o jeho osudu jasno.

Druhý „nasazený“ celek ze Světlé byl krůček od vyřazení, dvakrát totiž podlehl Chotěboři, když pokaždé měl utkání dobře rozehrané, ale koncovku nezvládl. S nožem na krku však Skláři třetí opakování stejného příběhu nepřipustili. Hosty mrzely dvě nevyužité přesilové hry pět na tři, to se v play off většinou neodpouští. Světlá odskočila v 52. minutě na rozdíl dvou gólů a závěr si v tomto případě pohlídala, spolehlivý brankář Folvarský uzamkl svoji svatyni na několik západů a když „do prázdné“ pojistil výsledek Kořínek, tak bylo nasnadě, že bitva o Vysočinu nekončí.

NÁSKOK NESTAČIL

Tak tohle mrzí. Hokejisté Slovanu mohli nepříjemného soupeře z Hlinska odklidit z cesty v nejkratším možném čase a nebyli od toho ve třetím zápase na domácím ledě daleko. Slovanisté měli super start, neutekly ani tři minuty a Augustin otevřel účet. Soupeř reagoval vzápětí Homolou a od té chvíle se hrál rušný hokej s častými pokusy o zakončení na obou stranách.



Nástup do prostřední periody rovnal se nástupu do té první. Rychlý výpad zakončil opět Augustin a když těsně po polovině duelu z pokračujícího tlaku zvyšoval Řehulka na 3:1, publikum zpozornělo. Že by se právě lámal chleba?



Což o to, on se možná i lámal, ale jiným směrem, než by si většina v hledišti přála. Slovan totiž slibný náskok nedokázal udržet, na přelomu druhé a třetí části o něj přišel a začínalo se znovu…



Ještě dvakrát se potom domácí přiblížili do semifinále, ještě dvakrát Rehau aréna bouřila. A ještě dvakrát zklamaně vydechla, dlužno dodat. Ale po pořádku. Ve 43. minutě prostřelil hradbu těl Faltus, leč hned vzápětí podobná situace nastala také na opačné straně kluziště a střela Zídka zůstala Galuškovi dobře „schovaná“ – 4:4.



Další góly padaly posléze v početních výhodách. Tu třebovskou zužitkoval kanonýr Pavlovský maje na kruhu dostatek času i prostoru. Na odpověď se nečekalo dlouho, také na Zídka obránci jaksi pozapomněli a bylo zle.



Ještě jednu obrovskou šanci dostali domácí, aby zlomili stav 5:5 a top čtyřka se jim otevřela. To když si počínal v rozporu s pravidly Dítě a dvě minuty proti čtyřem měly být Slovanistům dost dlouhé na to, aby rozhodli. Měly, ale nebyly, na čemž měl hlavní zásluhu brankář Saifr, který v okamžiku, kdy už domácí fanoušci zvedali ruce, vytasil se svojí lapačkou zákrok večera.



Prodloužení tři na tři, to je loterie, při níž hrozí neustále přečíslení. Byli to hosté, kteří jedno takové v čase 62:13 dotáhli ke gólovému finále, po spolupráci Gregara se zakončujícím Benešem zůstal Galuška bez šance. Takže sny o bleskovém ukončené série vzaly za své, Slovanisté musí znovu do boje v Hlinsku.

ČTVRTFINÁLE, 3. zápasy:

HC Chrudim – HC Spartak Choceň 5:0 (1:0, 4:0, 0:0)

Konečný stav série: 3:0, postupuje Chrudim.

Branky: 10. Machač (Kišš, Kubal), 22. Kišš (Machač), 30. Kišš (Novák), 37. Kubal (Novák, Dobiáš), 40. Kišš (Kubal). Rozhodčí: D. Kolář – Kalus, Louda. Vyloučení: 6:6. Využití: 2:0. Diváci: 423.



Chrudim: Dominik Cvrček – Pilař, Burkoň, Budinský, Seidler, Javůrek, Machač, Klement – Jiří Polák, Jan Polák, Dobiáš, Novotný, Haltuch, Novák, Karásek, David Cvrček, Kubal, Štěpánek, Kišš, Koreček, O. Polák. Choceň: Koutský – L. Pilař, Vyskočil, Němec, Jankovský, Zobač – P. Prachař, Kopečný, Černý, Syrovec, Vápeník, Knytl, Lichtag, Nečas, Petrus.

HC Světlá nad Sázavou – HC Chotěboř 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Stav série: 1:2.

Branky: 31. Kubát (P. Včela, Bradáč), 53. Jakub Doležal (P. Včela, Kubát), 60. Kořínek (Dolinský). Rozhodčí: Kareš, Vepřovský – Jiruška, Kis. Vyloučení: 7:2. Využití: 1:0. Diváci: 531.



Světlá nad Sázavou: Folvarský – Svoboda, Vacek, Bradáč, O. Včela, Šíma, Kořínek, Fibikar – Kohout, Blažek, Štros, P. Včela, Dolinský, Piskač, Jaroslav Doležal, Jakub Doležal, Kopecký, Špatenka, Kubát. Chotěboř: Pešek – Lacina, Pecen, Suchý, Mendl, Krejčí, Jakub Ludvík, Jaroš, Musílek – Mašek, Vlček, Činčila, Dvořák, Svoboda, Jaroslav Ludvík, Hlídek, Jan Hospodka, Jakub Hospodka, Březina.

HC Slovan Moravská Třebová – HC Hlinsko 5:6 PP (1:1, 2:1, 2:3 – 0:1)

Stav série: 2:1.

Branky: 3. Augustin, 21. Augustin (Pavlovský, Čikl), 32. Řehulka (Marek, Fibrich), 44. Faltus (Marek, Langr), 53. Pavlovský (Augustin, Marek) – 5. Homola (Cejpek), 38. Beneš (Gregar, Zídek), 42. Cejpek (Pazourek), 45. Zídek (Vlček), 55. Zídek (Hron, Dítě), 63. Beneš (Gregar). Rozhodčí: Čížek, Barek – P. Kolář, Schaffer. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:2. Diváci: 673.



Moravská Třebová: Galuška – Rajnoha, Hradil, Janošek, Muselík, Janků, Kudrna – Pavlovský, Čikl, Augustin, Kobza, Faltus, Langr, Marek, Řehulka, Fibrich, Vaňous. Hlinsko: Saifr – Beneš, Poskočil, Sobotka, Zídek, Fink, Vácha – Dítě, Vlček, Zdražil, Chvojka, Homola, Cejpek, Králíček, Hron, Brebera, Pazourek, Gregar.

POHÁR VLADIMÍRA MARTINCE, o nasazení do play off:

TJ Orli Lanškroun – HC Skuteč 6:4 (2:1, 2:2, 2:2)

Branky: 10. Čada, 14. Holub (Macháček, Boruch), 36. Pejcha (Holub, Markl), 38. Markl (Pejcha, Moučka), 49. Moučka (Markl), 52. Pejcha – 16. Vařejčko (Huňáček), 21. Vágner (Kusý, Zoulík), 41. Kusý (Vágner), 42. Hudec (Janoušek). Rozhodčí: Škorpil – Motýl, Javůrek. Vyloučení: 5:5, navíc Čada – Hudec 10 min. OT. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 80.



Výsledek utkání nemohl nic změnit na umístění družstev. Oba týmy nyní čekají na soupeře pro pohárové předkolo, kterými budou dva z vyřazených čtvrtfinalistů, a to ti hůře umístění po základní části.