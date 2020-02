Čtvrtfinálové série čtvrtého s pátým a třetího se šestým týmem po základní části jsou rozhodnuté. První s osmým a druhý se sedmým nadále bojují, přičemž vítěz dlouhodobé fáze je na pokraji vyřazení.

Dějí se to panečku věci v hokejovém play off…

DALŠÍ ZÁZRAK NEPŘIŠEL

Do třetí bitvy v Moravské Třebové vstoupili hokejisté z Litomyšle v okleštěné sestavě bez nemocných opor, přesto skórovali jako první a drželi vyrovnanou partii. Domácí se ale postupně začali prosazovat, vývoj útočili a stav 4:1 vypadal po dvou třetinách slibně.



Jenže přišel start do třetí části, Slovanisté podobně jako o týden dříve „zlenivěli“, bojovný soupeř snížil na 4:3 a nebyl daleko od vyrovnání. Domácí si oddechli v 53. minutě, kdy se krásně do „vinglu“ trefil Cach a odrazil litomyšlský nápor, v závěru padla ještě pojistka „do prázdné“ při dlouhé hostující power play.

NA KRÁSU TO NEPŮJDE

Kdo předpokládal, že Chotěboř po třech zápasech povede nad Českou Třebovou a favorit číslo jedna tak bude muset odvracet senzační krach? Asi nebylo mnoho takových, snad jen mezi nejskalnějšími chotěbořskými fandy se takoví optimisté našli. A ejhle, podívejme se, co se děje! Chotěboř zejména díky výborné prostřední dvacetiminutovce vyloupila hájemství Kohoutů, kteří ve třetí periodě jen „pozdě honili bycha“. Dali sice Filipem kontaktní gól na 3:4, pohromu však ani v přesilových hrách neodvrátili.



„Před zápasem jsem s jednotlivými pětkami probral, co chceme a budeme hrát. Bohužel nám to vydrželo patnáct minut. Stále přehráváme koncovku. Všichni hráči by si měli rychle uvědomit, že hokej se nehraje na krásu, ale na góly,“ poukázal trenér Martin Palinek na fakt, že jeho svěřenci chtějí dávat vypracované pěkné góly, v dobrých pozicích volí místo střel neúčelné nahrávky, což je ale voda na chotěbořský mlýn.

K.O. Z HOLE MARTINCE

Po několika šedivých sezonách si o medaile zahraje choceňský Spartak, který si ve třech duelech poradil se Světlou. Může se jevit, že se jednalo o jednoznačnou práci, ale to by bylo skutečně jen zdání, protože série nabídla tři vyrovnané zápasy, které na choceňskou stranu strhla kromě nesporného hokejového umění také dávka štěstí.



Vždyť první utkání rozhodl pár vteřin před koncem a třetí dokonce v prodloužení, když Skláři dělali všechno možné i nemožné, aby vrátili toto zápolení na svůj led. Dokonce skórovali ve vlastním oslabení, místy dokázali soupeře pořádně zmáčknout, ale vše marno, v téhle sérii jim hokejový osud zkrátka nakloněn nebyl. Naplnil se v čase 61:36, kdy gólmana Koubského překonal Martinec a Spartak se propadl do vln euforie.

KDO NEDÁVAL, DOSTAL

Splněno má také Chrudim a že regionální derby proti Hlinsku bude takto svižnou záležitostí, lze označit za překvapení. Hlinečtí bojovali ve třetím utkání ze všech sil o prodloužení čtvrtfinále, v úvodní třetině zlikvidovali dvougólové manko, dotáhli i další ztrátu, za stavu 3:3 měli na dosah otočení výsledku, v možná klíčovém okamžiku zápasu však gólman Cvrček kryl Homolovi nařízené trestné střílení.



Hosté se tlačili dopředu i v poslední části, byli nebezpeční, ale ne efektivní. Kdo ale efektivitu nepostrádal, to byli chrudimští beci, konkrétně Pilař s Kalousem. Jejich ne příliš nápadné, ale optimálně namířené střely zapadly za záda gólmana Saifra a rázem to bylo 5:3. Hlineckým nezbývalo než vsadit vše na jednu kartu, pět minut před sirénou odvolali brankáře a sevřeli soupeře. Po zaváhání Cvrčka snížil Dítě a zbyly ještě dvě minuty času, domácí trpěli pod obrovským tlakem, ale s pomocí všech svatých ho přežili a radují se z postupu!

KL PARDUBICKA, čtvrtfinále, 3. zápasy:

Česká Třebová – Chotěboř 3:4

(stav série: 1:2)

Fakta – branky: 2. Pažourek (Filip, Hemský), 7. Veverka (Šejba, Velinský), 47. Filip (Křečan, Hemský) – 2. Činčila (Mendl), 26. Dvořák (Klofáč), 30. Dvořák (trestné střílení), 37. Mendl (Vlček). Rozhodčí: Čížek, Vrba – Padevět, Kis. Vyloučení: 7:9. Využití: 0:1. Diváci: 638. Třetiny: 2:1, 0:3, 1:0.



Česká Třebová: Nimmerrichter – Holík, Jemelka, Pažourek, Poul, Velinský, Pražák – Král, Plášek, Korhoň, Křečan, Filip, Hemský, Veverka, Vaňo, Šejba, Fúzik. Chotěboř: Pešek – Lacina, Klofáč, Kříž, Suchý, Mendl, Jakub Ludvík, Kopecký, Musílek – Mašek, Vlček, Jaroslav Ludvík, Dvořák, Svoboda, Eis, Vantuch, Jan Hospodka, Činčila, Březina.

Moravská Třebová – Litomyšl 6:3

(stav série: 2:1)

Fakta – branky: 4. Faltus (Langr, Bahounek), 8. Marek (Hradil, Řehulka), 29. Rajnoha (Faltus, Langr), 39. Čikl (Langr, Faltus), 53. Cach (Pavlovský, Augustin), 59. Bahounek (Pavlovský, Augustin) – 2. Křesťan (Vomočil, Švec), 41. Ostřanský (Bláha, Mečiar), 46. Jankovský (Drobný, Křesťan). Rozhodčí: Veselý, Kareš – Kopecký, Kolář. Vyloučení: 4:5, navíc Pavlovský – Vomočil 10 min. OT. Bez využití. Diváci: 675. Třetiny: 2:1, 2:0, 2:2.



Moravská Třebová: Kašpar – Bahounek, Janků, Kudrna, Rajnoha, Muselík, Hradil – Pavlovský, Čikl, Augustin, Langr, Faltus, Kobza, Řehulka, Cach, Marek, Kavan. Litomyšl: Klička – Mečiar, Bláha, Švec, Myška – Vomočil, Drobný, Křesťan, Ostřanský, Cink, Dvořák, Jankovský, Voříšek, Jakubec, Háněl.

Choceň – Světlá nad Sázavou 3:2 PP

(konečný stav série: 3:0)

Fakta – branky: 13. L. Pilař (Škvor, Knytl), 35. P. Prachař (Šeda, Novák), 62. Martinec (P. Prachař) – 19. Dolinský (Blažek, O. Včela), 25. Bradáč (P. Včela, Kohout). Rozhodčí: Rulíček, Vepřovský – Hrabal, Kalina. Vyloučení: 3:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 622. Třetiny: 1:1, 1:1, 0:0 – 1:0.



Choceň: Koutský – Šeda, Novák, Knytl, Škvor, Pazdera, Šejnoha, Turčáni – P. Prachař, Martinec, Štefka, Krejza, L. Pilař, J. Lichtag, M. Lichtag, Černý, M. Pilař, Sajdl. Světlá nad Sázavou: Koubský – O. Včela, Kořínek, Bradáč, Šíma, Zvěřina, Svoboda – T. Kratochvíl, Kopecký, P. Včela, Štros, V. Piskač, Dolinský, Kohout, Jakub Doležal, Blažek, Kubát.

Chrudim – Hlinsko 5:4

(konečný stav série: 3:0)

Fakta – branky: 2. Plch (Novák, Dobiáš), 8. Plch (Machač, Kišš), 21. Machač (Jan Polák, Novák), 46. Pilař, 54. Kalous (Plch, Haltuch) – 10. Sobotka (Beneš, Hron), 15. Dítě (Plachý), 29. Homola (Sobotka), 59. Dítě (Fink, Homola). Rozhodčí: Bernat, Kukeně – Voltner, Schaffer. Vyloučení: 8:3. Využití: 2:2. Diváci: 562. Třetiny: 2:2, 1:1, 2:1.

Chrudim: Dominik Cvrček – Burkoň, Machač, Klement, Pilař, Budínský, Novotný, Kalous – Kišš, O. Polák, Karásek, Koreček, Novák, David Cvrček, Štěpánek, Novotný, Jan Polák, Dobiáš, Plch, Hejl. Hlinsko: Saifr – Sobotka, Beneš, Fink, M. Hudec, Vácha, Š. Lenoch, Brázda – Plachý, Pazourek, Pelán, Hron, Homola, Dítě, Chvojka, Vlček, T. Hudec, Zdražil, Králíček, Skotar.