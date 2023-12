KRAJSKÝ HOKEJ /FOTOGALERIE/: Vítězství s pořadovým číslem 16 vybojovali o víkendu v Trutnově českotřebovští Kohouti a v tomto ohledu nemají v krajské hokejové lize Pardubického a Královéhradeckého kraje sobě rovného. Současně jsou týmem, který v dosavadním průběhu sezony nejvíce branek nastřílel a nejméně jich inkasoval, po právu se tedy nacházejí na samotné špici tabulky. Celkem šest mužstev se aktuálně v neúplném pořadí dostalo přes hranici čtyřiceti získaných bodů.

HC Náchod vs. HC Slovan Moravská Třebová. | Foto: Jiří Kavan

Také plánovaný nedělní program byl narušen odkládáním duelů. Nehrálo se v Opočně, kam nemusela vážit cestu Litomyšl, a ani v Hlinsku, kde se měl představit soupeř z Dvora Králové nad Labem.

Na dvou stadionech byly k vidění dvouciferné výsledky, ovšem domácí fanoušci z toho pražádnou radost neměli. Novoměstský celek potvrdil v souboji dvou Spartaků svoje kvality v Poličce, na jejím ledě dominoval od začátku do konce. Kdyby se v Lanškrouně počítala jenom první a třetí třetina, nevypadalo by to s Orly v duelu se silnou Novou Pakou nijak špatně. Jenže byla tady rovněž druhá perioda a v ní domácí úplně zkolabovali, inkasovali v ní sedm branek, z toho šest mezi 22. a 28. minutou, a nakonec se ani oni nevyhnuli nechtěné předvánoční nadílce v podobě potupné „desítky“.

Za překvapení kola lze poznačit ztrátu moravskotřebovského Slovanu na ledě Náchoda. A to tam hosté tahali horké kaštany z ohně ve třetí části, protože předtím nabrali dvoubrankové manko. Vyrovnávali v přesilovce v 56. minutě a o tom, že si přece jen odvezou výhru, byť „jen“ dvoubodovou, rozhodl kanonýr Vojtěch Augustin hned zkraje prodloužení.

Soutěži nadále vévodí českotřebovští Kohouti, kteří zvládli těžkou zkoušku v Trutnově. Nastoupili v nekompletním složení, v průběhu hry jejich řady dále oslabil Veverka s trestem na pět minut a do konce zápasu a nedohrál ani Vaňo, který skončil po zásahu vysokou holí do obličeje v péči lékařů. Přesto si lídr v nelehké situace dokázal poradit, když především zvládl druhou polovinu utkání, kdy zlomil smírné skóre 2:2 a čtyřmi trefami v řadě zahodil jakékoli pochybnosti o výsledku.

Zvedají se choceňští hokejisté, přesvědčivá výhra nad Chrudimí je toho zřejmým důkazem. Spartak předvedl, že dovede najít cestu k úspěchu i bez gólového příspěvku Pavla Prachaře. Ten si po minulé pětibrankové explozi vybral tentokrát střelecké volno, ovšem bohatě ho zastoupili spoluhráči a před třemi stovkami diváků se narodilo až nečekaně výrazné skóre ve prospěch domácích.

Na Královéhradecku stojí za zmínku vítězství Jaroměře, neboť tento mančaft se díky třem bodům z Třebechovic nenápadně, ale naplno zapojil do boje o osmé místo a postup do čtvrtfinále play off.

Přehled nesehraných utkání: Nová Paka – Opočno (náhradní termín 3. ledna), Lanškroun – Trutnov (náhradní termín 24. ledna), Nová Paka – Nové Město, Opočno – Litomyšl, Hlinsko – Dvůr Králové (náhradní termíny dosud neurčeny).

Poslední předvánoční kolo krajské hokejové ligy nabídne ve středu večer dva velké šlágry. Hlinečtí Horses přivítají v bitvě druhého s prvním týmem tabulky českotřebovské Kohouty a ohromný náboj bude mít také tradičně prestižní okresní derby mezi Moravskou Třebovou a Litomyšlí.

KRAJSKÁ LIGA, 21. kolo:

HC Spartak Polička – TJ Spartak Nové Město nad Metují 2:10 (1:3, 0:3, 1:4). Branky: 18. Boštík (Tobiáš, Vondra), 55. Šerejch (Malenovský, Slezák) – 11. Vanát (Řezníček, Prouza), 12. Bucek (Černý, Bureš), 15. Bucek (Černý), 21. Šrenk, 29. Řehák (Matějček, Lhotský), 36. Černý (Bureš, Bucek), 43. Prouza (Mert, Řezníček), 51. Bucek (Černý, Bureš), 58. Řehák (Mert, Matějček), 58. Prouza (Vanát, Pohl). Rozhodčí: Veselý – Najman, Jirků. Vyloučení: Vyloučení: 1:2. Využití: 0:1. Diváci: 192.

TJ Orli Lanškroun – BK Nová Paka 2:10 (1:2, 0:7, 1:1). Branky: 11. Bureš (Šembera), 49. Švub (Bureš) – 3. Nevyhoštěný (Hnik, Hric), 7. Horyna, 22. Nevyhoštěný (Horyna, Nezbeda), 23. Dvořák (Malík, Kotyza), 26. Malík (Suvorov, Dvořák), 27. Šípek (Nezbeda, Najman), 27. Suvorov (Hnik, Nevyhoštěný), 28. Foerster (Malík, Dvořák), 36. Malík (Had), 54. Dvořák (Kotyza, Foerster). Rozhodčí: Škorpil – Javůrek, Kalus. Vyloučení: 7:7. Využití: 0:3. Diváci: 150.

HC Náchod – HC Slovan Moravská Třebová 3:4 PP (2:1, 1:0, 0:2 – 0:1). Branky: 3. Zeman (Lejdar), 18. Zeman (Lejdar), 25. Kocián (Polej) – 1. Cach (Palička, Janků), 42. Marek (Vaňous, Kavan), 57. Palička (Augustin, Janků), 61. Augustin (Janků). Rozhodčí: Petr – Pluháček, Horák. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:1. Diváci: 103.

HC Trutnov – HC Kohouti Česká Třebová 3:6 (1:2, 1:1, 1:3). Branky: 4. Chaloupka (Mach), 27. Smékal (Křížek, Vondráček), 59. Šlaicher (Jirků, Štembera) – 10. Fúzik (Prachař, Rozlílek), 18. Pavlovský (Prachař, Hradil), 39. Semorád (Rozlílek, Martinec), 44. Jelínek (Rozlílek, Martinec), 54. Rozlílek (Martinec, Jelínek), 55. Pavlovský (Fúzik, Martinec). Rozhodčí: Veinfurter – Řezníček, Volf. Vyloučení: 4:3, navíc Veverka (ČR) 5 min. + OK. Využití: 0:1. Diváci: 195.

HC Spartak Choceň – HC Chrudim 7:3 (3:1, 1:1, 3:1). Branky: 4. Novotný (Krejza, Novák), 8. M. Pilař (Svatoš, Novotný), 19. Adámek (P. Prachař), 23. Novotný (Farkas, Lichtág), 45. Jan Polák (Adámek), 50. Jan Polák, 54. Novotný (M. Pilař) – 7. Pejzl (Novák), 30. Kostka (Cvrček, Pavlík), 54. Pavlík (Cvrček). Rozhodčí: Čížek – Obr, Landsmann. Vyloučení: 8:5. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 306.

SK Třebechovice pod Orebem – HC Jaroměř 2:4 (1:2, 0:0, 1:2). Branky: 8. Netušil, 51. Jušta (Lochman, Matouš) – 6. Hájek (Souček, Bujňák), 13. Světlík (Záliš, Kotrč), 44. Hájek (Rind, Kotrč), 60. Kašpar (Světlík, Kotrč). Rozhodčí: Karlík – Kareš, Obst. Vyloučení: 4:6. Bez využití. Diváci: 134.

Odložená utkání: HC Hlinsko – HC Dvůr Králové nad Labem, HC Opočno – HC Litomyšl.

Stadion Nový Bydžov volný termín.

Pořadí hokejové KL po neúplném 21. kole.Zdroj: Deník

Další program:

Středa 20. prosince, 18.00: Třebechovice pod Orebem – Trutnov, 18.30: Nové Město – Dvůr Králové nad Labem, Nový Bydžov – Opočno, Polička – Choceň, Hlinsko – Česká Třebová, 19.00: Jaroměř – Náchod, Chrudim – Lanškroun, Moravská Třebová – Litomyšl.