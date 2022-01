Zdá se, že českotřebovští Kohouti nehodlají nechat nikoho na pochybách o tom, že si hodlají dojít pro první místo v áčku a tím volný postup do čtvrtfinále play off. Zvládli totiž před čtyřmi stovkami fanoušků vyrovnanou bitvu s Litomyšlí, druhému Novému Bydžovu odskočili na rozdíl čtyř bodů a nadto mají páteční dohrávku s Náchodem k dobru. Utkání bylo gólově „hotové“ ve 28. minutě po přesném zásahu Pavlovského a od té doby se měnila pouze statistika udělených trestů. Domácí nepřidali pojistku a také úsilí hostů o vyrovnání vyznělo naplno, byť se ještě dostali i ke krátké power play. „Naše trápení v koncovce pokračuje. Mohli jsme rozhodnout dříve, bohužel jsme hodně šancí neproměnili. Podstatné bylo, že jsme dokázali navázat na výkon v Novém Bydžově, tým hrál velmi dobře do obrany. V závěru jsme si těsné vedení pohlídali a kvalitního soupeře nepustili do žádného drtivého tlaku,“ pochvaloval si kouč Kohoutů Pavel Rohlík. „V zápasech, jako byl ten s Českou Třebovou, je k vítězství nutné využít každou příležitost ke skórování, kterou soupeř poskytne. To se nám bohužel nepodařilo. Naopak Kohouti dvakrát využili našich chyb ve vlastním pásmu. I přes skvělý výkon brankáře Horáčka, který držel šance na zisk bodů do poslední chvíle, se nám nepodařilo náskok soupeře dotáhnout. V závěru nám chyběly na zvrat v utkání síly. Přesto jsem s výkonem celého mužstva spokojen,“ vyjádřil se trenér Litomyšle Jakub Bažant.

Podruhé během týdne se utkaly celky Chocně a Chrudimi a podruhé z toho byla radost Spartaku. Rozhodující tentokrát byla úvodní dvacetiminutovka, do které domácí hokejisté vletěli pořádně zhurta a nasypali soupeři čtyři góly. Další průběh okořenila mimo jiné i bitka, po níž pro dva hráče skončilo střetnutí předčasně. Hosté snížili na rozdíl dvou branek, ale to bylo z jejich strany všechno, více se nepřiblížili a Choceňští si vedení pohlídali.

Na Hradecku se prosadili favorité, byť Nový Bydžov „jenom“ za dva body, v Jaroměři totiž ztratil tříbrankový náskok a o svém vítězství rozhodl využitou přesilovkou v prodloužení. Snadné to nemělo ani Nové Město, derby v Náchodě zvládlo rovněž nejtěsněji, ale v základní hrací době.

Ve skupině B byla nejsledovanější gólmanská premiéra Tomáše Rolinka v třebechovickém dresu. Byla úspěšná a tým zpod Orebu nadále kraluje tabulce. Gólem a asistencí k tomu v poli přispěl i Jaroslav Kudrna, trenér celku a další hokejová hvězda. Na Pardubicku se vytáhl moravskotřebovský Slovan, který přibrzdil rozjeté lanškrounské Orly. Měl s nimi v předešlých vzájemných duelech opakovaně potíže, ale středeční večer v domácí aréně jasně ovládl a na jeho ofenzivní představení protivník nestačil. V Hlinsku byla k vidění vyrovnaná přetahovaná Horses s Poličkou, ani jeden z rivalů nevedlo více než o gól. Vzhledem k průběhu nebylo ani divu, že došla do prodloužení, v němž vystřelil domácím druhý bod Adolf.

SKUPINA A, 9. kolo:

HC Kohouti Česká Třebová – HC Litomyšl 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). Branky: 11. T. Prachař (Fúzik, Pavlovský), 28. Pavlovský (Jemelka, T. Prachař) – 26. Ostřanský (Havlík, Cink). Rozhodčí: Čížek – Landsmann, Mikula. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:1. Diváci: 406.

HC Spartak Choceň – HC Chrudim 5:2 (4:1, 0:1, 1:0). Branky: 11. P. Prachař (Lichtág, L. Pilař), 15. Krejza (Martinec, T. Půlpán), 16. M. Pulpán (Hemský, Pazdera), 20. Knytl (L. Pilař, Hemský), 60. T. Půlpán (Martinec, Šeda) – 7. Karásek (Jiří Polák), 34. Kišš (Dobiáš, Machač). Rozhodčí: Kratochvíl – Padevět, Schaffer. Vyloučení: 6:5, navíc Lichtág – Štěpánek 5 min. + OK. Využití: 1:2. Diváci: 252.

HC Jaroměř – Stadion Nový Bydžov 3:4 PP (0:3, 1:0, 2:0 – 0:1). Branky: 26. Krause (Kotrč), 54. Vejman (Bujňák), 56. Záliš (Háze, Mertlík) – 5. Novák (Pilný, Postolka), 8. Hlaváček (Zmítko), 18. Hlaváček (Malý), 65. Zmítko (Nedbal, Kubišta). Rozhodčí: Machač – Bednář, Runštuk. Vyloučení: 7:5. Využití: 1:2. Diváci: 105.

HC Náchod – TJ Spartak Nové Město nad Metují 1:2 (0:1, 0:1, 1:0). Branky: 8. Štelzig (Vondřejc) – 4. Mach (Březina, Borovec), 22. Velinský (Borovec). Rozhodčí: Veinfurter – Šesták, Všetečka. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:1. Diváci: 73.

Pořadí:

1. Česká Třebová (22), 2. Nový Bydžov (18), 3. Nové Město nad Metují (18), 4. Chrudim (14), 5. Choceň (13), 6. Litomyšl (12), 7. Jaroměř (3), 8. Náchod (2).

Příští program:

Pátek 14. ledna, 18:30: Česká Třebová – Náchod. Neděle 16. ledna, 17:00: Choceň – Nový Bydžov, Česká Třebová – Jaroměř, Chrudim – Nové Město nad Metují, Litomyšl – Náchod.

SKUPINA B, 9. kolo:

SK Třebechovice pod Orebem – HC Opočno 6:2 (2:2, 0:1, 0:1). Branky:11. Jušta (Wolf, Souček), 13. Wolf (T. Drašnar), 31. Kudrna (Menyhárt), 55. Beránek (Mlateček), 58. Mlateček (Beránek, Kudrna), 59. J. Drašnar (Podzimek) – 7. Stehno (Komárek, Daňo), 38. Stehno (Komárek). Rozhodčí: Pecha – Figer, Řezníček. Vyloučení: 7:5. Využití: 1:0. Diváci: 450.

HC Hlinsko – HC Spartak Polička 5:4 PP (1:1, 1:1, 2:2 – 1:0). Branky: 2. Chvojka (Havel), 37. Bříza (Brožek, Chvojka), 44. Adolf (Chvojka), 56. Brožek (Chvojka, Beneš), 64. Adolf (Zdražil) – 18. Kunstmüller (Malenovský), 40. Nečas (Tobiáš), 49. Kyncl (Zobač), 50. Tobiáš (Nečas, Boštík). Rozhodčí: Rulíček – Pilný, Louda. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 105.

HC Slovan Moravská Třebová – TJ Orli Lanškroun 7:1 (3:0, 2:1, 2:0). Branky: 8. Fibrich (Filip), 19. Langr (Filip, Fibrich), 20. Berčák (Čikl, Marek), 31. Krč (Janků), 38. Čikl (Marek), 50. Marek (Čikl, Berčák), 60. Šíp (Cach) – 32. Pejcha (Pirkl, Markl). Rozhodčí: Kolář – Kalus, Kopecký. Vyloučení: 6:2. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 220.

Pořadí:

1. Třebechovice pod Orebem (19), 2. Hlinsko (14), 3. Moravská Třebová (13), 4. Lanškroun (12), 5. Polička (7), 6. Trutnov (6), 7. Opočno (1).

Příští program:

Pátek 14. ledna, 18:30: Moravská Třebová – Trutnov. Neděle 16. ledna, 17:00: Opočno – Moravská Třebová, Třebechovice pod Orebem – Hlinsko, Trutnov – Polička.