Podle jeho slov trenéři na splnění zadání kádr mají. V rozhovoru pro Deník se nezdráhal odpovědět ani na ožehavé téma drog v Dynamu i svůj případný vstup do hradeckého fotbalu.

Vloni jste po příchodu do Dynama krotil euforii v tom smyslu, že z bojů o záchranu nejde hned vylétnout na první příčku. Berete šesté místo jako odrazový můstek?

Určitě ano. Před sezonou jsme si šesté místo vytyčili za cíl. Sice jsme ho splnili, ale nebyl jsem úplně spokojený s tím, že jsme skončili šestí.

Jaké máte ambice pro nadcházející sezonu?

Máme za sebou velmi kvalitní přípravu. Mužstvo bylo na rozdíl od loňska vhodně doplněné. Se zápasy a výsledky i v přípravě jsme spokojení. Věříme, že mužstvo má sílu a bude patřit k favoritům. Po základní části chceme figurovat v první čtyřce. Jasným cílem pro play off je medaile. Cokoli jiného bude pro mě neúspěch.

Kádr podle představ

Jsou Pardubice po letech rýžování hráčů, kteří nebyli odchovanci, znovu vyhledávanou adresou?

Mám za to, že ano. Pardubice jsou dobrou adresou. Navíc s téměř stoletou historií, kterou jsme během dvou let ještě obohatili. Pro to k nám hráči chodí. Ne kvůli penězům, ale kvůli touze po úspěchu. V klubu se pracuje dobře. Snad se to projeví i na výsledcích.

A další cíle?

Chceme hlavně fungovat jako celek, jako jedna parta. Já pevně věřím, že kluci jsou na letošní sezonu dobře připravení. Rovněž chceme vychovávat vlastní talenty. Dlouhodobě také pracujeme s odchovanci, máme široký kádr, kvalitní mládež i rezervní tým ve Vrchlabí.

Mluvíte o medailových cílech. Lze při reálném odhadu síly vašeho týmu i soupeřů hovořit o titulu? Kdo vám to může překazit?

Každý tým chce hrát o titul, ale záleží to na mnoha faktorech. Mezi favority počítám hlavně Třinec, Spartu, Liberec. Ale věřím, že k nim budeme patřit i my. A že se nám bude dařit hlavně proti Hradci, abychom vylepšili bilanci vzájemných derby.

Jedná věc je být na splnění cíle sám a druhá mít pod sebou spolehlivé lidi. Je pro tuto sezonu stvořen kádr podle vašich představ?

V tuto chvíli je kádr podle mých představ. Jsme spokojeni s tím jak tým pracuje, jak se doplnil. Momentálně není třeba nějak polemizovat, jestli nám někdo chybí. Nikdo nám nechybí. Přesto, pokud se naskytne nějaký vhodný hráč, určitě o něm budeme přemýšlet. Teď to ale není potřeba, neboť je mužstvo silné.

Dá se v tomto ohledu srovnat stavebnictví, ve kterém podnikáte a lední hokej, kde práci vašich „podřízených“ ovlivňuje více faktorů?

Situace je stejná ve všech oblastech. Pohybujeme se v různých covidových restrikcích. Všichni si přejeme, aby tento stav brzy skončil. Dlouhodobě je to velmi náročné na práci i řízení firem. Rád bych a tato omezení už skončila a my mohli všichni pracovat. Samozřejmě je to krizový management, musíme si na to zvyknout a letos už se nikdo nemůže na covid vymlouvat. Všichni stojíme na stejné startovní pozici. A jdeme na to!

Zatímco dělníkovi řeknete: Udělej to a on to udělá, tak sportovec se musí vypořádat s dalšími vlivy. Jako jsou například zranění.

Na to musíte být připravení. Mít široký kádr a umět na to reagovat. Myslím si, že máme zkušený management a fungují všechny složky klubu. S tím jsem spokojen.

S jakým rozpočtem bude klub disponovat v příští sezoně?

Náš je rozpočet 150 milionů. To znamená stejný jako loni. Prodaných permanentek máme kolem pěti tisíc. Tudíž i tady kopírujeme loňskou sezonu.

Některé věci nejde ovlivnit

Pardubice se v posledních sezonách nezviditelňovaly výsledky ale spíše různými aférami. Tento jev pokračoval i vaší první sezoně v Dynamu. Můžete prohlásit, že s drogami je konec?

Věřím, že to co nás potkalo v loňské sezoně, se už nebude opakovat. Jsou věci, které neovlivníte. Jsou nepříjemné, akorát nám zbytečně přidělávaly vrásky ještě k tomu, co jsme museli řešit.

Poškodilo to jenom klub nebo i vaše jméno v podnikatelském prostředí?

Pochopitelně se to dotklo i mé osoby. Jako vlastník jsem s klubem úzce spojený. Nemohl jsem tomu nijak zabránit. Nicméně slitování s podobnými prohřešky nemám. Děláme všechno pro to, aby se už nic podobného v Dynamu neobjevilo. Jedná se ale o selhání jedince, což s děje v různých, nejen, sportech na celém světě a ve a to se děje. Takže stoprocentně nelze říci, že se taková věc nemůže stát.

Přistoupili jste k nějakým preventivním opatřením?

Pro hráče jsme připravili několik seminářů. Jeden z nich byl na téma drog a dalších závislostí. Jdeme řešení problému naproti. Chceme hráčům co nejvíce vysvětlit následky, které by mohly nastat v případě porušení kázně. Věřím, že si to každý předem rozmyslí, protože ten dopad je obrovský. Mandát je příkladem toho, jak by opravdu nikdo z hráčů nechtěl skončit.

Mluví se o vás jako o pardubickém patriotu. Cítíte se tak, nebo berete Dynamo jen jako byznys?

Určitě se cítím jako pardubický patriot. S klubem jsem se sžil. Jeho stoletá historie je výzvou. Jsem Pardubák a s klubem budu navždy spojen. Navždy ze mě bude částečně Pardubák.

Pardubice mají za největšího soupeře Hradec Králové. Rivalita mezi těmito městy byla, je a bude. Nebo na to máte jiný názor?

Souhlasím. Derby jsou ale obecně sportu prospěšná. Nemám nic proti tomu, když si naši fanoušci zařvou a klidně ať jsou utkání trochu vyhrocenější. Jedná se o takové zápasy play off a já se na ně vždycky těším.

Jedná se o čirý byznys

Myslíte tedy, že by pardubický patriot vstupoval do hradeckého sportu?

To není pravda. Nemá to nic společného s pardubických hokejem. Jedná se o čirý byznys. Jedná se o fotbal, tedy jiný sport. A já jsem aktivní i v dalších sportovních oblastech. Vlastníme televizi, děláme golf, děláme Esport. To je zkrátka byznys. Něco úplně jiného a nelze to spojovat. I kdyby se to mělo podařilo, tak si myslím si, že to časem fanoušci Dynama ocenění.

Navíc vy jako Vrchlabák na to máte právo. Vždyť Hradec Králové leží ve vašem rodném kraji.

Přesně tak. Jedná se o jiný kraj. Důležité je, aby zvítězil sport.

Nemáte úmysl vytvořit z Hradce fotbalovou a Pardubic hokejovou jedničku ve východních Čechách?

No vidíte, to je hezká úvaha (úsměv). Víte co, necháme u této otázky otazník (rozesměje se).

Oznámením možnosti vstupu do hradeckého fotbalu jste rozpoutal bouřlivou diskuzi. Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Co jste jim říkal?

Jsem na to zvyklý. Člověk v mém postavení pokud se někde objeví a o něco se zajímá, tak celkem logicky zaujme pozornost. Jsem si toho vědom. Ale jsem obecně sportovní fanoušek. Myslím si, že fotbalu v Hradci mohu jenom pomoct.

Chtěl jste získat marketingová a televizní práva celé extraligy. Když to nevyšlo hned se objevila zpráva, že postavíte v Hradci fotbalový stadion teď se chcete angažovat přímo v klubu. Rád rozjíždíte nové projekty?

Není to tak, že bychom nevyhráli práva a hned šli stavět stadion. Ten stadion se soutěžil dva roky. Ta témata spolu nesouvisí. To, že jsme nevyhráli práva, neznamená, že bychom nevyhráli souboj v hokeji o peníze. V podstatě jako RELMOST prohráli, ale vyhrál hokej. Zajistili jsme hokeji hodně peněz i skutečnost, že se bude dál vysílat v České televizi. Je to velice prospěšné. Ano, jako skupina jsme velice aktivní a stále se snažíme věci posouvat. Jsou to výzvy. No a pokud vidím, že i na druhé straně jsou rozumní partneři, tak se můžeme spojit. Naše značka D+D se spojuje s úspěšnými projekty. Zajímá nás co má historii, tradici i potenciál.