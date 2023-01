„Věřím v chemii našeho týmu. Může se stát, že na mistrovství světa porazíme Kanadu dvakrát. Basta fidli. Klukům přeji, aby byli po zápase šťastní jako blázni. Jistě víte o čem hovořím, ale nechci to zakřiknout. Přináší to smůlu… Nicméně, když jsme dobří, tak jsme dobří. To Kanadě nepomůže ani plný dům," říká dvaašedesátiletý hokejový expert v rozhovoru pro Deník.

Sledujete mistrovství světa dvacítek?

Samozřejmě sleduji. Je úžasné zahrát si po tolika letech ve finále. Hokej mě baví, protože naši kluci hrají opravdu výborně. Velice hezky se na jejich hru kouká. Říkat další slova chvály je celkem zbytečné, mluví za ně činy na ledě. A finále hovoří za vše. Kluky zdobí výborná týmová práce. Celý kolektiv hraje nadšeně. Přeji jim, abychom po dvaadvaceti letech znovu získali tu nejcennější medaili.

Mládežnický hokej je v České republice kritizován ze všech stran. Dá se nyní mluvit o pověstném světýlku na konci tunelu?

Musíme se podívat na sestavu, kde se to hemží kluky, kteří hrají juniorské soutěže v Americe. Alespoň je dobré, že talent, který v nich je, rozvijí někde jinde. Na to se ale nehledí. Jednou reprezentují Českou republiku a získat zlato pro naši zemi by bylo krásné. Jasně, i stříbrná medaile by byla obrovským úspěchem, ale všichni pomýšlíme… No raději to nebudu říkat, abych to nezakřikl.

Otakar JaneckýZdroj: DENÍK/Luboš Jeníček

V týmovosti je největší síla

Když nic jiného, mohli by být Jiříčkové a Kulichové vzory pro kluky, kterým je kolem patnácti let, v tom smyslu, že má cenu na sobě dřít, nemyslíte?

Pochopitelně. Nicméně je to běh na delší trať. Vzory pro ně budou, pokud se uplatní v NHL. Stejně jako ti z roku 2000, když trénoval nároďák pan Holík. Současní reprezentanti budou vzory pro mládež, ale také pro ně budou návodem, aby odešli v juniorském věku do zámoří. Na druhou stranu to si úplně čeští trenéři nepřejí. My potřebujeme, aby zůstali doma a mládež se zlepšila. Každopádně tento velký obrovský úspěch je pro celý český hokej motivační.

Bavíme se o vzorech, zmínil jste strůjce posledního zlata. Mohl být Jaroslav Holík předlohou pro současného hlavního kouče dvacítky Radima Rulíka, který mu na začátku tisíciletí dělal asistenta?

Radim je bezesporu výborný trenér. Ale i takový trenér musí mít štěstí na hráče. Respektive na partu. Když jsme měli ve dvacítce Davida Pastrňáka, který se vypracoval v top hráče NHL, tak se tým nesešel. Teď je vidět, že kvalitou se Pastovi nikdo nevyrovná, ale máme hodně výborných kluků. Především pak bezvadný kolektiv, podpořený dobrou trenérskou prací. Od Radima, přes Kalyho (asistent Jiří Kalous), Židlyho (asistent Marek Židlický) a Ondru Pavelce (trenér brankářů). Všechno si sedlo, jak mělo. A to je pro nás jen dobře.

Když to trochu přeženu, nepřipomíná vám český tým fotbalovou Argentinu na nedávném mistrovství světa?

Trochu ano, ale s jedním rozdílem. Argentina měla na šampionátu jednu velkou hvězdu, a to Lionela Messiho. My žádného takového hráče nemáme. Máme v kádru hodně kvalitních kluků, kteří hrají dobře venku i tady. Nejdůležitější je chemie v týmu. Ta se nám i Argentině povedla po dlouhých letech.

V semifinálovém utkání se čeští reprezentanti ocitli ve stádiu klinické smrti. Čím nakonec Švédy udolali? Bylo to jen pověstným štěstím?

Týmovou hrou. Vezměte si, že Švédové měli kliku v utkání s mými Finy. O to víc jsem rád, že jsme je sekli. Je pravda, že v závěru i prodloužení se přiklonilo štěstíčko na naši stranu. Ve skupině jsme se Švédy prohráli zápas, ve kterém jsme byli po většinu utkání lepší. Tak teď se to otočilo. Ale podpořila ho poctivá a tvrdá práce všech. Kluci šli po hlavě za svým cílem.

Ve finále čeká Rulíkovi svěřence Kanada. Javorové listy jsou vysokým favoritem, Češi mohou jít do utkání s čistou hlavou. Jak to dopadne podle Otakara Janeckého?

Kanada nám má co vracet za prohru ze skupiny. Hraje před domácím publikem. Já ale věřím v naší chemii. Může se stát, že na mistrovství světa porazíme Kanadu dvakrát. Basta fidli. Klukům přeji, aby byli po zápase šťastní jako blázni. Jistě víte o čem hovořím, ale nechci to vyslovit nahlas, abych to nezakřikl. Přináší to smůlu…

Nepřekvapil vás fakt, že ve skupině Češi porazili Kanadu a stejně tak Slováci zdolali Spojené státy? Znamená to, že chytrý česko-slovenský hokej platí na zámořské výběry?

To si netroufám tvrdit. Z vlastní zkušenosti ale vím, že pokud Ameriku nebo Kanadu chytnete hned na úvod mistrovství světa, tak to je výhoda, protože týmy ještě nejsou rozehrané. Stoprocentně nás podcenili. Nastoupili doma proti Čechům, které vždycky porazili. Najednou jsme se ale nedali. Ve finále už budou obezřetnější. Navíc s téměř železnou pravidelností jsou zámořské týmy na šampionátech zápas od zápasu lepší a lepší. My se ale prezentujeme týmovými výkony a mohli bychom přehrát tu jednu jejich individualitu. Budu klukům držet všechny palce, co mám.

Jistě máte na mysli Connora Bedarda a proti němu čtyři vyrovnané lajny…

Přesně tak. V týmovém pojetí je naše největší síla. Kanada bude mít samozřejmě obrovskou podporu diváků. Jenže když jsme dobří, tak jsme dobří. To Kanadě nepomůže ani plný dům.

Má cenu se vás ptát, jestli budete noční zápas sledovat?

Budu se dívat, to víte že jo.