Moravská Třebová /KRAJSKÝ HOKEJ/ – Přesně 303 minut a 46 vteřin čistého času bojoval Slovan proti Kohoutům o postup do finále krajské hokejové ligy. Ani pět celých utkání nestačilo na rozuzlení, to přineslo teprve prodloužení a v něm zlatá trefa českotřebovského Martina Filipa. Kohouti mašírují do finále, Slovanisté si zahrají o bronzové umístění.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Halva

Byl to další z pamětihodných střetů těchto rivalů, kterých je za poslední léta přehršel.



Rehau aréna pochopitelně praskala ve švech, jeviště bylo připraveno na mimořádný večer.



A ten také nastal.



I když účet otevřel rychlým využitím přesilovky Křečan, tak se dlouho zdálo, že se bude hrát podle moravskotřebovských not.



Netrvalo totiž dlouho a zafungovala osvědčená spolupráce po ose Čikl – Pavlovský.



Závěr první třetiny potom naplnil domácí fanoušky euforií. To nejprve v početní výhodě skóroval Čikl (19:08) a chvíli po něm se před Sajdlem prosadil i Langr (19:41)!



Když potom hned v nástupu do druhé dvacetiminutovky zvýšil Adolf na 4:1, snad každý na zimáku si zákonitě musel myslet, že je hotovo.



Kohouti byli hodně dole, navíc je vzápětí od další pohromy zachránila tyčka po střele Pavlovského. Tady se ocitli ve stavu klinické smrti.



Centimetry někdy rozhodují o hokejovém osudu…



Hosté totiž „z popela“ povstali, jejich naděje vzkřísil nejprve Křečan a ve 38. minutě po spolupráci s Prachařem přitáhl Fúzik svůj tým na kontakt (4:3).



Ještě před druhou přestávkou se po zaváhání gólmana Sajdla trefil podruhé v zápase sváteční střelec Adolf, a to z pozice, která jako nebezpečná rozhodně nevypadala. Což mělo Slovanisty zase uklidnit.



Mělo, tím spíše, že zkraje třetí periody úspěšně ubránili oslabení, jenže ledva skončilo, udeřil pohotovou tečí Fúzik.



Rázem bylo jasné, že tenhle zápas nebude tak jednoduchý, jak to ještě před chvíli vypadalo.



Obavy domácích o výsledek se zhmotnily prakticky vzápětí. Turka překonal zblízka Hemský a bylo vyrovnáno! Neskutečná bitva dostala další zápletku.



Hrálo se „nahoru – dolů“, Slovan dostal jedinečnou příležitost v téměř minutové přesilovce čtyři na tři, ale nic z toho nevytěžil.



Před oběma brankami se střídaly infarktové situace, publikum šílelo, ale když odhoukala šedesátá minuta, nebylo o nic moudřejší než na začátku.



Ne páté semifinále, ale prodloužení pátého semifinále bude rozhodovat! A možná i nájezdy.



Ne, do nich to nedošlo. Heroické klání nalezlo svůj osud v čase 63:46. Kotouč šel po „trase“ Šejba – Hemský – Filip, posledně jmenovaný sedmačtyřicetý forvard si najel před Turka a blafák provedl perfektně.



Kotouč zastavila až síťka.



A to byl konec. Protože Slovan pochopitelně na tenhle úder nemohl reagovat.



Co se v tu chvíli odehrávalo na ledě, na střídačkách i v hledišti, netřeba popisovat.



Totální euforie na jedné, bezbřehé zklamání na druhé straně.



Nyní se může začít vypočítávat, co by kdyby. Jak mohl být výsledek jiný, kdyby tohle a tamto, kdyby místo téhle tyčky padl gól apod.



Historie se ale neptá, tu zajímá jen a pouze konečný výsledek a ten poslal Kohouty z České Třebové do finále.



Obhájce titulu padl, ale padl se ctí po strhující sérii, která znovu ukázala kouzlo krajské hokejové ligy.