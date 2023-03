KRAJSKÝ HOKEJ: O definitivní tečku za regionální hokejovou sezonou se postaralo odvetné utkání o třetí místo. Pro českotřebovské Kohouty se jednalo o hodně kyselý závěr sezony, protože si do Dvora Králové nad Labem přijeli pro sedmigólový příděl. Obhájce titulu tak v ročníku 2022/2023 končí celkově čtvrtý.

HC Kohouti Česká Třebová v play off krajské hokejové ligy. | Foto: Deník/Radek Halva

Kohouti potřebovali vyhrát v základní hrací době, aby si v boji o bronz vynutili prodloužení, případně samostatné nájezdy. Jenže od splnění tohoto úkolu se začali vzdalovat velmi rychle, hned v 7. minutě darovali hrubkou vedoucí branku Borovcovi a druhý kotouč si do vlastní sítě usměrnili prakticky sami. Dvougólové manko bylo nepříjemné, ale pořád to ještě nebyla úplná tragédie. Ta nastala ve druhé periodě, ve které hosté úplně vyhořeli, soupeř jim nasypal čtyři další „kusy“ a místo boje o třetí příčku to bylo z jejich pohledu spíše na ručník. Poslední část se za rozhodnutého stavu jen dohrávala.

„Vítěz prokázal morálku a hladovost po vítězství. Od prohry s Novým Bydžovem v pátém semifinálovém utkání šly výkon a hra našeho týmu dolů, nepovedlo se ho nabudit na boj o bronz. Mrzí mě to, ale moje mise v České Třebové zůstala nesplněna,“ mrzelo trenéra Jaromíra Jindřicha. „Prohrát můžete mnoha způsoby, tenhle byl ostudný. Dostat ve dvou utkáních o bronz čtrnáct gólů, to je síla. Takhle se o medaile nehraje. Omluva patří českotřebovským fanouškům, kteří vážili poměrně dlouhou cestu a přijeli v pátek večer svůj tým povzbudit,“ reagoval na výsledek manažer Vladimír Vaněk.

Krajská liga, o 3. místo, 2. zápas:

TJ Spartak Nové Město nad Metují – HC Kohouti Česká Třebová 7:1 (2:0, 4:0, 1:1)

Branky: 7. Borovec, 14. Franc, 23. Bucek (Veselý, Vitebský), 29. Reichmann (Franc), 32. Franc (Reichmann), 35. Reichmann, 45. Bucek (Pohl, Veselý) – 51. Augustin (Pavlovský, Hradil). Rozhodčí: Veselý – Horák, Karlík. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 180. Konečný stav série (na body): 4:0. Nové Město nad Metují: Čáp – Franc, Dostál, Borovec, Pohl, Šrenk, Dufek, Vitebský – Šťastný, Reichmann, Zámečník – Hynek, Veselý, Bucek – Vanát, Prouza, Hylena – Koudelka, Hynek. Česká Třebová: Kraus (29. Ament) - Sedlák, Hradil, Pažourek, Schejbal, Král, Daněk - Augustin, Semorád, Pavlovský – Hemský, Filip, Ostřanský – Plášek, Veverka, Fúzik – Vaňo, Stolín, Čada.

„Stupně vítězů“ KL Pardubicka a Královéhradecka 2022/2023

1. HC Litomyšl

2. Stadion Nový Bydžov

3. TJ Spartak Nové Město nad Metují

Další pořadí: 4. HC Kohouti Česká Třebová, 5. HC Jaroměř, 6. HC Chrudim, 7. HC Slovan Moravská Třebová, 8. HC Trutnov, 9. BK Nová Paka, 10. HC Spartak Choceň, 11. SK Třebechovice pod Orebem, 12. HC Hlinsko, 13. TJ Orli Lanškroun, 14. HC Náchod, 15. HC Spartak Polička, 16. HC Opočno.