Bok po boku vedle sebe pracovali Čech, Slovák, Kanaďan. Kousal a spol tak neládovali branky do sítě soupeřů, nýbrž odpadky do velkých igelitových pytlů. Ukázali, že umí vzít do ruky nejen hokejky, ale třeba napichováky na různé obaly. Pardubičtí hokejisté v současné době vévodí extraligové tabulce i ochráncům životního prostředí ve městě… Hlavním korodinátorem akce se stál Lukáš Zítka, PR manažer klubu. "Překvapením pro nás bylo, že jsme nasbírali dvacet velkých pytlů odpadu. Když člověk chodí místy, která jsme uklízeli, tak mu připadají celkem čistá. Z toho mi vychází, že tento problém ignorujeme," říká v rozhovoru pro Deník.

PR manažer HC Dynamo Lukáš Zítka, po jeho pravici Jan Cafourek z organizace Bordel Z Lesa.Zdroj: Ladislav Adámek/HC Dynamo

Kdo dostal nápad vyčistit část města od zahozených odpadků?

Začnu trochu obšírněji. Před sezonou jsme se sešli a shodli se na tom, že chceme přijít s nějakým novým mottem. Měli jsme a stálé máme v plánu ještě více se sžít s pardubickou komunitou. Přišli jsme s projektem VÍC NEŽ HOKEJ. Jednalo se tedy o společný nápad lidí z klubu a sbírání odpadků bylo první vlaštovkou. Určitě to nebyla jediná akce podobného zaměření.

Jakou roli při sbírání odpadků sehrála organizace Bordel Z Lesa?

Hledali jsme partnera, se kterým bychom mohli podobnou akci uspořádat. Organizaci založil profesionální golfista Jan Cafourek. Díky propojení Petr Dědek, golf, hokej se to přímo nabízelo. Ukázalo se to jako dobrá symbióza. Mohli jsme zviditelnit začínající projekt, který se docela rozrůstá a pomoct mu. Honza nám poskytl ochranné rukavice a pytle na odpad. A sám se do akce zapojil a podílel se i na propagaci akce.

Jsme tady pro město

Kam míříte s názvem VÍC NEŽ HOKEJ?

Dynamo vnímáme jako obrovskou regionální stálici, která není pouze o hokeji. Snažili jsme přijít s nějakým projektem, který přesáhne rámec hokeje, a který souvisí s moderní dobou a společenskou odpovědností. Jednou z oblastí, na kterou se zaměřujeme, je ochrana životního prostředí. Chceme naší síly využít také k upozornění, že bychom se všichni měli chovat k přírodě a svému okolí slušně a nedělat si z ní odpadkový koš.

Nepotřebuje si Dynamo podobnými kroky napravovat pošramocenou pověst z minulých sezon, kdy ho zviditelňovaly spíše nechutné kauzy?

Chceme ukázat, že jsme tady pro Pardubice nejen ledě. Využíváme našeho silného vlivu s možností oslovení ostatních lidí pro dobrou věc. Naši hokejisté ukazují, že jim není město, které reprezentují, lhostejné a jdou příkladem.

Mezi lidmi panuje obecně názor, že hokejisté jsou namachrovaní borci…

Snahou našeho marketingu je ukázat, že hokej je sice důležitý, ale život má spoustu dalších stránek. Hráči opravdu nejsou jenom stroje na góly, asistence, výhry. Jsou to také lidské bytosti se svými zájmy, problémy ale také sociálním cítěním.

Kolik hráčů a kteří se zapojili do této čistící mise?

Šestice Matěj Blümel, Juraj Mikuš, Robert Kousal, Dennis Robertson, Filip Koffer a Lukáš Anděl.

Hráčů nebylo až tak hodně. Jednalo se o dobrovolnou akci, nebo jste je vybrali?

Jejich počet byl předen určený a vybrali jsme je sami. Nikoho jsme nenutili, všichni oslovení se ochotně připojili.

Kde jste se při úklidu pohybovali a které úseky jste kompletně vyčistili?

Nevím, jestli kompletně, protože se jednalo o mravenčí práci. U enteria areny jsme sešli pod most Pavla Wonky a vydali jsme se na nábřeží Závodu Míru. Došli jsme k mostu kapitána Bartoše, přešli ho a po druhém břehu jsme šli zpátky k Wonkovu mostu. Tam jsme kolegovi naložili pytle odpadků. Trochu mě zaskočilo, kolik jsme toho nasbírali.

V jakém smyslu?

Když člověk chodí místy, která jsme uklízeli, tak mu připadají celkem čistá. Překvapením pro nás bylo, že jsme nasbírali dvacet velkých pytlů odpadu. Z toho mi vychází, že člověk tento problém ignoruje.

Robertsonův těžký pytel

Bylo sbírání odpadků delší než trénink, respektive jak dlouho jste se převtělili do pracovníků komunálních služeb?

(směje se) Záleží, jestli se ptáte na předzápasové rozbruslení, trénink po zápase, nebo ten běžný uprostřed týdne. Pokud se bavíme o poslední variantě a přidáme k tomu dobrovolnou posilovnu, tak to zhruba vystihuje dobu, kterou hráči strávili v přírodě. Strávili jsme sběrem odpadků přes dvě hodiny.

Kdo byl nejpilnější ve sbírání odpadků?

(úsměv) Tohle jsme neměřili. Ale je pravda, že hodně těžký pytel měl Dennis Robertson. O moc za ním nezaostal Matěj Blümel. I když on skromně tvrdil, že je nějak nafouklý.

O jaký „bordel“ se jednalo?

Odpad ala denní běžná spotřeba. Takže petky a víčka od nich, pivní láhve, střepy, různé obaly.

Co vás při úklidu nejvíce praštilo do očí?

Nejbizarnějším nálezem byla elektrická koloběžka. Naštěstí jsme nenašli žádné pozůstatky po drogách nebo jiné nebezpečné věci, které by se musely řešit s odborníky.

Třídili jste odpad na místě?

Ne. Až takhle jsme to nepojali. Nicméně, když už jste se zeptal, musím zmínit skutečnost, že jsme konečně dostali na sekretariát nádoby na třídění odpadu. Apelujeme na všechny své zaměstnance, aby zodpovědně rozlišovali, co kam patří.

Kolik fanoušků se ztotožnilo s vaším záměrem a přidal se někdo v průběhu akce?

Šlo s námi zhruba pětadvacet lidí, kteří se různě prostřídali.

Vyjádřili vám podporu v dresech jako při zápase?

Ne, dresy neměli. Asi si je nechtěli ušpinit, což plně chápu.

Reakce z okolí: záslužná myšlenka

Co na vaši aktivitu říkali kolemjdoucí?

Zajímalo je, co, že se to děje. Ptali se nás, proč tam chodíme. Po odpovědi reagovali, že je to záslužná myšlenka. Akce podle mě splnila účel a podařilo se nám dostat problém udržování pořádku do podvědomí lidí. Alespoň těch, co jsme potkali.

Sbírat odpadky rozhodně není voňavá práce. Jaké byly reakce hráčů?

Všichni jsou za jedno v tom, že o přírodu je potřeba se starat. Není dobré zahazovat odpadky ve volném prostranství. Nejvíce k srdci si to vzal Juraj Mikuš, který povolal i své děti. Chtěl jim jít příkladem, jak se máme chovat k přírodě.

Nehodíte do placu nějakou hlášku, která vzešla od hokejistů?

Po pravdě, já jsem furt přelítaval a neměl jsem moc času se s někým bavit nebo ho souvisle poslouchat. Organizoval jsem trasu, zařizoval svoz a k tomu sbíral. S nikým ve dvojici jsem nešel.

Jaké byly ohlasy veřejnosti, co třeba Služby města Pardubic?

My jsme to chtěli na rozjezd pojmout jako menší akci. Takže jsme ani nesháněli žádné partnery kromě zmíněné organizace Bordel z Lesa. Každopádně se chystáme přednést návrh na městu, že bychom mohli tento projekt společně rozvíjet.

Víte o nějakém případu před vámi?

Před několika lety uklízeli veřejné prostranství naši mládežníci. To bychom chtěli do budoucna obnovit. Dospělí jim teď šli příkladem, že se musíme chovat k přírodě ohleduplně. Chceme, aby jejich iniciativa měla výchovný přesah pro naše žáky, dorostence, juniory.

Plánujete další úklid nebo další akci?

Rozhodně se nejednalo o nějaký výkřik do tmy, na který nebudeme navazovat. Naopak. Je to start toho, jak chceme rozvíjet značku Dynamo. Posunout klub i mimo ledovou plochu. Uvědomujeme si společenskou odpovědnost a budeme na ní dál pracovat. Máme plán akcí, ale nechci nějak předbíhat. Snad jen, že chystáme různé speciální zápasy a hodně se chceme zaměřit na pardubické děti. V tomto už jsme podnikli kroky a spolupracujeme s mateřskými školami.

OHLASY PO STŘETNUTÍ S „BORDELEM“

Matěj Blümel: „Je dobře, že jsme se pustili do podobné akce. Uděláme něco pro sebe, projdeme se v přírodě a zároveň trošku zlepšíme Pardubice. Máme ale velmi čisté město, tak jsme neměli tolik práce.“

Juraj Mikuš: „Naší snahou nebylo jednorázově uklidit část lesa, ale především ukázat lidem, že k přírodě se musíme chovat hezky a neměli bychom v ní nechávat odpadky. Nasbírali jsme zde ledacos. Je vidět, že tohle je zrovna oblast, kde se setkávají mladí a popíjejí, takže jsme našli spoustu odpadků po alkoholu. Přitom by úplně stačilo, kdyby si každý zametl před svým prahem. Aby se snažil v okolí, ve kterém žije, udržovat pořádek. Jsem moc rád, že se podobná akce organizovala a můžu svým dětem ukázat, že smetí patří do koše. A že pokud se neuklízí, tak pak příroda vypadá smutně.“

Dennis Robertson: „Je to skvělá iniciativa. Podobné akce jsme pořádali nebo se jich účastnili, když jsem hrál v Americe. Je důležité ukázat, že chceme být součástí místní komunity.“

Martina Křivková: „Jsem fanynkou Dynama, chodíme často do sektoru, kde jsou rodiny s dětmi. Uvítali jsme, že se přišli zapojit i hokejisté. Bydlíme tady poblíž, takže víme, jak je to v okolí špinavé. Je vážně super, že se podobné akce pořádají. Už pěknou reklamou je to, že spousta lidí, která se nezapojila, nás viděla tady jít s pytli a sbírat odpadky.“